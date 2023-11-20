50 % ارتفاعا بالودائع الادخارية

(MENAFN
- Al Watan) ارتفعت الودائع الادخارية خلال العام الحالي بنسبة 50% مسجلة قيمة تاريخية بعد أن بلغت قيمتها خلال الربع الثالث من العام الحالي 811.3 مليار ريال مرتفعة من 543.2 مليار ريال تم تسجيلها في الربع الثالث 2022، وجاء هذا الارتفاع الكبير بسبب الارتفاع الكبير في نسب الفائدة، التي تدفع نسب الودائع للارتفاع بالتزامن مع ارتفاع نسبة الفائدة على القروض.
وأظهرت قراءة ((الوطن)) لبيانات حديثة نشرها البنك المركزي السعودي أن الودائع الادخارية ارتفعت بشكل مستمر منذ بداية 2022 إلا أن نسبة نموها خلال الربع الثالث من العام الحالي تعتبر الأسرع في النمو.
المطلوبات شبه النقدية
وسجلت المطلوبات شبه النقدية بالبنوك السعودية نموا بنسبة 29.4% مرتفعة من 869 مليار ريال إلى 1.1 تريليون ريال مدفوعة بارتفاع الودائع الزمنية والادخارية بالرغم من انخفاض الودائع الأخرى شبه النقدية بنسبة 3.7% منخفضة من 325.8 مليار ريال إلى 313.6 مليار ريال إلا أن نسبة نمو الودائع الادخارية وقيمتها الكبيرة قاد المطلوبات شبه النقدية للارتفاع.
المطلوبات من النقود
وانخفضت نسبة المطلوبات بالبنوك السعودية من النقود بنسبة 3.6% منخفضة من 1.59 تريليون ريال إلى 1.53 تريليون ريال متأثرة بانخفاض الودائع تحت الطلب والتي انخفضت بنسبة 4.8% منخفضة من 1.39 تريليون ريال إلى 1.33 تريليون ريال، في حين ارتفعت مطلوبات النقود بنسبة 4.3% مرتفعة من 199.4 مليار ريال الى 207.9 مليارات ريال.
ارتفاع المطلوبات
وارتفع إجمالي المطلوبات بالبنوك السعودية بنسبة 3.6% مرتفعة من 4.6 تريليونات ريال إلى 4.7 تريليونات ريال مدفوعة بارتفاع المطلوبات النقدية، وشبه النقدية، في حين كان تأثير انخفاض الودائع الحكومية التي انخفضت بنسبة 32% من 682.2 مليار ريال إلى 463.9 مليار ريال محدودا مع الارتفاع الكبير للودائع الادخارية، وكذلك ارتفاع البنوك الأخرى بنسبة 12.8% مرتفعة من 1.4 تريليون ريال إلى 1.6 تريليون ريال.
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