أمير قطر يبحث تطوير العلاقات مع المملكة

(MENAFN
- Al Watan) استقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في قصر لوسيل بالدوحة، أمس، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد، الذي نقل لأمير قطر، تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، فيما حمَّل الشيخ تميم بن حمد، الأمير تركي بن محمد، تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين ولولي العهد، وتمنياته لهما بموفور الصحة وتمام العافية.
وجرى خلال الاستقبال، تبادل الأحاديث الأخوية وبحث العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها.
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