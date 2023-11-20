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مانشيني: اخترت أفضل اللاعبين

11/20/2023 11:21:21 PM
(MENAFN- Al Watan) شدد مدرب المنتخب السعودي، الإيطالي روبرتو مانشيني، على أن منتخب الأردن قوي، وأن مواجهة المنتخبين غدا ستكون صعبة للغاية للطرفين. وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، للحديث عن استعدادات الأخضر للمواجهة التي تأتي ضمن منافسات الجولة الثانية من الدور الثاني للتصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027: ((نتطلع أن نلعب مباراة جيدة، ونعلم جيدًا أن المنتخب الأردني منتخب قوي. لذلك، أتوقع أنها ستكون مباراة صعبة)).
وعن سبب تأخر وصول الأخضر إلى عمّان، أوضح: ((ليست ثقة مفرطة، فهذا الوضع الاعتيادي بأن نصل قبل المباراة بليلة، حيث تدربنا بشكل جيد في الأحساء، ونحترم المنتخب الأردني وجميع المنتخبات)).
وعن مستقبل الأخضر في كأس آسيا، بيّن مانشيني: ((مستقبلنا الآن هو أن نفكر في مباراة غدًا، ونمتلك وقتًا طويلاً للتفكير في كأس آسيا بعد المباراة)).
وعن ضمان بطاقة التأهل، أضاف: ((في عالم كرة القدم ليس هناك شيء مضمون، فلن نضمن التأهل إلا عندما نلعب جيدا ونحقق نقاط المباراة))
وعن وصف الإعلام بأنه خاض مباراة باكستان بفريق رديف، أفاد مدرب الأخضر: ((اخترت أفضل اللاعبين، وخضت مباراة باكستان بكل احترام من أجل كسب النقاط الثلاث)).

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