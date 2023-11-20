إطلاق 3 مناطق في أبوظبي ودبي والشارقة لاستدامة الفضاء

ذكر أحمد الدرعي، أخصائي سياسات وتشريعات الفضاء في وكالة الإمارات للفضاء لــ((البيان))، أن عدد الأعضاء ببرنامج ((مناطق الفضاء الاقتصادية))، وصل لأكثر من 100 عضو من رواد الأعمال والباحثين والمهندسين والشركات الناشئة المحلية والعالمية، بينما تم إطلاق 3 مناطق في مدينة ((مصدر)) بأبوظبي، ومجمع محمد بن راشد للطيران في دبي، ومجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار في الشارقة، لدعم تأسيس واستدامة الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في قطاع الفضاء.

وأضاف أن الوكالة وفرت في معرض دبي للطيران من خلال جناح برنامج ((مناطق الفضاء الاقتصادية))، مدعوماً من صندوق الفضاء الوطني، مساحات للعرض استضافت فيها 14 شركة، مبيناً أن الوكالة تسعى، من خلال ذلك، إلى تعزيز دور القطاع الخاص الناشئ في مجال الفضاء بالدولة، بما يدعم ترسيخ مكانة الدولة كرائدة في مجال الاستثمار وريادة الأعمال الفضائية على الصعيد العالمي.

وبين أن الوكالة أنشأت بالتعاون مع مدينة ((مصدر)) أول منطقة فضاء اقتصادية في الدولة في أبو ظبي، لإقامة منظومة أعمال متكاملة لدعم الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث تعد منطقة الفضاء الاقتصادية التي تحتضنها مدينة مصدر، الأولى من بين مناطق اقتصادية ومراكز عديدة لتكنولوجيا الفضاء، تطلقها الوكالة لدعم بناء قطاع خاص تنافسي، وبناء القدرات الوطنية في مجال الفضاء، والمساهمة في النمو الاقتصادي للدولة في العقود الخمسة المقبلة.

وأفاد الدرعي بأن الوكالة تطور برنامج ((مناطق الفضاء الاقتصادية))، بهدف دعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وتحفيز اقتصاد الفضاء الوطني، من خلال توفير مبادرات ومحفزات اقتصادية، بالتعاون مع مختلف الشركاء في الدولة، حيث تشمل أهم هذه المبادرات، ((مجموعة المحفزات الاقتصادية لقطاع الفضاء))، و((المختبرات الفضائية، وتأسيس مناطق الفضاء الاقتصادية)).

وتابع: يستهدف البرنامج إيجاد بيئة عمل متكاملة، تلبي الاحتياجات المحلية والعالمية، وتعمل على تعزيز القدرة التنافسية للشركات العاملة في اقتصاد الفضاء، مما يساهم في تعزيز الطلب على التقنيات والخدمات الفضائية، بالإضافة إلى تحفيز الابتكار ورفع المساهمة الاقتصادية للقطاع في الناتج المحلي غير النفطي للدولة.

باقة محفزات

ولفت إلى أن باقة المحفزات الاقتصادية، تتضمن العديد من المميزات، تشمل تمكين الشركات من المشاركة في المشاريع الوطنية الفضائية، و إصدار التراخيص للأنشطة الفضائية، للمزاولة في الدولة، وتمكين الشركات من استخدام المرافق الفضائية بالتعاون من مراكز البحث والتطوير الفضائية.

وأردف أن الباقة تشمل كذلك ((برنامج مسرعات الأعمال))، بالتعاون مع شركاء الوكالة الاستراتيجيين. وقال: إن الباقة تحتوي أيضاً على ((مساحات العمل المشتركة)) حيث إنه ومن خلال التعاون مع شركاء الوكالة المحليين في أبوظبي ودبي والشارقة، تم توفير مكاتب ومساحات للعمل بأسعار تنافسية، وذلك في بيئة محفزة تساعد الشركات على النمو والتطوير.

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