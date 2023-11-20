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الإعلام و Google للأخبار يختتمان المرحلة الأولى من تدريب القيادات الإعلامية

11/20/2023 11:16:44 PM
(MENAFN- Al Watan) اختتمت وزارة الإعلام اليوم ورشة العمل التأهيلية الأولى من برنامج "تدريب القيادات الإعلامية"، التي عقدت في مقر الوزارة بالشراكة مع مبادرة Google للأخبار وشركة (Upskill Digital)، وحضرها عدد من الإعلاميين يمثلون المؤسسات والشركات الإعلامية السعودية. وكان وزير الإعلام قد دشّن برنامج "تدريب القيادات الإعلامية" خلال لقاء "شركاء الإعلام الأول" في 9 أكتوبر الماضي، ضمن 5 مبادرات إعلامية أطلقتها الوزارة. ويأتي البرنامج الذي يستمر عامًا كاملًا؛ في إطار سعي وزارة الإعلام لدعم المؤسسات الإعلامية السعودية وتمكينها، من خلال الشراكة مع عدد من الجهات الإعلامية والأكاديميات العالمية المتخصصة، بهدف تأهيل الكوادر الإعلامية وتطويرها وتعزيز مهاراتها لقيادة المؤسسات الإعلامية. وشهدت الورشة التي قدمها خبراء من مبادرة Google للأخبار، و(Upskill Digital)، لعدد من القيادات الإعلامية السعودية؛ إلقاء الضوء على عدد من المحاور المهمة، مثل كيفية استقطاب وسائل الإعلام للجمهور المستهدف، والوصول الصحيح، وقياس الأثر، إضافة إلى طرق وأساليب تطوير مهارات التحرير والنشر في العالم الرقمي باستخدام التقنيات المختلفة، والتعريف بتقنيات التحقق، ومحاربة الأخبار المزيفة والكاذبة. واطّلع المشاركون في الورشة على أحدث تقنيات تطوير المحتوى وأساليبه عبر المنصات المختلفة، وبناء نماذج الأعمال، وتنمية الإيرادات. وتنطلق المرحلة الثانية من برنامج "وزارة الإعلام لتدريب القيادات الإعلامية" في شهر فبراير 2024، وتستمر لمدة 12 أسبوعًا.

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