تكريم المشاركين بأعمال شعلة الألعاب السعودية

(MENAFN
- Al Watan) كرّم محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار بن سعود، الجهات الحكومية والخاصة التي شاركت في أعمال تنظيم شعلة دورة الألعاب السعودية 2023.
وثمن محافظ الطائف للجميع الجهود المبذولة في إبراز دورة الألعاب والتظاهرة الرياضية، مؤكدًا أن المملكة تشهد قفزات كبيرة في القطاع الرياضي بفضل الدعم غير المحدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولي عهده، الذي جعل المملكة وجهة مثالية للعديد من الفعاليات الرياضية العالمية في الفترة الأخيرة لتؤتي الرؤية الطموحة رؤية المملكة 2030 ثمارها مبكرًا في قطاع الرياضة.
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