صوابع زينب تلهب البوليفارد

(MENAFN
- Al Watan) لحظات كوميدية يعيشها زوار منطقة بوليفارد سيتي خلال حضور المسرحية الكوميدية ((صوابع زينب))، التي تقام على مسرح محمد العلي، وسط إقبال وتفاعل جماهيري كبير، لما تتضمنه من استعراضات ومواقف مضحكة تلقي قبول الحضور وتصفيقهم.
كما تحتوي المسرحية، التي تقام ضمن المسرحيات العربية والخليجية في موسم الرياض 2023، على رسائل اجتماعية عدة تعالج قضايا يومية في كل منزل.
ويشتمل موسم الرياض، في نسخته الرابعة تحت شعار ((Big Time))، على عدد من الخيارات الترفيهية والتجارب العالمية، حيث يستقطب الزوار من جميع أنحاء العالم إلى العاصمة الرياض خلال أشهر الشتاء من كل عام.
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