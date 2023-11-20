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أمير قطر يبحث تطوير العلاقات مع المملكة

11/20/2023 11:16:41 PM
(MENAFN- Al Watan) استقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في قصر لوسيل بالدوحة، أمس، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد، الذي نقل لأمير قطر، تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، فيما حمَّل الشيخ تميم بن حمد، الأمير تركي بن محمد، تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين ولولي العهد، وتمنياته لهما بموفور الصحة وتمام العافية.
وجرى خلال الاستقبال، تبادل الأحاديث الأخوية وبحث العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها.

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