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ما هو تحالف أوپيك+ وكيف يؤثر على أسعار النفط؟

11/20/2023 11:04:03 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يجتمع أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوپيك) وحلفاؤها وعلى رأسها روسيا، فيما يعرف باسم أوپيك+، في فيينا بالنمسا في 26 نوفمبر الجاري لمناقشة سياسة الإنتاج المشتركة.
وفيما يلي حقائق أساسية عن أوپيك+ ودورها:
ما هي أوپيك وأوپيك+؟
أسست العراق وإيران والكويت والسعودية وفنزويلا منظمة أوپيك عام 1960 في بغداد بهدف تنسيق السياسات النفطية وضمان أسعار عادلة ومستقرة. وتضم الآن 13 دولة معظمها من الشرق الأوسط وأفريقيا وتنتج نحو 30% من النفط على مستوى العالم.
ويواجه نفوذ أوپيك بعض التحديات على مر السنين مما يؤدى في كثير من الأحيان إلى انقسامات داخلية، ويمكن أن يؤدي الاتجاه العالمي نحو مصادر الطاقة النظيفة وخفض استهلاك الوقود الأحفوري إلى تقليص هيمنتها في نهاية المطاف. وشكلت أوپيك ما يعرف بتحالف أوپيك+ مع عشر من أكبر الدول المصدرة للنفط في العالم من خارج المنظمة، ومنها روسيا، في نهاية عام 2016.
ويمثل إنتاج أوپيك+ نحو 40% من إنتاج النفط العالمي والهدف الرئيسي للتحالف هو تنظيم إمدادات النفط إلى السوق العالمية. وتقوده السعودية وروسيا وتنتج كل منهما نحو تسعة ملايين و9.5 مليون برميل على التوالي يوميا.
كيف تؤثر أوپيك على أسعار النفط العالمية؟
تشكل صادرات الدول الأعضاء في أوپيك زهاء 60% من تجارة النفط العالمية، وفي عام 2021، قدرت أوپيك أن الدول الأعضاء فيها تمتلك أكثر من 80% من احتياطيات النفط العالمية المؤكدة.
وفي آخر اجتماع لأوپيك+ في يونيو، تعهدت السعودية بخفض إنتاجها مليون برميل يوميا في يوليو لتكون الأكبر نسبة في خفض أشمل في تحالف أوپيك+ لتقييد الإمدادات حتى 2024 مع سعي التحالف لتعزيز أسعار النفط التي تتراجع، ومددت السعودية منذئذ خفضها الطوعي الإضافي حتى نهاية هذا العام.
كيف تؤثر قرارات أوپيك على الاقتصاد العالمي؟
كانت لبعض قرارات خفض الإنتاج آثار كبيرة على الاقتصاد العالمي، فخلال حرب أكتوبر عام 1973، فرض الأعضاء العرب في أوپيك حظرا على شحنات النفط إلى الولايات المتحدة ردا على قرارها إعادة إمداد الجيش الإسرائيلي، وشمل القرار الدول الأخرى التي دعمت إسرائيل، كما أعلنت المنظمة تخفيضات في الإنتاج، وضغط الحظر على الاقتصاد الأميركي الذي كان يعاني بالفعل ويعتمد على النفط المستورد، وقفزت أسعار النفط مما تسبب في ارتفاع تكاليف الوقود بالنسبة للمستهلكين ونقص الوقود في الولايات المتحدة.
وخلال عمليات الإغلاق المتعلقة بجائحة كورونا في أنحاء العالم عام 2020، تراجعت أسعار النفط الخام، وعلى إثر ذلك، خفضت أوپيك+ إنتاج النفط بنحو 10 ملايين برميل يوميا، وهو ما يعادل 10% تقريبا من الإنتاج العالمي، في مسعى لدعم الأسعار.
ما هي الدول الأعضاء في أوپيك؟
الدول الأعضاء الحالية في أوپيك هي: السعودية والإمارات والكويت والعراق وإيران والجزائر وأنغولا وليبيا ونيجيريا والكونغو وغينيا الاستوائية والغابون وفنزويلا.
أما الدول المشاركة في تحالف أوپيك+ وليست من أعضاء أوپيك فهي روسيا وأذربيجان وكازاخستان والبحرين وبروناي وماليزيا والمكسيك وعمان وجنوب السودان والسودان.

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