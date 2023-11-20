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53 تريليون دولار أصول المبادرات البيئية والاجتماعية بحلول 2025

11/20/2023 11:04:04 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تتمتع أدوات التداول المتقدمة والمؤشرات المستدامة بأهمية استراتيجية في سياق المهام البيئية لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، حيث يطبق المستثمرون عوامل غير مالية كجزء من عملية التحليل الخاصة بهم لتحديد المخاطر المادية وفرص النمو، وفقا لمعهد المحللين الماليين المعتمدين (CFA).
وبدورها، تقول ريتو سينغ، المدير الإقليمي لمجموعة ستونكس: «من المتوقع أن تتجاوز أصول الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات 53 تريليون دولار بحلول عام 2025 على نطاق عالمي، وهو ما يشكل أكثر من ثلث إجمالي الأصول المدارة المتوقعة، والتي تصل إلى 140.5 تريليون دولار». وتضيف: «هذا النمو الكبير مدفوع بمجموعة من العوامل، بما في ذلك تأثير الوباء ومبادرات التعافي المستدام في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين».
وعلى المستوى الإقليمي، تقف أسواق دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي في طليعة الدول التي تعمل على تعزيز الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. في الواقع، وفي مقال حديث صادر عن شركة برايس ووترهاوس كوبرز، أشير إلى أن «دولة الإمارات العربية المتحدة قد خطت خطوات كبيرة نحو الاستدامة والتكامل البيئي والاجتماعي والمؤسسي، مما وضع معيارا جديدا للمنطقة بأكملها».
في هذا السياق، أصبح المستثمرون يولون اهتماما متزايدا بالمؤشر الأخضر ومؤشر الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، حيث يمكنهم التداول مع احتمالية أعلى لاستعراض شركات ESG في المؤشر وذلك عبر شراء صندوق استثمار مشترك للمؤشر أو صندوق متداول في البورصة (ETF) يسعى إلى تكرار أداء هذا المؤشر.
من ناحية، يوفر مؤشر ESG إطارا شاملا لتقييم وتحديد الشركات بناء على استدامة ممارساتها التجارية. وهو بمنزلة معيار حاسم يدمج التأثير البيئي للشركة، والمسؤولية الاجتماعية، ومعايير الحوكمة في تقييمها. مع وضع COP28 لمعايير جديدة للاستدامة، يكون مؤشر ESG بمنزلة مؤشر رائد للشركات التي من المرجح أن تتفوق في الأداء في بيئة تنظيمية تسعى لتطبيق الممارسات المستدامة بشكل متزايد.
من ناحية أخرى، يتتبع المؤشر الأخضر حوالي 30 ورقة مالية مصدرة لأغراض خضراء أو اجتماعية أو مستدامة. إنه يقدم نهجا متطورا للمتداولين الذين يتطلعون إلى تنويع محفظتهم الاستثمارية مع أخذ الاستدامة في الاعتبار. وهو عبارة عن مجموعة من الأسهم التي تم فحصها بعناية، مع التركيز على الشركات التي لها بصمة كبيرة في مجال التكنولوجيا الخضراء والممارسات المستدامة. ومع تركيز COP28 على النمو المستدام، فإن المؤشر الأخضر يستعد ليعكس التعزيزات التنظيمية المتوقعة والتقدم التكنولوجي، وبالتالي يقدم للمتداولين أداة ديناميكية للاستثمار المتوافق مع البيئة.
اكتسبت عقود الفروقات الآجلة ل EUA رؤية واضحة أيضا، حيث تمثل خطا مباشرا لاتجاه نبض سوق الكربون، مع تصور EUA بدلات الانبعاثات بالطن المتري من ثاني أكسيد الكربون أو ما يعادله من غازات الدفيئة من قبل جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وتسمح هذه المؤشرات للمتداولين بالمضاربة على أسعار أرصدة الكربون، مع الفهم العميق لنظام مقايضة الكربون في الاتحاد الأوروبي
باختصار، توفر هذه الأدوات المالية سبلا متطورة لمواءمة استراتيجيات التجارة مع أجندة المناخ الخاصة بمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين. بالنسبة للمتداولين في دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم، تمثل هذه الأدوات طريقا لتحقيق الربحية المحتملة في عالم مدفوع بشكل متزايد بالمبادرات الخضراء، ويمكن الوصول إليها من خلال شركاء تجاريين موثوقين مثل FOREX التي لديها مكتب في دبي. حيث تقدم الشركة المملوكة من قبل مجموعة ستونكس، العديد من الفرص والأدوات الاستثمارية، بما في ذلك مؤشرات ESG والاستثمارات الموضوعية، مما يمكن المستثمرين من اتخاذ قرارات أكثر استنارة تتوافق مع القيم البيئية والاجتماعية ونظم حوكمة الشركات الخاصة بهم.

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