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50 % ارتفاعا بالودائع الادخارية

11/20/2023 11:16:40 PM
(MENAFN- Al Watan) ارتفعت الودائع الادخارية خلال العام الحالي بنسبة 50% مسجلة قيمة تاريخية بعد أن بلغت قيمتها خلال الربع الثالث من العام الحالي 811.3 مليار ريال مرتفعة من 543.2 مليار ريال تم تسجيلها في الربع الثالث 2022، وجاء هذا الارتفاع الكبير بسبب الارتفاع الكبير في نسب الفائدة، التي تدفع نسب الودائع للارتفاع بالتزامن مع ارتفاع نسبة الفائدة على القروض.
وأظهرت قراءة ((الوطن)) لبيانات حديثة نشرها البنك المركزي السعودي أن الودائع الادخارية ارتفعت بشكل مستمر منذ بداية 2022 إلا أن نسبة نموها خلال الربع الثالث من العام الحالي تعتبر الأسرع في النمو.
المطلوبات شبه النقدية
وسجلت المطلوبات شبه النقدية بالبنوك السعودية نموا بنسبة 29.4% مرتفعة من 869 مليار ريال إلى 1.1 تريليون ريال مدفوعة بارتفاع الودائع الزمنية والادخارية بالرغم من انخفاض الودائع الأخرى شبه النقدية بنسبة 3.7% منخفضة من 325.8 مليار ريال إلى 313.6 مليار ريال إلا أن نسبة نمو الودائع الادخارية وقيمتها الكبيرة قاد المطلوبات شبه النقدية للارتفاع.
المطلوبات من النقود
وانخفضت نسبة المطلوبات بالبنوك السعودية من النقود بنسبة 3.6% منخفضة من 1.59 تريليون ريال إلى 1.53 تريليون ريال متأثرة بانخفاض الودائع تحت الطلب والتي انخفضت بنسبة 4.8% منخفضة من 1.39 تريليون ريال إلى 1.33 تريليون ريال، في حين ارتفعت مطلوبات النقود بنسبة 4.3% مرتفعة من 199.4 مليار ريال الى 207.9 مليارات ريال.
ارتفاع المطلوبات
وارتفع إجمالي المطلوبات بالبنوك السعودية بنسبة 3.6% مرتفعة من 4.6 تريليونات ريال إلى 4.7 تريليونات ريال مدفوعة بارتفاع المطلوبات النقدية، وشبه النقدية، في حين كان تأثير انخفاض الودائع الحكومية التي انخفضت بنسبة 32% من 682.2 مليار ريال إلى 463.9 مليار ريال محدودا مع الارتفاع الكبير للودائع الادخارية، وكذلك ارتفاع البنوك الأخرى بنسبة 12.8% مرتفعة من 1.4 تريليون ريال إلى 1.6 تريليون ريال.

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