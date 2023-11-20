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غزة والشفاء.. الغرب كذاب أشر

11/20/2023 11:24:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








قد يفهم المرء أن دولة الاحتلال الإسرائيلي، بقادة جيشها الهمجيين وسياسييها الرُعن، تُحيك الكذبة تلو الأُخرى، فذلك ديدنهم، إذ جُبلوا على المكر والخديعة والكذب والذُل والمسكنة والهوان، من أجل تحقيق مصالحهم فقط، غير آبهين بما يُقال عنهم، أكان في مُنظمات الأُمم المُتحدة أوالمحاكم الدولية، أو دوائر صنع القرار في بلاد“الافرنج”.
لكن ما لا يُفهم، ولا يدخل عقلًا، هو الكذب الذي تُمارسه أعظم دولة في العالم أجمع، الولايات المُتحدة الأميركية، ومن بعدها دول الغرب، التي جميعها تمتلك من التقدم بالحقول كافة، والتكنولوجيا، والاقتصاد، والتفوق العسكري، ما يكفيه ليكون صادقًا مع نفسه أولًا، وأبناء شعبه ثانيًا، ثم شعوب العالم الأُخرى.
غريب أمر الولايات المُتحدة، أو بمعنى أدق، ذلك الكذب الذي تُمارسه، جهارًا نهارًا، فإدارتها إما أن تُريد أن تقنع الشعب الأميركي بإيجابيات سياساتها، ومواقفها، خصوصًا العسكرية منها، أو أن قادتها“مرضى”، يُعانون من اضطرابات نفسية، الظاهر أنه يصعب علاجها.. إذ يُمارس قادة“البيت الأسود”، ووزارتي الخارجية، والدفاع (البنتاغون)، الكذب، بكل وقاحة واتقان، فضلًا عن خداع يُدرس في كليات أركان الحرب، مع أن دولتهم العتيدة، قوة عُظمى، يُحسب لها ألف حساب، إذ إن سلاحا واحدا من أسلحتها يستطيع تدمير 20 مدينة في مختلف أصقاع الأرض، خلال نحو 60 ثانية.
بُعيد انكشاف كذب الاحتلال الإسرائيلي، وعدم إثبات وجود قيادة عسكرية لحركة المقاومة الفلسطينية“حماس”، وأنفاق وأسرى في مستشفى الشفاء.. خرج“البيت الأسود”، متبجحًا بالقول“إنه لم يمنح إسرائيل ضوءًا أخضر لعمليات داخل أو حول هذا المُستشفى. فالخطة والتنفيذ إسرائيليان”.
وكان قد قال سابقًا“لدى إسرائيل الحق في مُطالبة مُقاتلي“حماس” الموجودين في المُستشفيات بالاستسلام”.. انظر عزيزي القارئ، تارة تقول الإدارة الأميركية بأن مُقاتلي حماس موجودين في المُستشفيات، وتارة ثانية تؤكد أنها لم تمنح إسرائيل ضوءًا لعملياتها الوحشية.
وكأن الإدارة الأميركية، تُريد أن توصل رسالة إلى المواطن الأميركي، ومن بعده الغربي، بأنه لا علاقة لها باقتحام مُستشفى فيه ما فيه من مرضى وخُدج وجرحى.. لكنها تعمدت الكذب والخداع والتغافل وغض الطرف عن تدمير وإحراق قطاع غزة المُحتل، بالإضافة إلى أنها أقامت جسرًا جويًا لإمداد دولة بني صهيون بأسلحة وذخيرة ومُتفجرات وصواريخ وطائرات، وكذلك خُبراء عسكريين وأموال.
‏مرة ثانية، غريب هو أمر الولايات المُتحدة الأميركية، فالقوي لا يكذب، ولا يُخادع، ولا يُمارس أي وحشية بحق أُناس مدنيين عُزل.. فالمُتتبع سياسات وقرارات وإجراءات هذه الدولة“العُظمى”، يخرج بنتيجة حتمية مفادها، إما أن هذه الدولة قوية بالفعل، بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى، وإما أن تكون قوتها عبارة كذبة كبيرة.
خُلاصة القول، لا تأخذوا قول ساسة الإدارة الأميركية، وعلى رأسهم جو بايدن، على محمل الجد، فتصريحاتهم للإعلام وللرأي العام الغربي، مُخالفة تمامًا لما يُحاك ضد المنطقة وساكنيها بشكل عام، والأراضي الفلسطينية المُحتلة وأهلها بشكل خاص.
فعلى سبيل المثال، يُصرح الرئيس بايدن بأنه“لا ينبغي تهجير المدنيين من غزة”.. ذلك قوله بفيه، أما على أرض الواقع، فخطتُه باتت معلومة للجميع، ويُراد منها“التهجير”، أو“ترانسفير”، فالكيان الصهيوني يُدمر ويقتل ويرتكب أفظع الجرائم الإنسانية، بوحشية ودموية، من خلال أسلحة وصواريخ وطائرات أميركية بحتة.
وها هو الرئيس بايدن، بدموع التماسيح، يأمر بـ”إعداد عقوبات على المُستوطنين الذين يُهاجمون الفلسطينيين في الضفة الغربية”، والعكس هو الصحيح تمامًا، فهو وأركان إدارته يغمضون أعينهم، بكُل صلافة، عما يُرتكب هُناك.. فلا تصدقوا أو تميلوا إلى الغرب قيد أنملة، فهو كذاب أشر!.

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