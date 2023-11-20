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من هو رئيس الأرجنتين المنتخب

11/20/2023 11:16:41 PM
(MENAFN- Al Watan) يطلق عليه جحافل معجبيه لقب ((المجنون)) و((الشعر المستعار)) بسبب شراسته وشعره الجامح، بينما يشير إلى نفسه باسم ((الأسد)). إنه خافيير مايلي، رئيس الأرجنتين المقبل.
قبل بضع سنوات، كان مايلي متحدثًا تلفزيونيًا أحبه وكلاء الحجز لأن انتقاداته ضد الإنفاق الحكومي والطبقة السياسية الحاكمة عززت التقييمات. في ذلك الوقت، وحتى بضعة أشهر فقط، لم يكن أي خبير سياسي يعتقد أن لديه فرصة حقيقية في أن يصبح رئيساً لثاني أكبر اقتصاد في أمريكا الجنوبية.
لا يرى مايلي نفسه سياسيًا يمينيًا فحسب، بل أيضًا كمحارب ثقافي مهمته تغيير المجتمع الأرجنتيني. وتعكس بعض مواقفه صدى الجمهوريين الأكثر تحفظًا في الولايات المتحدة، في حين أن خطابه المليء بالألفاظ النابية قد رفعه بالفعل إلى مكانة بارزة في الحرب الثقافية العالمية التي تطغى أحيانًا على الخطاب السياسي في الولايات المتحدة والبرازيل المجاورة وأماكن أخرى.
ويرفض فكرة أن للبشر دورًا في التسبب في تغير المناخ. وفي ظهور تلفزيوني، ندد بالبابا فرانسيس، وهو أرجنتيني، ووصفه بأنه ((أبله)) لدفاعه عن العدالة الاجتماعية، ووصف رئيس الكنيسة الكاثوليكية الرومانية بأنه ((ممثل الخبث على الأرض)).
وعلى الرغم من لقبه ((الباروكة))، إلا أن شعره حقيقي.

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