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ضبط معالج مرضى بالتدليك الفيزيائي

11/20/2023 11:16:44 PM
(MENAFN- Al Watan) تمكنت مديرية الشؤون الصحية بالمدينة المنورة ممثلة في إدارة الالتزام من الإطاحة بشخص عمل على تحويل شقة في بدروم إلى عيادة علاجية للتدليك الفيزيائي الرياضي تحت مسمى أخصائي تدليك، وضبطت مديرية الشؤون الصحية الحالة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بعد تتبع ودراسة ومراقبة وضبط الحالة من خلال المتسوق السري.
وتمكنت المديرية من ضبط مواطن يدعي أنه إخصائي تدليك فيزيائي أوهم مرضاه بالقدرة على العلاج بالفحص السريري واستخدام الزيوت والمسحات الطبية لعلاج الحالات مع إعطاء مواعيد مختلفة للمرضى من الجنسين حيث حول الأخصائي الشقة في بدروم عمارة إلى عيادة طبية يستقبل فيها الحالات مع موظف استقبال يرتب أمور الاستقبال والإحالة للأخصائي للكشف والعلاج مقابل مبالغ مالية يستلمها نقدا.
وحرر فريق إدارة الالتزام ضبط الحالة بعد المعاينة والقبض واستقبال مدعي العلاج الفيزيائي لعدد من المراجعين والكشف عليهم سريريا ومعاينة الحالات باستخدام مراهم مجهولة المصدر، إضافة إلى استلام مبالغ مالية عند كل جلسة نقدا، وسبق للإدارة الالتزام ضبط الممارس في فترة سابقة وبعيادة أخرى حيث كان يستخدم شقة داخل عمارة سكنية ويستقبل المراجعين على فترات متنوعة مع تنسيق موظفين آخرين.

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