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المودة تطلق في اليوم العالمي للطفولة مسلسل عائلة مودة الكرتوني

11/20/2023 11:21:09 PM
(MENAFN- Al Watan) أطلقت جمعية المودة حملة توعوية تحت شعار "الطفولة حق" بمناسبة اليوم العالمي للطفل 2023 والتي تتضمن دليل خدمات تنمية الطفولة بالمودة كما أطلقت مسلسل "عائلة مودة" الكرتوني على منصة شاهد MBC والذي يحوي 14 حلقة تعزز القيم الاسرية والاجتماعية لشريحة الأطفال من عمر 6-9 سنوات.
ونظمت الجمعية أمسية بعنوان مهارات وفن التعامل مع الأطفال كذلك تم إطلاق مجموعة من القصص التوعوية للأطفال و معارض توعوية في المركز الرئيسي للجمعية و فروعها بمحافظة جدة و مكة و الطائف و الباحة وعسير و نجران وبيشة و جازان وفي مستشفى القاعدة البحرية بجدة و مستشفى الولادة بالعزيزية
وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية م. فيصل السمنودي أن الجمعية خدمت منذ العام 2020 وحتى تاريخه 30,942 طفل بشكل مباشر منهم 25.8% هذا العام عبر خدمات رعاية الطفولة والحماية من العنف والتدريب والإرشاد و التوعية.
وأكد السمنودي أن المودة تهدف للوصل الى طفل آمن و مستقر نفسيا و اجتماعيا عبر سلامة و حماية الطفل و بناء قدراته من خلال مجموعة من المبادرات و منها مركز الطفل المبتكر و الذي يهدف الى تنمية مهارات الأطفال و توفير الدعم الاسري لهم ومعالجة الاضطرابات السلوكية والنمائية ومركز الحماية الأسرية الذي يهدف الى حماية الطفل من العنف و المساهمة في تعافي عبر برنامج تعافي الأطفال المعنفين.
وأضاف ستهتم المودة بتوفير بيئة بديلة وآمنة وسليمة لتبادل الزيارات والتهيئة و التدرج النفسي لأطفال الاسر المنفصلة وبرامج تدريبية لتعزيز مهارات الوالدين في التربية و حماية الأبناء من التحرش و تعزيز القيم الأسرية لشريحة الأطفال و السلامة الرقمية للطفل .
الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية تولي اهتماماً كبيراً بالطفل وكانت من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية حقوق الطفل الدولية والعمل بها ونشرها، كما وضعت نظام حماية الطفل من الإيذاء في العام 2016م .
وتضمنت رؤية المملكة 2030م استراتيجية وطنية لرعاية الطفولة بالتكامل بين القطاعين الحكومي والخاص لتوحيد الجهود لتعزيز مشاركة الأسرة في التحضير لمستقبل أبنائهم وتعزيز قيم الإيجابية والمرونة بين الأطفال وتوفير بيئة آمنه لهم
ويمكن الاستفادة من البرامج التدريبية للطفولة عبر منصة العائلة أو الاستفادة من الخدمات الاستشارية التربوية المجانية عبر الهاتف رقم 920001421 او الحجز عبر الراب .

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