الفيحاء يجري مناورة تحضيرية
التاريخ
11/20/2023 11:21:20 PM
(MENAFN
- Al Watan) فرض مدرب الفيحاء، الصربي فوك رازوفيتش، على لاعبيه مناورة تكتيكية، استعداد لموقعة الفتح، السبت المقبل، لحساب الجولة الـ14 لدوري روشن السعودي، طبق خلالها الطريقة التي سيخوض بها المباراة.
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