فرسان مكة يعودون للتدريبات
التاريخ
11/20/2023 11:21:20 PM
(MENAFN
- Al Watan) يستأنف الوحدة اليوم تحضيراته بعد الراحة التي منحها المدرب اليوناني جيورجوس دونيس للاعبيه. وسيبدأ دونيس التحضير لمواجهة الخليج، السبت المقبل، لحساب الجولة الـ14 لدوري روشن السعودي.
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