إجلاء 100 مريض من المستشفى الإندونيسي في غزة

قالت مصادر صحية، إن نحو 100 جريح ومريض تم إجلاؤهم، منتصف الليلة، من المستشفى الإندونيسي في غزة، إلى مستشفى ناصر في خان يونس، بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وذلك بعدما استهدف "الإندونيسي"صباح أمس بقصف من قبل طائرات الاحتلال، أوقع 12 شهيدا على الأقل، والعديد من الجرحى.



وبحسب المصادر، لا يزال هناك 500 مريض في المستشفى، ويتم العمل مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر على إجلائهم إلى مستشفى ناصر في خان يونس جنوب قطاع غزة، ومستشفيات مختلفة جنوب القطاع. وفا