Gravity تُطلق لعبة روجلايك الجديدة Wetory في إصدار الوصول المبكر

Wetory، لعبة روجلايك، هي رحلة لاستعادة الألوان المسروقة من أصحاب الأرواح الشريرة. تتكون شجرة المهارات من خصائص مختلفة مرتبة حسب اللون وعناصر التحكم البسيطة في اللعبة والإستراتيجيات القوية وهذا يزيد من مستوى المتعة في اللعبة.

تم اختيار Wetory نظرًا إلى ما تتمتع به من أصالة وتفرُّد من بين أفضل 10 ألعاب مستقلة من Gameفي عام 2022 بجانب أنها تأهَّلت للتصفيات النهائية في فئة الألعاب المستقلة العالمية في معرض ألعاب طوكيو 2022. إضافة إلى ذلك، خطفت الأنظار في جميع أنحاء العالم بفوزها بجائزة اللعبة التي هي أكثر رواجًا في معرض ألعاب Banggusuk المستقلة (BIGS) لمدة عامين متتاليين.

يمكن لعب جميع مراحل اللعبة في إصدار الوصول المبكر من Wetory، وتم تحسين راحة المستخدم بإتاحة 17 لغة إجمالاً من بينها الكورية والإنجليزية. إضافة إلى ذلك، تخطط Gravity لتزويد المستخدمين بتجربة لعب شاملة من خلال إضفاء تحسينات على النظام وتحديثات العناصر الإضافية قبل إطلاق اللعبة.

صرَّح Yoo Jun، مدير فريق Gravity Business:“لعبة Wetory هي لعبة أصلية بهوية راسخة. سيستمتع المستخدمون بلعبها، نظرًا إلى تفرُّدها الذي يميزها عن الألعاب الأخرى. ننصح أن يجرِّب المستخدمون إصدار الوصول المبكر قبل إطلاق اللعبة الرسمية لأنها توفر معظم أنظمة اللعبة. نأمل في أن نحظى باهتمام المستخدمين حاليًّا وباستمرار حيث إنه من المقرر إصدار اللعبة الرسمية في أكتوبر.

يمكن العثور على تفاصيل الوصول المبكر إلى Wetory على Wetory الرسمية على منصَّتَيْ Steam وStove Indie. يتم تلقِّي الاستفسارات الخاصة بنشر اللعبة عبر البريد الإلكتروني ( ).

Wetory الرسمية على Steam :

Wetory الرسمية على Stove Indie :

معلومات عن شركة Gravity

Gravity Co., Ltd هي شركة ألعاب كورية أُسست في أبريل 2000 وهي شركة ألعاب عالمية مدرجة في بورصة ناسداك بالرمز (GRVY). ابتداءً من 30 يونيو 2021، تجاوز Ragnarok IP، IP التمثيلي لشركة Gravity، 120 مليون حساب عالمي. وفي ظل التعاون القائم بين مقرها الرئيسي والشركات التابعة لها وفروعها الخارجية، تعمل شركة Gravity على بناء وعيها العالمي وتأثيرها من خلال الانخراط في أعمال النشر العالمية التي تكتشف الألعاب وتوزعها من مختلف المنصات والأنواع، بما في ذلك ألعاب Ragnarok IP. تعمل الشركة على تسريع نمو أعمال المحتوى الخاص بها من خلال تطوير ألعاب متنوعة لـ Ragnarok، والتوسُّع في مجالات الرسوم المتحركة، وIPTV، وwebtoon، وتعزيز التعاون مع العلامات التجارية المختلفة.

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