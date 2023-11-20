شاموسكا يركز على الفنية
التاريخ
11/20/2023 11:16:42 PM
(MENAFN
- Al Watan) استأنف التعاون تدريباته، بعد راحة اليوم التي تمتع بها لاعبوه. وركز مدربه البرازيلي بريكليس شاموسكا على النواحي الفنية، وطبق عددا من الجمل التكتيكية المنوعة، استعدادا لمواجهة الرياض، الجمعة المقبل، لحساب الجولة الـ14 لدوري روشن السعودي للمحترفين. وفرض على لاعبيه مناورة، طبق خلالها الأسلوب الفني الذي سيخوض به اللقاء، الذي يرغب من خلاله في إعادة الذئاب إلى طريق الانتصارات.
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