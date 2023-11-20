-->

Tuesday, 21 November 2023 12:54 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تخصيص عائدات تذاكر بطولة أمم آسيا لدعم جهود الاغاثة للشعب الفلسطيني

11/20/2023 3:13:40 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) الدوحة/PNN/أعلنت اللجنة المنظمة المحلية لبطولة كأس آسيا لكرة القدم التي تستضيفها قطر مطلع عام 2024 عن تخصيص عوائد مبيعات تذاكر مباريات البطولة القارية لدعم جهود الإغاثة للشعب الفلسطيني الذي يمر في أزمة حرجة تستوجب من الجميع المساندة وتقديم مختلف أنواع الدعم اللازمة".

وأكد رئيس اللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، أهمية التضامن مع أبناء الشعب الفلسطيني وتقديم الدعم والعون لهم "في ظل الظروف الراهنة وما يمر به الشعب الفلسطيني الشقيق من أوضاع صعبة، اتخذنا القرار بتخصيص العوائد من مبيعات تذاكر كأس آسيا لدعم جهود الإغاثة بالتعاون مع الشركاء المعنيين".

وأضاف أن هذه المبادرة "تأتي لتأكيد أهمية الدور الذي تلعبه رياضة كرة القدم في مجال المسؤولية الاجتماعية ومساهمتها الفاعلة خارج المستطيل الأخضر، وإيماناً بقوة كرة القدم وتأثيرها في المجتمعات، خاصة في أوقات الأزمات والتي تشتد فيها الحاجة لتقديم المساعدة".

ولفت الى أن العوائد سيتم تخصيصها لتوفير مختلف الاحتياجات الأساسية من المواد الغذائية والطبية بالتعاون مع الجهات المعنية.

وتستعد قطر لاستضافة كأس آسيا للمرة الثالثة، سبق لها تنظيم نسختي 1988 و2011، ومن المقرّر أن يتنافس 24 منتخباً على لقب البطولة، كما يحمل منتخبها لقب آخر بطولة نظمت عام 2019.

وتحتضن تسعة استادات المباريات الـ51 ضمن البطولة من 12 كانون الثاني/يناير إلى
10 شباط/فبراير 2024.

MENAFN20112023000205011050ID1107460002

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث