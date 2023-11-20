مانشيني: اخترت أفضل اللاعبين

(MENAFN
- Al Watan) شدد مدرب المنتخب السعودي، الإيطالي روبرتو مانشيني، على أن منتخب الأردن قوي، وأن مواجهة المنتخبين غدا ستكون صعبة للغاية للطرفين. وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، للحديث عن استعدادات الأخضر للمواجهة التي تأتي ضمن منافسات الجولة الثانية من الدور الثاني للتصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027: ((نتطلع أن نلعب مباراة جيدة، ونعلم جيدًا أن المنتخب الأردني منتخب قوي. لذلك، أتوقع أنها ستكون مباراة صعبة)).
وعن سبب تأخر وصول الأخضر إلى عمّان، أوضح: ((ليست ثقة مفرطة، فهذا الوضع الاعتيادي بأن نصل قبل المباراة بليلة، حيث تدربنا بشكل جيد في الأحساء، ونحترم المنتخب الأردني وجميع المنتخبات)).
وعن مستقبل الأخضر في كأس آسيا، بيّن مانشيني: ((مستقبلنا الآن هو أن نفكر في مباراة غدًا، ونمتلك وقتًا طويلاً للتفكير في كأس آسيا بعد المباراة)).
وعن ضمان بطاقة التأهل، أضاف: ((في عالم كرة القدم ليس هناك شيء مضمون، فلن نضمن التأهل إلا عندما نلعب جيدا ونحقق نقاط المباراة))
وعن وصف الإعلام بأنه خاض مباراة باكستان بفريق رديف، أفاد مدرب الأخضر: ((اخترت أفضل اللاعبين، وخضت مباراة باكستان بكل احترام من أجل كسب النقاط الثلاث)).
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