إنفورما كونكت تمهد الطريق لحلول النقل المستدامة ضمن معرض ومؤتمر إنترموبيليتي إكسبو 2023

MENAFN - AETOSWire) تستعد "إنفورما كونكت"، وهي الشركة الرائدة عالمياً في مجال تنظيم وإدارة الفعاليات في منطقة الشرق الأوسط، لاستضافة معرض ومؤتمر "إنترموبيليتي إكسبو 2023" (Intermobility Expo 2023)، الذي يعدّ القمة الأبرز والأضخم في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا في مجال النقل الذكي والتنقل المستقبلي. ستضمّ الدورة الثانية والعشرين من معرض ومؤتمر "إنترموبيليتي إكسبو" (Intermobility Expo)، الذي اشتهر سابقاً بإسم ""جلف ترافيك"، نخبة من القادة والجهات المعنية في قطاع النقل في الشرق الأوسط لمشاركة أفكارهم حول كيفية تسخير التحول الرقمي لاستكشاف أنظمة نقل جديدة، ذكية ونظيفة وأكثر كفاءة، بهدف توفير حلول أفضل في مجال التنقل لسكان منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. يُعقد معرض ومؤتمر "إنترموبيليتي إكسبو" (Intermobility Expo) في مركز دبي التجاري العالمي، ما بين 21 و 23 نوفمبر 2023، ومن المتوقع أن يجمع ما يزيد عن 3 آلاف مشارك من أكثر من 90 دولة، لمناقشة الحلول التكنولوجية المبتكرة لتطوير قطاعات الطرق والسكك الحديدية والنقل، بما في ذلك السلامة على الطرق والاستدامة ووسائل التنقل المستقبلية.

سيبحث معرض ومؤتمر "إنترموبيليتي إكسبو 2023" (Intermobility Expo 2023) في مختلف المبادرات المطروحة في هذا المجال، ويسلّط الضوء على الإمكانات غير المسبوقة التي يوفّرها التحول في قطاع النقل، خاصة في مدن دول مجلس التعاون الخليجي، من خلال استخدام الحلول القائمة على التكنولوجيا.

يعدّ معرض ومؤتمر "إنترموبيليتي إكسبو" (Intermobility Expo) حدثاً نوعياً، وهو حائز على اعتمادية التطوير المهني المستمر. يستضيف المؤتمر أكثر من 90 متحدثاً مرموقاً، بما في ذلك فيصل علي الراشد، المدير الأول لإدارة الطلب في المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وثريا الحارثي، مديرة البوابة الموحدة للخدمات الرقمية الحكومية بالإنابة، في وزارة النقل، والاتصالات وتقنية المعلومات

وفي معرض تعليقه على الأمر، قال أحمد خليل، مدير المعرض في شركة "إنفورما كونكت" : " يشرفنا أن نستضيف مؤتمر البنية التحتية لأنظمة التنقل 2023، الذي يجمع مختلف قادة الفكر والمبتكرين وواضعي السياسات بهدف معالجة الصعوبات ومناقشة الإمكانات الواسعة في قطاع النقل. تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الشراكات واستكشاف الحلول الجديدة التي تمهّد الطريق نحو مستقبل التنقل الذكي في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا."

ينعقد معرض ومؤتمر "إنترموبيليتي إكسبو" (Intermobility Expo) على مدار ثلاثة أيام، ويتضمن جدول أعمال زاخر يشمل مجموعة من الندوات الفنية، والدردشات الجانبية التثقيفية والغنية بالمعلومات، وحلقات النقاش، والمؤتمرات التفاعلية، فضلاً عن الكلمات الرئيسة الملهمة يلقيها عدد من المتخصصين في هذا المجال.

من جانبه، قال آلان كيلي، المدير التجاري وشؤون الاستراتيجية في شركة "إنفورما كونكت" : "تساهم الدورة الثانية والعشرين من مؤتمر البنية التحتية لأنظمة التنقل 2023 بتسليط الضوء على أهمية استخدام ودمج الحلول التكنولوجية في قطاع النقل لتمهيد الطريق نحو إنشاء مراكز نقل محسنة وسلسة في المستقبل. تمثّل هذه الفعالية منصة حيوية تجمع مختلف أصحاب المصلحة في قطاع النقل للتحاور ومناقشة الحلول الممكنة لمختلف الصعوبات التي يمكن أن نواجهها، فضلاً عن إبرام اتفاقيات تعاون لإطلاق مبادرات جديدة في مجال التنقل المستقبلي للجميع ".

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