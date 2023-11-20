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وللتواصل فنون

11/20/2023 11:24:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








عندما قامت جريدة يومية أردنية رسمية في صباح يوم الأربعاء المُوافق 15 من أكتوبر لعام 2023 بنشر مُحتوى باللغة العبرية على الصفحة الأولى أي بلُغتهم هم! فهي خُطوة جريئة Move Bold فما يزال الشعور لدينا بأننا في موضوع ((القضية العادلة)) نتحدثُ فقط مع أنفسنا، أو مع بعضنا بعضا ضمن دائرة مُغلقة في كل مُواجهة كنا نرغبُ فيها بإيصال ((الحقيقة))، ولم تصل؟ تلك الحقيقة التي نعلمُها نحنُ جيداً ونعرف بأنها لم تبتدئ بحرب غزة، بل حدثت منذ ((نكبة)) حلت في ((فلسطين)) في عام 1948 وما تبع من ((احتلال مُتكرر)) ومن مُعاناة تاريخية وألم وعذابات لشعب أصبح ((عرقه)) وغصباً عن رواية التزوير الممنهجة، يتجذر الأرض والسماء معاً.
لقد أظهرت التغطيات الدولية المُنحازة سريعاً منذ بداية الحرب بأننا لم نصل بعد الى عدد من المُتلقين بالعالم، ومن بينهم البعيد والقريب والصديق والمُتعاطف ومشروع الصديق والرجل المُحايد! والدليل هو في كم التورية، وحجم غسل الأدمغة الذي وقع حول القضية بحيث تبدو للبعض كأنها لم توجد؟ أو كأننا لا نكتب وهم فقط الذين يعلمون ويقرأون؟ ولهذا أسباب منها حجم ومُلكية المنصات الإعلامية المكتوبة والمرئية والمسموعة، التابعة لهم بشكل أو بآخر في أرجاء العالم، استخدام التكنولوجيا، داهية السردية، وجاهزية المُحتوى وتورط عدد كبير من الناشرين من الهند الى السند بالضخ الإعلامي المطلوب بالشكل وبالطريقة وبالوقت المُناسب.
يبدو لي هنا بأن جريدة الغد قد ابتدأت فكرة قد تقودُ الى مشروع صحفي عام للنشر باللغة العبرية؟ وهذا ببساطة إعادة انتاج لما كان مُتبعاً كآلية عسكرية رسمية للتوصيل وايصال الهدف باللغة العبرية من الأردن.
فمنذ الستينيات درس الأوائل اللغة العبرية (في جامعات مصر مثالاً) وتميزت الإذاعة، وتفرد التلفزيون الأردني ببرنامج اللغة العبرية بمُحتوى وترجمة وطنية بكادر مُتخصص. لكن الواقع اليوم انه لا توجد مثل هذه الواسطة القانونية بشكل منصة رسمية عدا عن أن تُهمة خيانة القضية، وتهمة التطبيع هي دوماً جاهزة ضد من يجرؤ والتجهيل مُستمر. عندما نشرت الغد باللغة العبرية هي بذلك كسرت ما يُعرفُ في علم التواصل، بمُتلازمة الفكرة المحبُوسة وهي أننا نتحدثُ مع أنفسنا وبامتداد الذي يُشبهنا فقط، فنعتقد بأن المعلومة قد وصلت! وبالإطار التنظيمي فقد اقترحنا إنشاء لجنة تتفرعُ أعمالها عن لجنة فلسطين في مجلس الأعيان (و/ أو النواب ومجلس الوزراء) للتخصص بالإسرائيليات لتكون عينُها على القضية وعلى الأردن والاستعانة بمراكز اللغات في الجامعات للترجمات ويتوافر هنا المُختصون.
ويُمكن للدولة والمجتمع المدني التمويل واعداد الفرق لتوظيف الطرق المُبتكرة لنقل مُحاضراتنا وضخنا النفسي واللغوي والنفخ المُستمر، ليُخاطب الضمير الكوني عند صياغة أي مُحتوى، ولدعمه بالنقاشات التقنية والفنية الضرورية لصياغة وتقديم السردية الدقيقة بشكل دقيق باللغة العبرية. لقد عزف النشطاء المنخرطون بالواقع عن ذلك، خوفاً وهرباً من تهمة التطبيع الجاهزة بالوقت الذي نرى بأن الحكومة الأميركية قد أعلنت بأن اللغة العربية هي لغة حاسمة، ويوجد طلب مُرتفع بشكل استثنائي لديهم، على الناطقين باللغة العربية بالمجالات الاقتصادية والإنسانية، وبالأمن القومي.
لقد حان الوقت لتغيير بعض النهج في أدوات التواصل وهو ما ابتدأ بجلالة الملك عند النشر في صحيفة هآرتس العبرية باللغة العبرية وقرأ الناس هناك. أو بما قام به وزير الخارجية والقيادات الفكرية من تواصل وما قامت به جلالة الملكة من حوار انساني باللغة الإنجليزية وفهم العالم هناك.
ومن الضروري اختيار المُفيد فقط من المُقترحات بشكل تدريجي لتجنب الوقوع بمأزق التطبيع اللغوي والنفسي ويوجد لدى عدد من القُوى الوطنية الأردنية والفلسطينية الفاعلة من داخل الأردن وخارجه اطلالة قانونية قريبة على الواقع العبري ولأكثر من سبب يجبُ توظيفها. لا نُودع العنب والتين في تشرين قبل أن يفهمنا العالم وبأن نتواصل وحدة واحدة بالسردية وبالتعريفات لمفردات القضية والقضية العادلة، فلسطين، فلسطيني، النكبة، غزة، الغزاوي، الاحتلال والاحتلال المُتكرر، التطهير العرقي، الهجرة، المهجر واللاجئ. لنتوافق لفظياً بلا وجل وهو الهدف من المُقترح اليوم بترجمة العمل الوطني الى اللغة العبرية.
((خاصية جديدة، واجتراحٌ في علم التواصل وفي فن الاقناع، الذي قامت به جريدة الغد عندما نشرت للقضية الفلسطينية باللغة العبرية.))
*عضو مجلس أعيان سابق

MENAFN20112023000072011014ID1107461016

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