مؤسس شركة فوكسكون يغادر عضوية مجلس إدارة الشركة

(MENAFN
) أفادت الشركة التايوانية "فوكسكون"، يوم السبت الموافق 2 أيلول، بأن مؤسس شركة فوكسكون المورد الأساسي لأبل تيري جو، غادر عضوية مجلس إدارة الشركة، وذلك عقب ما يقل عن أسبوع من الكشف عن ترشحه للرئاسة.
كما صرح جو، الذي تخلى عن منصب رئيس مجلس إدارة فوكسكون في 2019، يوم الاثنين، أنه سيشارك سباق الانتخابات الرئاسية القادمة في تايوان في كانون الثاني كمرشح مستقل عقب توقعهات على نطاق أشهر.
كذلك أفادت فوكسكون في تقرير مختصر، بأن جو غادر "لأسباب شخصية"، ولفتت إلى أنه "سلم قيادة المجموعة رسميا إلى مدير مهني لمدة أربع سنوات".
في حين صرح جو، استجابة على سؤال يوم الاثنين عن تعارض المصالح مع كونه مساهما أساسياَ في فوكسكون التي تضم استثمارات كبرى في الصين، أنه جاهز "للتضحية" بأصوله الشخصية في الصين في حال حصول هجوم صيني. وأفاد "لم أخضع قط لسيطرة جمهورية الصين الشعبية... أنا لا أتبع تعليماتهم".
ويكون جو هو الشخص الرابع الذي يعلن نيته على المشاركة في الانتخابات، الا ان دراسات الرأي التي تمت قبيل اصداره الترشح وضعته خلف المرشح الأكثر حظا وليام لاي من الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم الذي يملأ الآن منصب نائب رئيسة تايوان.
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