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التحرير الفلسطينية: فشل نتنياهو يدفعه لمزيد من القتل والتدمير والتهجير

11/12/2023 4:24:38 AM
(MENAFN- Youm7) قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، اليوم الأحد، إن الفشل يدفع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، إلى العمى الأخلاقي والإنساني والسياسي، وإلى مزيد من القتل والتدمير والتهجير.


وأضاف الشيخ - في بيان صحفي مقتضب - أن نتنياهو خرج بالأمس مُعلنًا هدفه الاستراتيجي من الحرب في إعادة احتلال كامل لقطاع غزة والضفة الغربية، ناسيا أو مُتناسيًا أن احتلاله راحل والفلسطينيون هم الباقون.


ومع دخول الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها السادس والثلاثين، وتسبب العدوان الإسرائيلي في استشهاد أكثر من 11 ألف فلسطيني غالبيتهم أطفال ونساء وشيوخ، ترى وسائل إعلام إسرائيلية أنه لو انتظر الإسرائيليون انتهاء الحرب للإطاحة بنتنياهو، فلن تنتهي هذه الحرب، بمعنى أن نتنياهو لن يقدم على هذه الخطوة، في ظل انهيار شعبيته، وعلمه بانتهاء حياته السياسية وربما مُحاكمته على خلفية الفشل في التبنؤ بالحرب والتصدي للمقاومة الفلسطينية التي توغلت لفترة في مُستوطنات الغلاف ومدن الجنوب الإسرائيلية وما صاحب طوفان الأقصى من انهيار اقتصادي وانعدام تام للأمن لا سيما في الجنوب.







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