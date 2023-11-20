منصور بن زايد: تطوير المنظومة الصحية من خلال الابتكار أولوية قصوى

شهد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، افتتاح مؤتمر ((زراعة نخاع العظم والعلاجات الخلوية 2023)) في أبوظبي الذي ينظمه ((مركز أبوظبي للخلايا الجذعية)) أحد المراكز التابعة لمجموعة ((بيورهيلث)).

والتقى سموه على هامش المؤتمر، فريق مركز أبوظبي للخلايا الجذعية وعدداً من المتحدثين الدوليين في المؤتمر بجانب خمسة متعافين من مركز أبوظبي للخلايا الجذعية، ومن ضمنهم أول مريض جرى علاجه بالخلايا المناعية المعدلة وراثياً المعروفة بـ CART المصنعة محلياً في دولة الإمارات، والمتعافين الذين خضعوا لعملية زرع نخاع العظم لعلاج سرطان الدم و((مرض كرابي الوراثي)) وسرطان الدم والتصلب المتعدد في المركز.

مستجدات

واطلع سموه على آخر مستجدات وإنجازات مركز أبوظبي للخلايا الجذعية والمشاريع المستقبلية التي تختص بالخلايا الجذعية والطب التجديدي، ومن أبرزها تجديد خلايا البنكرياس بالخلايا الجذعية واستخدام الخلايا الجذعية الدماغية لعلاج الأمراض العصبية والتركيز على التصلب المتعدد.. وأشاد سموه بجهود فريق مركز أبوظبي للخلايا الجذعية والدعم المتواصل الذي يحظى به المركز من قبل القيادة الرشيدة.

ودوّن سموه على حسابه الرسمي في منصة ((إكس)): ((شهدت فعاليات مؤتمر زراعة نخاع العظم والعلاجات الخلوية 2023 والذي نظمه مركز أبوظبي للخلايا الجذعية.. مواصلة تطوير المنظومة الصحية من خلال الابتكار وأحدث التقنيات يعد أولوية قصوى لدولة الإمارات)).

كما حضر الافتتاح منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة ــ أبوظبي، وفرحان مالك الرئيس التنفيذي لبيور هيلث، وكبار المسؤولين الحكوميين، وقيادات مركز أبوظبي للخلايا الجذعية،، ومجموعة بيور هيلث، بجانب مسؤولين من قطاع الرعاية الصحية.

ويشارك في المؤتمر أكثر من 60 متحدثاً من كبار الأطباء والباحثين والعلماء من أكثر من 15 دولة ومنها الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وإيطاليا وكندا والمملكة المتحدة وسويسرا وكوريا الجنوبية وغيرها، والذين بحثوا دفع الابتكار والتعاون في زراعة نخاع العظام والعلاج الخلوي والطب التجديدي خلال أكثر من 64 محاضرة علمية.. وذلك بحضور أكثر من 1500 متخصص في الرعاية الصحية.

علاجات

يعد المؤتمر الأول من نوعه في دولة الإمارات الذي يجمع بين زراعة نخاع العظم والعلاجات الخلوية والطب التجديدي، ويدعم رؤية مركز أبوظبي للخلايا الجذعية نحو إحداث نقلة نوعية في الرعاية الصحية على مستوى العالم من خلال الابتكار.

وقالت الدكتورة فاطمة الكعبي، رئيس المؤتمر المدير التنفيذي لبرنامج أبوظبي لزراعة نخاع العظم في مركز أبوظبي للخلايا الجذعية: ((نتوجّه بالشكر للقيادة الرشيدة للاهتمام بالارتقاء بالقطاع الطبي في الدولة ودعم الابتكار في الرعاية الصحية، كما نتوجه بجزيل الشكر والامتنان إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، لحضوره المؤتمر الذي شهد نقاشات عميقة ومهمة، وعرض تجاربنا وخبراتنا المُكتسبة من برنامج أبوظبي لزراعة نخاع العظم التابع لمركز أبوظبي للخلايا الجذعية)).

وأضافت أن المؤتمر يمثل منصة مثالية للتواصل مع خبراء عالميين لاستكشاف أحدث التقنيات المتطورة في هذا المجال، والتي تعِد بنتائج إيجابية طويلة الأمد على حياة المرضى في دولة الإمارات والعالم.

وأشارت إلى أن الجلسات تضمنت موضوعات عديدة منها التحديات في علاج سرطان الدم الحاد والأمراض المناعية وأحدث التطورات في العلاج بالخلايا الجذعية والطب التجديدي، ووجهات نظر جديدة حول العلاج المناعي للسرطان، إضافة إلى أحدث العلاجات التي تستهدف الأمراض السرطانية ومنها علاجات ((الخلايا الليمفاوية المتسللة للورم))، والعلاج بالخلايا المناعية المعدَّلة وراثياً المعروفة بـCAR-T، وغيرها.

مؤتمرات

وقالت إن مثل هذه المؤتمرات العلمية تسهم في إحداث تقدم كبير في رعاية المرضى ونتائج العلاج عالمياً.. وكوننا مركزاً معتمداً للتميز في مجال زراعة الخلايا الجذعية المكونة للدم ورائداً في العلاج والأبحاث بالخلايا الجذعية، يأتي المؤتمر جزءاً من مهمة مركز أبوظبي للخلايا الجذعية تجاه المجتمع الطبي، حيث يوفر لهم منصة لتبادل المعرفة ومواصلة التعلم حول التطورات الطبية المحلية والعالمية.

من جهته قال الدكتور يندري فينتورا، الرئيس التنفيذي لمركز أبوظبي للخلايا الجذعية: ((إنه تماشياً مع أولويات القيادة الرشيدة.. فإن المركز يؤدي دوراً نشطاً في دفع عجلة التعليم الطبي والأبحاث على المستوى الإقليمي)).. مشيداً بدعم قيادة الدولة للمركز، والذي يسهم في مواصلة تحقيق خطوات واسعة على المستوى العالمي.

نجاح

وأشار إلى أن المؤتمر حقق نجاحاً كبيراً من خلال استضافة شخصيات بارزة من عالم زراعة نخاع العظم والعلاج الخلوي في أبوظبي لاستكشاف المستقبل الواعد للعلاج بالخلايا الجذعية، من خلال التقدم غير المسبوق في الطب وفتح السبل للأبحاث التي تغير حياة المرضى.

وأضاف أن المشاركين عملوا على دراسة حالات وأبحاث رائدة بما في ذلك تجارب مرضانا مثل تصنيع أول علاج بالخلايا المناعية المعدلة وراثياً المعروفة بـ CAR-T في دولة الإمارات والأبحاث السريرية المستمرة التي يجريها مركز أبوظبي للخلايا لعلاج مرض التصلب المتعدد والسكري وغيرها، والتي من المتوقع أن تؤدي إلى التقدم والابتكار في مجال علوم الخلايا الجذعية والأبحاث.

ثقة

وأضاف: ((نحن واثقون من أن المؤتمر سيساعد في تشكيل مستقبل زراعة نخاع العظم والعلاج الخلوي وإحداث فرق دائم في حياة المرضى في جميع أنحاء العالم.))

ومن خلال تسليط الضوء على العلاج الخلوي وزراعة نخاع العظم، شارك مركز أبوظبي للخلايا الجذعية أيضاً قصصاً تناولت رحلات المرضى نحو التعافي، حيث شارك عبد الله روديل، أول مريض يتلقى العلاج بالرذاذ المشبّع بالخلايا UAECell19 خلال ((جائحة كوفيد 19))، قصته مع الأمل المتجدد، بينما تحدثت فاطمة حبوب عن قدرتها على المشي بصورة مستقلة بعد نجاح عملية زرع نخاع العظم لعلاج مرض التصلب المتعدد في مركز أبوظبي للخلايا الجذعية.. فيما كان عبد الرحمن الجابري أول مريض إماراتي يخضع لعملية زراعة نخاع العظم لعلاج سرطان الدم قبل بضع سنوات.. بينما تحدث والد فاطمة البالغة من العمر ثلاثة أشهر عن الصعاب قبل إجراء عملية زراعة نخاع العظم لعلاج مرض كرابي، وهو مرض وراثي نادر للغاية.

وأعرب الطفل مراد الحلبي، الذي تم تشخيصه بسرطان الدم للمرة الثانية، عن تفاؤله بعد أن أصبح أول مريض يخضع للعلاج بالخلايا المناعية المعدلة وراثياً المعروفة بـ CAR-T في دولة الإمارات العربية المتحدة.. كما استضاف مؤتمر زراعة نخاع العظم والعلاجات الخلوية 2023، الجمعية الوطنية لمرض التصلب المتعدد، التي تهدف إلى تحسين حياة الأشخاص المصابين بالتصلب المتعدد (MS).

وأعلن مركز أبوظبي للخلايا الجذعية في ختام مؤتمر زراعة نخاع العظم والعلاجات الخلوية 2023.. تنظيم النسخة الثانية من الحدث يومي 26 و27 من شهر أكتوبر عام 2024.

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