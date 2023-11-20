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«الجري» يتصدر فعاليات الأسبوع الختامي لتحدي دبي للياقة

11/20/2023 7:24:58 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

يتصدر تحدي دبي للجري فعاليات الأسبوع الأخير لتحدي دبي للياقة، الذي يختتم نسخته السابعة الأحد المقبل.

وشهدت دبي، منذ انطلاق ((تحدي دبي للياقة)) في 28 أكتوبر، موجة غير مسبوقة من الطاقة والالتزام من جانب سكانها وزوارها هذا العام الذين اجتمعوا معاً لتحقيق أهدافهم المتمثلة في 30x30، وتبني أسلوب حياة أكثر صحة ونشاطاً.

ويحفل الأسبوع الرابع والأخير بالعديد من الفعاليات والتحديات والأنشطة، ما يعد بنهاية لا تُنسى لهذه الفعالية التي تشمل جميع أنحاء دبي. تعود النسخة الخامسة من ((تحدي دبي للجري)) برعاية ماي دبي لمغامرة ضخمة جديدة على شارع الشيخ زايد الشهير الأحد المقبل وبدعم من سن أند ساند سبورتس، ومن المقرر أن يدخل هذا الحدث التاريخ مرة أخرى بعد أن سجلت النسخة الماضية مشاركة أكثر من 193 ألف شخص، حيث سيتحول الشارع بأكمله إلى أكبر مضمار للجري من الساعة 6:30 صباحاً، وسط مشاركة واسعة من مختلف الفئات العمرية والقدرات البدنية و الجنسيات.

مساران

ويقام تحدي دبي للجري على مسارين متميزين ينطلقان على شارع الشيخ زايد بالقرب من متحف المستقبل، وخصص الأول للعائلات ويمتد بطول 5 كم ويأخذ المشاركين عبر معالم دبي الشهيرة بما في ذلك دبي أوبرا، ودبي مول، وبرج خليفة، أما المسار الثاني يبلغ طوله 10 كم وهو أكثر تحدياً للعدائين ذوي الخبرة، ويمتد من شارع الشيخ زايد إلى قناة دبي المائية قبل أن يعود وينتهي في شارع المستقبل بالقرب من بوابة مركز دبي المالي العالمي.

ويضمن برنامج الأسبوع الأخير من تحدي دبي للياقة فعالية تحدي الغد للدراجات الهوائية، وهو فعالية شيقة لركوب الدراجات تُقام السبت المقبل من الساعة 6:15 صباحاً ، ويقام على مسارين، يمتد الأول على 4 كم وهو مثالي للعائلات والأطفال وينطلق من جامعة حمدان بن محمد الذكية، أما المسار الثاني بطول 26 كم (52 كم – مسار بحلقتين) .

كما يقام السبت المقبل تحدي سيتي سنتر مردف للجري بدءاً من الساعة 7 صباحاً.

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