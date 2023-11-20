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تكريم المشاركين بأعمال شعلة الألعاب السعودية

11/20/2023 11:21:21 PM
(MENAFN- Al Watan) كرّم محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار بن سعود، الجهات الحكومية والخاصة التي شاركت في أعمال تنظيم شعلة دورة الألعاب السعودية 2023.
وثمن محافظ الطائف للجميع الجهود المبذولة في إبراز دورة الألعاب والتظاهرة الرياضية، مؤكدًا أن المملكة تشهد قفزات كبيرة في القطاع الرياضي بفضل الدعم غير المحدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولي عهده، الذي جعل المملكة وجهة مثالية للعديد من الفعاليات الرياضية العالمية في الفترة الأخيرة لتؤتي الرؤية الطموحة رؤية المملكة 2030 ثمارها مبكرًا في قطاع الرياضة.

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