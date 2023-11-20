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وفاة السيدة الأمريكية الأولى السابقة روزالين كارتر - جريدة الوطن السعودية

11/20/2023 11:20:54 PM
(MENAFN- Al Watan) توفيت روزالين كارتر، زوجة الرئيس السابق جيمي كارتر، الأحد عن عمر ناهز 96 عاما في منزلها في ولاية جورجيا الجنوبية، وفق ما أعلن مركز كارتر الذي أسسته مع زوجها.
واشتهرت روزالين كارتر بعد خروجها من البيت الأبيض بنشاطها في الدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية وقضايا الصحة، خاصة الصحة العقلية في جميع أنحاء العالم، مع الحفاظ على صورتها العامة بوصفها امرأة متواضعة.
وكانت قد انضمت إلى زوجها الجمعة لتلقي رعاية تلطيفية في المنزل الذي عاشا فيه منذ الستينات، وذلك بعد تشخيص إصابتها بداء الخرف في أيار/مايو.
وقال مركز كارتر في بيان: "توفيت السيدة الأولى السابقة روزالين كارتر، المناصرة بحماسة للصحة العقلية وتقديم الرعاية وحقوق المرأة، الأحد في منزلها في بلاينز، جورجيا، عن عمر ناهز 96 عاما".
وكانت روزالين في قلب الحياة السياسية الطويلة لجيمي كارتر، خاصة خلال حملاته الانتخابية. وبمجرد وصولها إلى البيت الأبيض عام 1977 وحتى عام 1981، برزت كسيدة أولى للعب دور سياسي.
وذكر موقع البيت الأبيض الإلكتروني أنها "كانت تحضر اجتماعات مجلس الوزراء والإحاطات الإعلامية الرئيسية، وكثيرا ما مثلت الرئيس في المناسبات الاحتفالية، وعملت مبعوثة شخصية للرئيس إلى دول أمريكا اللاتينية".
ولدت روزالين كارتر في بلدة بلاينز الصغيرة في 18أغسطس 1927، وكانت البكر بين أربعة أبناء. توفي والدها عندما كانت في الثالثة عشرة من عمرها، وعملت مع والدتها في مهنة الخياطة لتحصيل معيشتها.
التقت جيمي كارتر عام 1945 عندما كانت في الجامعة، وكان هو في إجازة من الأكاديمية البحرية الأميركية في أنابوليس وتزوجا عام 1946.
ووفقا لمركز كارتر، فإن السيدة الأولى السابقة لديها أربعة أبناء و11 حفيدا و14 من أبناء الأحفاد، وفقدت حفيدا عام 2015

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