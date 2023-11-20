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غوتيريش: نظام «حماية» في غزة برعاية الأمم المتحدة ليس حلاً

11/20/2023 7:24:49 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس الاثنين، أن إقامة نظام ((حماية)) تحت رعاية الأمم المتحدة في غزة، بعد الحرب لن يكون حلاً، داعياً إلى ((مرحلة انتقالية))، تشارك فيها جهات فاعلة متعددة، أبرزها الولايات المتحدة، والدول العربية.

وقال غوتيريش في تصريح للصحافيين: ((من المهم أن نكون قادرين على تحويل هذه المأساة إلى فرصة، ولكي يكون هذا ممكناً فمن الضروري أن نتحرك بعد الحرب بشكل حاسم، ولا رجعة فيه نحو حل الدولتين)).

وأوضح أن ذلك يتطلب ((تقوية السلطة الفلسطينية لتتحمل المسؤولية عن غزة))، لكن ((السلطة الفلسطينية لا يمكنها الذهاب إلى غزة بالدبابات الإسرائيلية))، لذلك ((يجب على المجتمع الدولي أن يفكر في فترة انتقالية))، وأضاف: ((لا أعتقد أن نظام حماية تحت رعاية الأمم المتحدة في غزة هو الحل.

أعتقد أننا بحاجة إلى مقاربة بعدة فاعلين، بحيث تتعاون مختلف البلدان والكيانات))، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة من بين هذه الجهات الفاعلة باعتبارها الضامنة ((لأمن إسرائيل والدول العربية في المنطقة)).

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