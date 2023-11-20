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الوطني تحسن النمو في اقتصادات البحرين وعمان وقطر خلال 2024

11/20/2023 11:04:04 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، إنه بعد النمو القوي الذي سجل العام الماضي، تراجع النمو الاقتصادي في البحرين وعمان وقطر خلال عام 2023، وذلك على خلفية السياسة النقدية الانكماشية والنمو المحدود الذي سجله قطاع النفط والغاز.
وتوقع التقرير أن يتحسن النمو في عام 2024 بفضل الزيادة المتوقعة لإنتاج النفط في البحرين وسلطنة عمان، في حين من المقرر أن يستمر القطاع غير النفطي في تعزيز أداء الاقتصاد القطري بدعم من مواصلة الإنفاق على المشاريع التنموية وقوة الطلب الاستهلاكي.
كما يتوقع أن تتراجع أوضاع المالية العامة إلى حد ما نتيجة لانخفاض أسعار النفط من أعلى مستوياتها المسجلة في 2022، وتمثل العوامل الجيوسياسية المعاكسة وانخفاض أسعار النفط التي تضعف أرصدة المالية العامة أبرز التحديات الجوهرية، في حين أن انخفاض أسعار الفائدة، وارتفاع أسعار الطاقة، وقوة الإنفاق على المشاريع التنموية، وتسارع وتيرة الإصلاحات تعتبر من العوامل الداعمة للتوقعات المستقبلية.
البحرين.. اتساع العجز المالي
وفي التفاصيل، ذكر تقرير «الوطني» أن وتيرة النمو الاقتصادي في البحرين اعتدلت في عام 2023، ومن المتوقع أن يصل معدل النمو إلى 2.5% مقابل مستوى أعلى بكثير تم تسجيله في عام 2022 بنسبة 4.9% في ظل ارتفاع أسعار الفائدة التي أثرت على الاستهلاك والاقتراض، هذا إلى جانب انخفاض أسعار النفط.
ويتوقع التقرير أن نشهد تحسنا العام المقبل على خلفية نمو قطاع النفط والغاز بنسبة 3.2% خاصة أنه بعد استكمال صيانة حقل نفط البحرين سيرتفع الإنتاج إلى 196 ألف برميل يوميا. كما يتوقع أن يبقى نمو النشاط غير النفطي (نحو 80% من الاقتصاد) ثابتا على نطاق واسع عند 3% نظرا لأن دورة تشديد السياسة النقدية تعد في ذروتها.
كما تقلص جزء من التقدم المتحقق سابقا على صعيد تخفيض عجز المالية العامة خلال العام الحالي، إذ من المتوقع أن يتسع العجز إلى 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 (4.8% في النصف الأول من عام 2023) على خلفية انخفاض العائدات النفطية (نحو 60% من إجمالي الإيرادات).
إلا أن التقرير لا يتوقع سوى تسجيل نمو محدود فقط على صعيد النفقات والتزام الحكومة ببرنامج التوازن المالي. كما نتوقع أن يستأنف العجز مساره التراجعي في عام 2024، على الرغم من أن تحقيق التوازن المالي سيتطلب ارتفاع سعر النفط عن المستويات التي تمت الإشارة إليها في توقعاتنا الأساسية.
عُمان.. تحسن التدابير المالية
وفي سلطنة عُمان، ذكر التقرير أنه بعد التباطؤ الاقتصادي المتوقع وتسجيل نمو بنسبة 1.5% في عام 2023، قد يتحسن نمو الناتج المحلي الإجمالي في سلطنة عمان إلى 3.0% في عام 2024 بفضل مبادرات استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تطبقها الحكومة (رؤية 2040) وزيادة إنتاج النفط.
وبعد انكماش الناتج المحلي الاجمالي النفطي في عام 2023، نتوقع له أن يرتفع بنسبة 3.6% في عام 2024 على خلفية توقعات إلغاء تخفيضات إنتاج النفط الطوعية للأوپيك وحلفائها اعتبارا من يناير 2024 وزيادة إنتاج الغاز.
كما يتوقع أن يتحسن نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 2.7% مقابل 2.4% في عام 2023 في ظل تحسن أداء قطاع البناء والتشييد (بفضل مدينة السلطان هيثم الذكية ومشاريع السكك الحديدية التي تربط بين عمان والإمارات)، والنمو المتوقع لقطاع السياحة، وزيادة إنتاجية قطاع التكرير على خلفية تكثيف أعمال مصفاة الدقم.
وبدأت الخطة المالية متوسطة الأجل تؤتي ثمارها، ونتوقع أن تسجل الموازنة الحكومية فائضا ماليا خلال فترة التوقعات - أو تقترب من إنجاز ذلك. وتشير توقعات هذا العام إلى انخفاض الفائض المالي بنسبة 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي على خلفية تراجع الإيرادات النفطية، على أن ينمو إلى 1.8% في عام 2024 على خلفية زيادة العائدات النفطية.
قطر.. اعتدال وتيرة النمو
أشار تقرير بنك الكويت الوطني إلى أنه من المتوقع أن تعتدل وتيرة النشاط الاقتصادي في قطر خلال عام 2023 مقارنة بالنمو الاستثنائي الذي سجله الاقتصاد القطري العام الماضي بفضل بطولة كأس العالم، والذي كبحته الظروف النقدية المتشددة، والنمو المحدود لقطاع النفط والغاز، وذلك بالمقارنة مع النمو القوي للغاية الذي تم تسجيله في عام 2022.
وفي ظل التوقعات التي تشير إلى زيادة إنتاج الغاز بمستويات هامشية، فمن المتوقع أن يكون القطاع الخاص هو القوى الدافعة للنمو الاقتصادي خلال فترة التوقعات، إذ تشير البيانات الشهرية منذ أبريل إلى انتعاش النشاط غير النفطي.
وواصلت بيانات مؤشر مديري المشتريات نموها المستمر (متوسط 9 أشهر وصل إلى 53)، وبقي عدد الزوار مرتفعا (بزيادة 150% على أساس سنوي في الفترة الممتدة من يناير إلى أغسطس)، في حين وصل نمو الائتمان إلى أعلى مستوياته المسجلة منذ 19 شهرا في سبتمبر بنسبة 4.5% على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة.
ومن المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.3% و2.5% في عامي 2023 و2024 على التوالي، في ظل ارتفاع الناتج غير النفطي بنسبة 3.1% و3.5%. بالإضافة إلى ذلك، سيتم دعم النشاط الاقتصادي من خلال زيادة نشاط قطاع البناء والتشييد في ظل تسارع وتيرة إنجاز مشروع توسعة غاز حقل الشمال العملاق بقيمة 30 مليار دولار قبل الموعد المحدد لاستكمال المرحلة الأولى المقرر إنجازها في عام 2026.

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