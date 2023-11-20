طبيب ترامب يكشف عن حالته الصحية وكيف نقص وزنه؟



ذكر طبيب دونالد ترامب في مذكرة أن الرئيس الأمريكي السابق يتمتع "بصحة ممتازة" وأنه "سيستمر في الاستمتاع بأسلوب حياة صحي نشط لسنوات عديدة".

وصدرت المذكرة، التي نشرها ترامب (77 عاما) على حسابه على منصة "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي التابعة له، أمس الاثنين الذي وافق عيد ميلاد الرئيس الديمقراطي جو بايدن الحادي والثمانين.



وأصبحت الصحة الجسدية والعقلية لكلا الرجلين قضية رئيسية في سباق انتخابات الرئاسة المقررة عام 2024.

وجاء في المذكرة التي وقعها بروس أرونوالد، وهو طبيب عظام من نيوجيرزي "لقد أنقص الرئيس ترامب وزنه من خلال اتباعه لنظام غذائي محسّن ومواصلة النشاط البدني اليومي، مع الحفاظ على جدول زمني صارم".

ولم تقدم المذكرة مزيدا من التفاصيل.

وأضاف أرونوالد "كانت الاختبارات البدنية التي أجريت له ضمن النطاق الطبيعي وكانت اختباراته المعرفية استثنائية".

ويتصدر ترامب سباق ترشيح الحزب الجمهوري بفارق كبير، وقال بايدن إنه يعتزم الترشح للفوز بفترة رئاسية جديدة.

وقال طبيب ترامب، هارولد بورنشتاين، الذي أصدر مذكرة مماثلة في عام 2016، إن ترامب هو الذي أملى محتوياتها.

وأشار ترامب إلى أنه كان يزن 98 كيلو جراما بينما بلغ طوله 1.9 متر في أغسطس عندما احتجز لفترة وجيزة في سجن في أتلانتا حيث وُجهت له أكثر من 12 تهمة جنائية ضمن قضية جنائية متعددة على خلفية محاولته إلغاء هزيمته في انتخابات الرئاسة عام 2020 أمام الرئيس جو بايدن في ولاية جورجيا.

ودفع ترامب ببراءته في هذه القضية وفي ثلاث قضايا جنائية أخرى مرفوعة ضده.

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