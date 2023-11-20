إجلاء 100 مريض من المستشفى الإندونيسي في غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت مصادر صحية، إن نحو 100 جريح ومريض تم إجلاؤهم، منتصف الليلة، من المستشفى الإندونيسي في غزة، إلى مستشفى ناصر في خان يونس، بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وذلك بعدما استهدف "الإندونيسي"صباح أمس بقصف من قبل طائرات الاحتلال، أوقع 12 شهيدا على الأقل، والعديد من الجرحى.
وبحسب المصادر، لا يزال هناك 500 مريض في المستشفى، ويتم العمل مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر على إجلائهم إلى مستشفى ناصر في خان يونس جنوب قطاع غزة، ومستشفيات مختلفة جنوب القطاع. وفا
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