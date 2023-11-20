تخصيص عائدات تذاكر بطولة أمم آسيا لدعم جهود الاغاثة للشعب الفلسطيني

(MENAFN
- Palestine News Network )
الدوحة/PNN/أعلنت اللجنة المنظمة المحلية لبطولة كأس آسيا لكرة القدم التي تستضيفها قطر مطلع عام 2024 عن تخصيص عوائد مبيعات تذاكر مباريات البطولة القارية لدعم جهود الإغاثة للشعب الفلسطيني الذي يمر في أزمة حرجة تستوجب من الجميع المساندة وتقديم مختلف أنواع الدعم اللازمة".
وأكد رئيس اللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، أهمية التضامن مع أبناء الشعب الفلسطيني وتقديم الدعم والعون لهم "في ظل الظروف الراهنة وما يمر به الشعب الفلسطيني الشقيق من أوضاع صعبة، اتخذنا القرار بتخصيص العوائد من مبيعات تذاكر كأس آسيا لدعم جهود الإغاثة بالتعاون مع الشركاء المعنيين".
وأضاف أن هذه المبادرة "تأتي لتأكيد أهمية الدور الذي تلعبه رياضة كرة القدم في مجال المسؤولية الاجتماعية ومساهمتها الفاعلة خارج المستطيل الأخضر، وإيماناً بقوة كرة القدم وتأثيرها في المجتمعات، خاصة في أوقات الأزمات والتي تشتد فيها الحاجة لتقديم المساعدة".
ولفت الى أن العوائد سيتم تخصيصها لتوفير مختلف الاحتياجات الأساسية من المواد الغذائية والطبية بالتعاون مع الجهات المعنية.
وتستعد قطر لاستضافة كأس آسيا للمرة الثالثة، سبق لها تنظيم نسختي 1988 و2011، ومن المقرّر أن يتنافس 24 منتخباً على لقب البطولة، كما يحمل منتخبها لقب آخر بطولة نظمت عام 2019.
وتحتضن تسعة استادات المباريات الـ51 ضمن البطولة من 12 كانون الثاني/يناير إلى
10 شباط/فبراير 2024.
MENAFN20112023000205011050ID1107460002
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