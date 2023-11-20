8500 مشارك في دورة «ألعاب مدارس دبي»

تتواصل في دبي بمشاركة أكثر من 8500 طالب وطالبة من 200 مدرسة، منافسات دورة ((ألعاب مدارس دبي))، الدورة الرياضية الأكبر من نوعها في دبي، التي تمثل أولى المحطات التأسيسية في عملية انتقاء وتطوير المواهب، ومشروع صناعة الأبطال الأولمبيين، وتتضمن 23 لعبة، وتنظمها شركة ((إي إس إم))، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي.

وأسفرت نتائج بطولة الغولف للمرحلة الابتدائية، عن فوز بنيت دبليو من مدرسة دبي البريطانية، جميرا بارك بالمركز الأول، وألكسندر آر من أكاديمية بلوم ورلد بالمركز الأول، بالمرحلة الإعدادية.

وفي منافسات القوس والسهم فاز سيدارث آر من مدرسة جيمس الألفية الجديدة، وأشمين جي من مدرسة سانت ماري في فئة تحت 12 سنة، للبنين والبنات، وفاز أبهيناف جي من مدرسة أبل الدولية، وستافيكا بي من مدرسة جيمس فاوندرز المزهر في فئة تحت 15 سنة للبنين والبنات، وفاز أهميت تي من مدرسة جيمس ويلنغتون الدولية وجوفيتا جي من مدرسة جيمس أور أون إنجلش الثانوية في فئة تحت 18 سنة للبنين والبنات.

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