«ميرال» و«مؤسسة الإمارات» توقعان مذكرة تفاهم لتمكين شباب المواطنين

أعلنت شركة «ميرال» و«مؤسسة الإمارات» عن توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى تمكين الشباب وتعزيز الرعاية المجتمعية في جميع أنحاء الإمارات.

وستسهم هذه الشراكة عبر سلسلة من المبادرات المميزة، في تعزيز استراتيجية المسؤولية المجتمعية لميرال والتي تركز على التنمية الإيجابية ورفاهية المجتمعات التي تعمل فيها، مع إبراز رؤية مؤسسة الإمارات الرامية إلى وضع الشباب في طليعة الاقتصاد والمجتمع، مع تنمية رأس المال البشري.

وقع مذكرة التفاهم كل من تغريد السعيد، المديرة التنفيذية للاتصال المؤسسي وتسويق الوجهات في ميرال، ومهنا عبيد المهيري، الرئيس التنفيذي للعمليات في مؤسسة الإمارات.

وقال محمد عبد الله الزعابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة ميرال: يمثل تعاوننا الاستراتيجي مع مؤسسة الإمارات علامةً بارزةً في رحلتنا لتعزيز مسؤوليتنا المجتمعية والارتقاء بفرص العمل التطوعي والخدمة المجتمعية القيّمة، ويندرج هذا التعاون في إطار طموح ميرال لتسريع النمو السياحي في أبوظبي، والالتزام بتمكين الشباب الإماراتي وإثراء مساهمتهم في القطاع السياحي، وتعزيز رفاهية المجتمع المحلي.

من جانبه، قال أحمد طالب الشامسي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات: نحن سعداء بتوقيع هذه المذكرة التي تؤكد على التزامنا المشترك مع ميرال بتمكين الشباب وإطلاق العنان لقدراتهم وإمكاناتهم، حيث سنعمل من خلال رعاية ثقافة العمل التطوعي، والتلاحم المجتمعي والتعاون البنّاء على تمهيد الطريق لمستقبل أكثر تميزاً لدولة الإمارات.