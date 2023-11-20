الإمارات واحة التشكيليين العرب والعالميين

تولي دولة الإمارات اهتماماً ملحوظاً بالفن التشكيلي، خصوصاً في السنوات الأخيرة، والتي شهدت إقامة العديد من الفعاليات والمعارض التشكيلية لعرض إبداعات التشكيليين الإماراتيين والعرب إلى مختلف دول العالم، وإبراز مختلف إبداعاتهم التشكيلية من نحت وزخرفة وديكور ورسم وغير ذلك.

ومن أحدث الفعاليات التي دعمتها الإمارات احتفاء بالفن التشكيلي، المعرض السنوي لجمعية الإمارات للفنون التشكيلية في دورته الـ38 بمتحف الشارقة للفنون، والذي شارك فيه فنانون من الإمارات ومصر والسودان والعراق وسوريا ولبنان وتونس وفرنسا وإسبانيا وبريطانيا والهند وباكستان وغيرها.

تطور كبير

وعن التطور الذي تشهده دولة الإمارات في مجال الفن التشكيلي، تقول الفنانة المصممة والنحاتة الإماراتية عزة القبيسي لـ((البيان))، إنه مع التطور الذي شهدته دولة الإمارات في السنوات الأخيرة، صاحب ذلك تطور كبير أيضاً بالفنون، والذي كان من عوامله تواجد المتاحف العالمية بالدولة، ووضع خطة ومنهج للتطور الفني بشكل عام، والذي كان من جوانبه الفن التشكيلي.

تميز

وعن دور المرأة في هذا الفن، قالت: المرأة الإماراتية بدأت دورها بهذا الفن، مع الدكتورة نجاة مكي، وغيرها من الفنانات اللواتي شققن هذا الطريق وتعددن في مجالاته المختلفة وأحرزن مراكز مرموقة فيه.

وعن تطور الفن التشكيلي في الإمارات، يقول الناقد المصري د.مصطفى يحيى، إن الإمارات شهدت تطوراً كبيراً خلال السنوات الأخيرة في هذا الفن وشتى الفنون الأخرى، واستطاعت وضع فناني الدولة في مصاف الدول المتقدمة في هذا الفن، فأصبحنا نجد معارض عالمية في دبي وأبوظبي والشارقة، وفعاليات متجددة للفن التشكيلي.

خريطة وخطة

وأضاف، إن اهتمام دولة الإمارات بالفنون المختلفة أصبح له خطة وخريطة منذ سنوات، لكن الأهم هو أن يتم دعم تلك الفنون من الدولة وهو ما يحقق الفارق ويجعل لها أسبقية عن غيرها في هذا المجال ويظهر هذا من خلال والفعليات التي تتم للفن التشكيلي في الدولة، وهو ما يحتاج إليه هذا النوع من الفنون لكي ينمو ويكون له صدى كبير.

كما نوه يحيى بالدور الذي تلعبه جمعية الإمارات للفنون التشكيلية في دعم فنانيها، وما تلعبه من دور في تنظيم دورات فنية خلال فترة الصيف موجهة للشباب، مشيرًا إلى أن الجمعية عملت على تأسيس مجلة ((تشكيل)) بالتعاون مع الفنان الراحل حسن شريف، كما بدأت بالتركيز على المعارض الخارجية في تلك الفترة، ولها دور مميز في جمع فناني الوطن العربي ودعمهم فنيًا.