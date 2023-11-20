تخصيص عائدات تذاكر بطولة أمم آسيا لدعم جهود الاغاثة للشعب الفلسطيني

MENAFN - Palestine News Network ) الدوحة/PNN/أعلنت اللجنة المنظمة المحلية لبطولة كأس آسيا لكرة القدم التي تستضيفها قطر مطلع عام 2024 عن تخصيص عوائد مبيعات تذاكر مباريات البطولة القارية لدعم جهود الإغاثة للشعب الفلسطيني الذي يمر في أزمة حرجة تستوجب من الجميع المساندة وتقديم مختلف أنواع الدعم اللازمة".

وأكد رئيس اللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، أهمية التضامن مع أبناء الشعب الفلسطيني وتقديم الدعم والعون لهم "في ظل الظروف الراهنة وما يمر به الشعب الفلسطيني الشقيق من أوضاع صعبة، اتخذنا القرار بتخصيص العوائد من مبيعات تذاكر كأس آسيا لدعم جهود الإغاثة بالتعاون مع الشركاء المعنيين".

وأضاف أن هذه المبادرة "تأتي لتأكيد أهمية الدور الذي تلعبه رياضة كرة القدم في مجال المسؤولية الاجتماعية ومساهمتها الفاعلة خارج المستطيل الأخضر، وإيماناً بقوة كرة القدم وتأثيرها في المجتمعات، خاصة في أوقات الأزمات والتي تشتد فيها الحاجة لتقديم المساعدة".

ولفت الى أن العوائد سيتم تخصيصها لتوفير مختلف الاحتياجات الأساسية من المواد الغذائية والطبية بالتعاون مع الجهات المعنية.

وتستعد قطر لاستضافة كأس آسيا للمرة الثالثة، سبق لها تنظيم نسختي 1988 و2011، ومن المقرّر أن يتنافس 24 منتخباً على لقب البطولة، كما يحمل منتخبها لقب آخر بطولة نظمت عام 2019.

وتحتضن تسعة استادات المباريات الـ51 ضمن البطولة من 12 كانون الثاني/يناير إلى10 شباط/فبراير 2024.