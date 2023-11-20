ضبط معالج مرضى بالتدليك الفيزيائي

(MENAFN
- Al Watan) تمكنت مديرية الشؤون الصحية بالمدينة المنورة ممثلة في إدارة الالتزام من الإطاحة بشخص عمل على تحويل شقة في بدروم إلى عيادة علاجية للتدليك الفيزيائي الرياضي تحت مسمى أخصائي تدليك، وضبطت مديرية الشؤون الصحية الحالة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بعد تتبع ودراسة ومراقبة وضبط الحالة من خلال المتسوق السري.
وتمكنت المديرية من ضبط مواطن يدعي أنه إخصائي تدليك فيزيائي أوهم مرضاه بالقدرة على العلاج بالفحص السريري واستخدام الزيوت والمسحات الطبية لعلاج الحالات مع إعطاء مواعيد مختلفة للمرضى من الجنسين حيث حول الأخصائي الشقة في بدروم عمارة إلى عيادة طبية يستقبل فيها الحالات مع موظف استقبال يرتب أمور الاستقبال والإحالة للأخصائي للكشف والعلاج مقابل مبالغ مالية يستلمها نقدا.
وحرر فريق إدارة الالتزام ضبط الحالة بعد المعاينة والقبض واستقبال مدعي العلاج الفيزيائي لعدد من المراجعين والكشف عليهم سريريا ومعاينة الحالات باستخدام مراهم مجهولة المصدر، إضافة إلى استلام مبالغ مالية عند كل جلسة نقدا، وسبق للإدارة الالتزام ضبط الممارس في فترة سابقة وبعيادة أخرى حيث كان يستخدم شقة داخل عمارة سكنية ويستقبل المراجعين على فترات متنوعة مع تنسيق موظفين آخرين.
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