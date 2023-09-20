Gravity تُطلق لعبة روجلايك الجديدة Wetory في إصدار الوصول المبكر

Gravity تُطلق لعبة روجلايك الجديدة Wetory في إصدار الوصول المبكر
التاريخ
9/20/2023 4:18:03 AM
(MENAFN- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أطلقت شركة Gravity (المُدرجة في ناسداك بالرمز: GRVY)، إحدى شركات الألعاب العالمية، إصدار الوصول المبكر من لعبة Wetory، لعبة روجلايك جديدة على منصَّتي Steam وStove Indie ظهر يوم 20..
Wetory، لعبة روجلايك، هي رحلة لاستعادة الألوان المسروقة من أصحاب الأرواح الشريرة. تتكون شجرة المهارات من خصائص مختلفة مرتبة حسب اللون وعناصر التحكم البسيطة في اللعبة والإستراتيجيات القوية وهذا يزيد من مستوى المتعة في اللعبة.
تم اختيار Wetory نظرًا إلى ما تتمتع به من أصالة وتفرُّد من بين أفضل 10 ألعاب مستقلة من Gameفي عام 2022 بجانب أنها تأهَّلت للتصفيات النهائية في فئة الألعاب المستقلة العالمية في معرض ألعاب طوكيو 2022. إضافة إلى ذلك، خطفت الأنظار في جميع أنحاء العالم بفوزها بجائزة اللعبة التي هي أكثر رواجًا في معرض ألعاب Banggusuk المستقلة (BIGS) لمدة عامين متتاليين.
يمكن لعب جميع مراحل اللعبة في إصدار الوصول المبكر من Wetory، وتم تحسين راحة المستخدم بإتاحة 17 لغة إجمالاً من بينها الكورية والإنجليزية. إضافة إلى ذلك، تخطط Gravity لتزويد المستخدمين بتجربة لعب شاملة من خلال إضفاء تحسينات على النظام وتحديثات العناصر الإضافية قبل إطلاق اللعبة.
صرَّح Yoo Jun، مدير فريق Gravity Business:“لعبة Wetory هي لعبة أصلية بهوية راسخة. سيستمتع المستخدمون بلعبها، نظرًا إلى تفرُّدها الذي يميزها عن الألعاب الأخرى. ننصح أن يجرِّب المستخدمون إصدار الوصول المبكر قبل إطلاق اللعبة الرسمية لأنها توفر معظم أنظمة اللعبة. نأمل في أن نحظى باهتمام المستخدمين حاليًّا وباستمرار حيث إنه من المقرر إصدار اللعبة الرسمية في أكتوبر.
يمكن العثور على تفاصيل الوصول المبكر إلى Wetory على Wetory الرسمية على منصَّتَيْ Steam وStove Indie. يتم تلقِّي الاستفسارات الخاصة بنشر اللعبة عبر البريد الإلكتروني ( ).
Wetory الرسمية على Steam :
Wetory الرسمية على Stove Indie :
معلومات عن شركة Gravity
Gravity Co., Ltd هي شركة ألعاب كورية أُسست في أبريل 2000 وهي شركة ألعاب عالمية مدرجة في بورصة ناسداك بالرمز (GRVY). ابتداءً من 30 يونيو 2021، تجاوز Ragnarok IP، IP التمثيلي لشركة Gravity، 120 مليون حساب عالمي. وفي ظل التعاون القائم بين مقرها الرئيسي والشركات التابعة لها وفروعها الخارجية، تعمل شركة Gravity على بناء وعيها العالمي وتأثيرها من خلال الانخراط في أعمال النشر العالمية التي تكتشف الألعاب وتوزعها من مختلف المنصات والأنواع، بما في ذلك ألعاب Ragnarok IP. تعمل الشركة على تسريع نمو أعمال المحتوى الخاص بها من خلال تطوير ألعاب متنوعة لـ Ragnarok، والتوسُّع في مجالات الرسوم المتحركة، وIPTV، وwebtoon، وتعزيز التعاون مع العلامات التجارية المختلفة.
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