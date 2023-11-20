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عمار الحسيني 1 5 مليون مشترك في سهل بمشاركة 35 جهة حكومية

11/20/2023 11:04:01 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) رباب الجوهري
قال المدير العام للجهاز المركزي لتكنولوجيــــا المعلومات بالتكليــــف د.عمـار الحسيـني إن استحـــداث وتطويــــر الخدمات الإلكترونية عبر استراتيجية التحول الرقمي ضمن أولويات الحكومة لتحقيق أهداف الدولة الاستراتيجية.
وأضاف الحسيني، في كلمته بافتتاح فعاليات مؤتمر الكويت للتحول الرقمي الثاني أمس، إن مشروع التحول الرقمي لبرنامج عمل الحكومة 2023/2027 يعنى بإعداد الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي الحكومي وإطلاق إطار عام لحوكمة البيانات في القطاع الحكومي وتحويل 90% من الخدمات إلى رقمية بشكل تدريجي.
وأشار إلى وجود دراسة لمستويات تقييم النضج الرقمي للكويت والهادفة لتوفير فهم واضح للوضع الحالي بالدولة في مجال نظم وتقنية المعلومات ورسم النتائج وتقييم المقترحات، لافتا إلى أن مجالات الدراسة شملت 14 قطاعا منها الأمن السيبراني والاتصالات والبنية التحتية الرقمية والدعم الحكومي والهوية الرقمية الآمنة والتوقع الرقمي والابتكار والتقنيات الناشئة وغيرها. وأوضح أن الدراسة أوصت بإقامة استراتيجية رقمية شاملة مع خطط تنفيذ واضحة وأدوار وتقييم دوري وتعديل استنادا إلى النتائج ورفع الوعي وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص. وأفاد بأن مشروع التحول الرقمي اشتمل على إطلاق مشروع مركزي لجمع البيانات الحكومية في قوالب محددة وإنشاء جهاز فني خاص للتحول الرقمي في الحكومة.
خارطة طريق للمشاريع
قال الحسيني إن أهداف المشروع تكمن في تقييم الوضع الحالي والقيمة المستفادة من التحول الرقمي وتحديد أولويات واحتياجات الجهة ووضع خارطة طريق للمشاريع المقترح تنفيذها بما يوافق أولويات الجهة. وذكر أن المشروع يستهدف تشكيل فرق لمتابعة تنفيذ خارطة طريق التحول الرقمي واقتراح مبادرات ومشروعات بما يتوافق مع أولويات الجهة والاطلاع والاستفادة من تجارب الجهات والمؤسسات الأخرى في التحول الرقمي.
ولفت إلى أن عدد المشتركين في التطبيق الحكومي الموحد (سهل) بلغ أكثر من 1.5 مليون بمشاركة 35 جهة والتي أنجزت 24.6 مليون خدمة، فيما بلغ عدد الإشعارات المرسلة عبر التطبيق 82.5 مليون إشعار. وبين أن المشروع يتضمن «أكاديمية القائد الرقمي» التي تتكون من أربع ورش عمل تشتمل على مفهوم التحول الرقمي وإدارة التغيير المؤسسي والذكاء الاصطناعي للقياديين في المجال الحكومي وأساسيات الأمن السيبراني.
من جهته، قال الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د.خالد مهدي، في كلمة مماثلة، إن رأس المال البشري هو المحور الأساسي في جميع سياسات الخطة الإنمائية ومنها التحول الرقمي وكذلك التحول إلى الاقتصاد المعرفي، مؤكدا أن التكنولوجيا هي التحول للاقتصاد الرقمي ثم لنظيره المعرفي الذي يحتاج إلى البنى التحتية التكنولوجية ورأس المال البشري ورأس المال «وهذه أمور أساسية تدخلنا إلى الاقتصاد المعرفي». وأوضح أن الاقتصاد الرقمي ستكون له انعكاسات إيجابية على الاقتصاد المحلي، مشيرا إلى السعي نحو تكامل على مستوى رقمي يرسخ العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مضيفا انه «بالتحول الرقمي سنتمكن من عملية البناء التشريعي والمنظومة المرتبطة بين السلطتين».
ولفت إلى أن التحول الرقمي له بصمات واضحة في المجال البنكي، إذ يتم الآن تحويل المعاملات المالية بمأمونية تامة «وهذا جزء لا يتجزأ من أدوات تحقيق المؤشرات الاقتصادية والنمو الاقتصادي للدولة».
يذكر ان المؤتمر يناقش على مدى يومين استراتيجيات تسريع الرقمنة لمختلف المجالات لتمهيد الطريق للتكامل التكنولوجي الفعال، كما سيركز على التحديات والفرص في مجال التحول الرقمي.

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