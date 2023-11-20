المودة تطلق في اليوم العالمي للطفولة مسلسل عائلة مودة الكرتوني

(MENAFN
- Al Watan) أطلقت جمعية المودة حملة توعوية تحت شعار "الطفولة حق" بمناسبة اليوم العالمي للطفل 2023 والتي تتضمن دليل خدمات تنمية الطفولة بالمودة كما أطلقت مسلسل "عائلة مودة" الكرتوني على منصة شاهد MBC والذي يحوي 14 حلقة تعزز القيم الاسرية والاجتماعية لشريحة الأطفال من عمر 6-9 سنوات.
ونظمت الجمعية أمسية بعنوان مهارات وفن التعامل مع الأطفال كذلك تم إطلاق مجموعة من القصص التوعوية للأطفال و معارض توعوية في المركز الرئيسي للجمعية و فروعها بمحافظة جدة و مكة و الطائف و الباحة وعسير و نجران وبيشة و جازان وفي مستشفى القاعدة البحرية بجدة و مستشفى الولادة بالعزيزية
وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية م. فيصل السمنودي أن الجمعية خدمت منذ العام 2020 وحتى تاريخه 30,942 طفل بشكل مباشر منهم 25.8% هذا العام عبر خدمات رعاية الطفولة والحماية من العنف والتدريب والإرشاد و التوعية.
وأكد السمنودي أن المودة تهدف للوصل الى طفل آمن و مستقر نفسيا و اجتماعيا عبر سلامة و حماية الطفل و بناء قدراته من خلال مجموعة من المبادرات و منها مركز الطفل المبتكر و الذي يهدف الى تنمية مهارات الأطفال و توفير الدعم الاسري لهم ومعالجة الاضطرابات السلوكية والنمائية ومركز الحماية الأسرية الذي يهدف الى حماية الطفل من العنف و المساهمة في تعافي عبر برنامج تعافي الأطفال المعنفين.
وأضاف ستهتم المودة بتوفير بيئة بديلة وآمنة وسليمة لتبادل الزيارات والتهيئة و التدرج النفسي لأطفال الاسر المنفصلة وبرامج تدريبية لتعزيز مهارات الوالدين في التربية و حماية الأبناء من التحرش و تعزيز القيم الأسرية لشريحة الأطفال و السلامة الرقمية للطفل .
الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية تولي اهتماماً كبيراً بالطفل وكانت من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية حقوق الطفل الدولية والعمل بها ونشرها، كما وضعت نظام حماية الطفل من الإيذاء في العام 2016م .
وتضمنت رؤية المملكة 2030م استراتيجية وطنية لرعاية الطفولة بالتكامل بين القطاعين الحكومي والخاص لتوحيد الجهود لتعزيز مشاركة الأسرة في التحضير لمستقبل أبنائهم وتعزيز قيم الإيجابية والمرونة بين الأطفال وتوفير بيئة آمنه لهم
ويمكن الاستفادة من البرامج التدريبية للطفولة عبر منصة العائلة أو الاستفادة من الخدمات الاستشارية التربوية المجانية عبر الهاتف رقم 920001421 او الحجز عبر الراب .
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