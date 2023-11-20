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لارتفاع أسعار الحطب والجفت.. أسر بعجلون في مأزق تأمين الدفء بمنازلها

11/20/2023 11:22:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عامر خطاطبة






عجلون - مع دخول البرد على محافظة عجلون، يزداد الطلب على الحطب والجفت، كأهم مصدرين لتأمين الدفء بالمنازل، في وقت يقابل الطلب المتزايد ارتفاع بالأسعار التي تتراوح هذه الأيام ما بين 120 إلى 150 دينارا للطن.
على وقع هذه الأسعار ومع حاجة المنزل الواحد من 3 إلى 4 أطنان خلال موسم الشتاء، فإن أسرا عديدة ستواجه مأزق تأمين الدفء بمنازلها.
ووفق سكان بالمحافظة، فإن تجارة الحطب والجفت تلقى رواجا كبيرا مع دخول الشتاء، بحيث تبدأ الأسعار بالارتفاع مع تراجع الكميات المتوفرة خاصة من مادة الجفت التي يكون قد تم تصنيعها في الموسم السابق.
ويقول أحمد الخطاطبة إن كثيرا من التجار بدأوا ينشطون عبر صفحاتهم على وسائل التواصل الإجتماعي ويعلنون عن توفر كميات من الحطب والجفت لبيعها للسكان بأسعار مرتفعة نسبيا تتراوح ما بين 100 إلى 150 دينارا، فيما يبدأ أصحاب المحال التجارية بعرض أنواع عديدة من مواقد الحطب.
وزاد، إن قوة الطلب على مادتي الحطب والجفت ومع دخول الشتاء، وانخفاض درجات الحرارة، تتسبب بارتفاع أسعارهما إلى زهاء الضعف مقارنة بفترات الصيف، مشيرا إلى تجاوز أسعار طن الجفت مبلغ 100 دينار مقارنة بـ60 دينارا خلال الصيف، فيما يبلغ طن الحطب 180 دينارا، مقارنة بـ100 دينار.
ويقول ناصر أبو العبد إنه ومع اقتراب ودخول فصل الشتاء، فإن العديد من الأسر العجلونية من ذوي الدخل المحدود تبدأ رحلة البحث عن مصادر الدفء فتجدهم يقطعون مسافات طويلة بين الغابات والبساتين والأراضي الزراعية، لالتقاط وتجميع الأغصان اليابسة وكل ما يمكن إشعاله في مواقد الحطب خلال الايام الباردة.
واضاف أن بعض الاسر المعوزة تلجأ مضطرة الى شراء كميات من الجفت بمبالغ معقولة، وانتظار أن تقوم مديرية الزراعة بتوزيع ما يتجمع لديها من حطب، بحيث يوفرون لأسرهم خلال موجات البرد شيئا من الدفء بأقل التكاليف، خصوصا في ظل عجزهم عن شراء المحروقات بأنواعها لارتفاع أثمانها.
ويؤكد سامي فريحات أن كثيرا من الأسر باتت عاجزة عن شراء وقود المدافئ من مادتي الكاز والديزل، بسبب ارتفاع أسعار المحروقات، لافتا إلى أن موسم الشتاء، وخصوصا مع انخفاض درجات الحرارة في المحافظة سيكلف الأسرة الواحدة مئات الدنانير اثمان وقود، مبينا أنه اعتاد جمع الأغصان الجافة من مخلفات قطاف الزيتون وشراء كميات أخرى من الجفت بأسعار معقولة.
وطالب مديرية الزراعة بالتسهيل على الأسر الفقيرة ومنحها الرخص لجمع الحطب من الغابات، مؤكدا أن ما يقومون به من إزالة للحطب من بين الأشجار يساعد في تخفيض الحرائق صيفا ويحد من سرعة انتشارها.
وزاد أن ظروف السكان المادية تدفعهم لجمع كل ما يجدونه من اغصان يابسة وأشياء يمكن اشعالها في مواجهة برودة الطقس، في ظل عجز كثير من الأسر عن شراء وقود التدفئة، إذ قد تحتاج أي أسرة لزهاء 200 دينار شهريا كحد أدنى لأغراض التدفئة طيلة موسم الشتاء، وهو ما تعجز عنه معظم الأسر الفقيرة التي لا تجد قوت يومها، داعيا إلى توزيع الحطب الذي تجمعه مديرية الزراعة من مخلفات الحرائق والإنشاءات وفتح الطرق أو التي تتم مصادرتها للمواطنين الأشد فقرا.
ويحذر الناشط البيئي خالد العنانزة، من أضرار بيئية جراء لجوء أعداد كبيرة من السكان لاستخدام مادة الجفت بالتدفئة، وأحيانا قد تصل إلى إشعال بعض الملابس والأحذية والإطارات القديمة، وما ينتج عن اشتعالها من غازات سامة تلوث الهواء وتتحول إلى أحماض سامة تلوث البيئة عند تساقط الأمطار.
وطالب الأجهزة المعنية بمراقبة هذا الجانب والحد منه قدر المستطاع، وتشديد الرقابة على الحراج خلال فترة الشتاء التي يتزايد خلالها الطلب على الحطب.
ويقول المشرف بأحد مصانع الجفت عبدالله شويات إن الكميات التي يوفرها المصنع تلقى رواجا كبيرا بحيث يتم شراؤها من قبل السكان خلال الصيف ولا تصبح متوفرة في هذا الوقت، موضحا أن كميات الجفت الموسم الحالي لا يتم تصنيعها إلا خلال أشهر الربيع.
ويقول أحد تجار الحطب، إن سعر الطن من حطب السنديان يصل إلى 200 دينار، والمخلوط من أشجار متنوعة إلى 140 دينارا، موضحا أن مصادر تلك الأحطاب يأتي من شراء أشجار يتم إزالتها بترخيص، وناجمة عن تنفيذ مشاريع لمؤسسات حكومية أو مواطنين.
وبين أن السكان يفضلون شراء الأحطاب اليابسة، ومادة الجفت من مواسم سابقة لكونها جفافة تماما ومناسبة للاشتعال.
يذكر أن مديرية زراعة المحافظة خصصت العام الماضي زهاء 400 طن من الحطب، وقامت بتوزيعها على الأسر الفقيرة في المحافظة ومجاوري الغابات، وبواقع طن واحد لكل أسرة، بهدف مساعدتهم لتجاوز برد الشتاء، والتخفيف من التعدي على الغابات.
وأكدت مصادر الزراعة أن قرار توزيع الكميات المتجمعة على الأسر الفقيرة العام الحالي، يعود للوزارة، بحيث يجري بعده تشكيل لجنة بالتعاون مع جهات أخرى معنية في المحافظة لدراسة وتحديد الأسر الفقيرة المستفيدة من عملية التوزيع.

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