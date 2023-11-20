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شاموسكا يركز على الفنية

11/20/2023 11:16:42 PM
(MENAFN- Al Watan) استأنف التعاون تدريباته، بعد راحة اليوم التي تمتع بها لاعبوه. وركز مدربه البرازيلي بريكليس شاموسكا على النواحي الفنية، وطبق عددا من الجمل التكتيكية المنوعة، استعدادا لمواجهة الرياض، الجمعة المقبل، لحساب الجولة الـ14 لدوري روشن السعودي للمحترفين. وفرض على لاعبيه مناورة، طبق خلالها الأسلوب الفني الذي سيخوض به اللقاء، الذي يرغب من خلاله في إعادة الذئاب إلى طريق الانتصارات.

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