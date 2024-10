EBC Financial Group Dan Departemen Ekonomi Universitas Oxford Mengumumkan Episode WERD Tentang Ekonomi Makro Dan Iklim

(MENAFN- EIN Presswire)

Acara WERD mendatang, yang disponsoAri oleh EBC Group, akan menghadirkan kuliah utama dari Profesor Andrea Chiavari serta diskusi panel mengenai bagaimana kebijakan makroekonomi dapat mengatasi tantangan lingkungan sekaligus menjaga stabilitas ekonomi global

EBC dan University of Oxford mengeksplorasi kebijakan makroekonomi untuk ketahanan iklim dan pertumbuhan berkelanjutan dalam seri webinar WERD 2024-25.

UNITED KINGDOM, October 24, 2024 /EINPresswire / -- EBC Financial Group (EBC) dengan bangga mengumumkan kolaborasi berkelanjutannya dengan Departemen Ekonomi Universitas Oxford untuk edisi 2024-2025 dari seri webinar "What Economists Really Do" (WERD) yang diakui. Acara mendatang akan menjadi acara WERD pertama yang menampilkan sesi diskusi panel khusus dalam suasana hibrida, berjudul "Sustaining Sustainability: Balancing Economic Growth and Climate Resilience". Ini juga menandai kolaborasi kedua antara EBC dan Departemen Ekonomi Universitas Oxford tahun ini, setelah keberhasilan sebelumnya pada bulan Maret. Kolaborasi berkelanjutan EBC dengan Departemen Ekonomi Universitas Oxford dibangun di atas keberhasilan webinar WERD mereka sebelumnya, yang berfokus pada Ekonomi Penghindaran Pajak. Sesi itu mengeksplorasi dampak penghindaran pajak pada ekonomi global dan lokal, menyoroti pentingnya literasi keuangan dalam mengatasi masalah ekonomi yang kompleks.

Acara hibrida tersebut akan berlangsung pada tanggal 14 November 2024 di Sir Michael Dummett Lecture Theatre, Christ Church College, dan akan mempertemukan para pemimpin pemikiran terkemuka untuk membahas persimpangan antara kebijakan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan.

Seiring meningkatnya tantangan iklim global, acara ini hadir di saat kritis ketika peran sektor keuangan dalam mendorong pembangunan berkelanjutan sedang mendapat sorotan yang lebih tajam. Dalam lanskap ekonomi saat ini, menyelaraskan strategi keuangan dengan pengelolaan lingkungan sangatlah penting. Dengan mensponsori episode WERD mendatang ini, EBC akan mengalihkan fokusnya untuk mengatasi masalah mendesak terkait ketahanan iklim dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Diskusi panel akan membahas bagaimana kebijakan ekonomi makro dapat membantu mengatasi beberapa tantangan lingkungan paling mendesak di dunia sekaligus memastikan stabilitas ekonomi. Dialog tepat waktu ini menggarisbawahi komitmen EBC untuk mendorong diskusi tentang bagaimana pasar keuangan dapat memimpin perubahan menuju keberlanjutan.

David Barrett, CEO EBC Financial Group (UK) Ltd, mengungkapkan antusiasmenya atas kolaborasi yang sedang berlangsung:“Kami sangat gembira dapat kembali bermitra dengan Departemen Ekonomi Universitas Oxford untuk episode kedua dari seri webinar 'What Economists Really Do' untuk edisi 2024-2025. Kolaborasi ini mewujudkan komitmen kami untuk memajukan penelitian akademis dan mengatasi masalah perubahan iklim yang mendesak melalui perspektif ekonomi makro. Di EBC Financial Group, kami percaya pada kekuatan kemitraan strategis untuk mendorong perubahan yang berarti, dan kami bangga dapat mendukung mitra yang terhormat tersebut dalam misi kolektif untuk membentuk masa depan yang lebih berkelanjutan.”

Banu Demir Pakel, moderator sesi dan Associate Head of External Engagement serta Associate Professor of Economics, menambahkan:“Kami senang menyambut EBC Financial Group kembali untuk mensponsori episode spesial lainnya dari 'What Economists Really Do' (WERD). Dalam episode WERD sebelumnya, kami menyambut David Barrett, CEO EBC Financial Group (UK) Ltd untuk membahas 'The Economics of Tax Evasion'-membuktikan betapa berharganya wawasan industri bagi diskusi akademis. Atas dasar keberhasilan ini, kami berharap dapat menyelenggarakan acara panel hibrida yang lebih besar dengan lebih banyak tamu dari industri, ditambah kuliah utama dari Profesor Andrea Chiavari tentang topik 'Makroekonomi dan Iklim.' Departemen Ekonomi dengan bangga memfasilitasi diskusi kepemimpinan pemikiran antara akademisi dan industri, dan kami berterima kasih atas dukungan EBC yang berkelanjutan. Kami berharap acara ini akan berjalan lancar.”

Jurusan Ekonomi Universitas Oxford dikenal di seluruh dunia atas penelitian akademisnya yang ketat dan kontribusinya yang signifikan terhadap kebijakan ekonomi. Peserta akan memperoleh wawasan berharga tentang bagaimana prinsip-prinsip ekonomi makro dapat selaras dengan tujuan pertumbuhan berkelanjutan, yang diinformasikan oleh perspektif dari akademisi dan sektor keuangan. Dengan diskusi yang menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik, acara ini akan memberikan pandangan berwawasan ke depan tentang bagaimana kebijakan ekonomi dapat meningkatkan ketahanan lingkungan dan memastikan stabilitas ekonomi global. Peserta juga akan mendengar dari para pemimpin industri tentang langkah-langkah praktis yang dapat dan sedang diambil oleh bisnis dan lembaga untuk mencapai pertumbuhan berkelanjutan.

Merangkul Visi Pembangunan Berkelanjutan yang Lebih Luas

Dukungan EBC Financial Group untuk inisiatif ini hadir di tengah ekspansi global yang strategis. Dengan kehadiran yang terus berkembang di pusat-pusat keuangan utama seperti London, Hong Kong, Tokyo, Singapura, dan Sydney, serta pasar-pasar berkembang di Asia Tenggara, Amerika Latin, Afrika, dan India, EBC berkomitmen untuk memberdayakan pasar-pasar lokal dengan solusi-solusi keuangan yang tangguh dan berkelanjutan. Dengan melibatkan lembaga-lembaga akademis terkemuka seperti Departemen Ekonomi Universitas Oxford, EBC bertujuan untuk memperkuat perannya sebagai katalisator perubahan positif di wilayah-wilayah yang secara tradisional kurang terlayani oleh lembaga-lembaga keuangan besar.

Pendapatan dari acara WERD tahun ini akan mendukung Departemen dan tujuannya untuk menghasilkan penelitian terkemuka dan pendidikan kelas dunia. Pendaftaran untuk acara tersebut kini telah dibuka, menawarkan akses langsung dan daring untuk mengakomodasi audiens global. Untuk memesan tempat, silakan kunjungi tautan ini .

Tentang EBC Financial Group

Didirikan di distrik keuangan terkemuka di London, EBC Financial Group (EBC) terkenal akan rangkaian layanannya yang lengkap yang mencakup perantara keuangan, manajemen aset, dan solusi investasi yang komprehensif. EBC telah dengan cepat memantapkan posisinya sebagai perusahaan perantara global, dengan kehadiran yang luas di pusat-pusat keuangan utama seperti London, Hong Kong, Tokyo, Singapura, Sydney, Kepulauan Cayman, dan di seluruh pasar berkembang di Amerika Latin, Asia Tenggara, Afrika, dan India. EBC melayani beragam klien dari investor ritel, profesional, dan institusional di seluruh dunia.

Diakui melalui berbagai penghargaan, EBC bangga akan kepatuhannya terhadap standar etika dan regulasi internasional yang terdepan. Anak perusahaan EBC Financial Group diatur dan dilisensikan di yurisdiksi lokal mereka. EBC Financial Group (UK) Limited diatur oleh Otoritas Perilaku Keuangan Inggris (FCA), EBC Financial Group (Cayman) Limited diatur oleh Otoritas Moneter Kepulauan Cayman (CIMA), EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd, dan EBC Asset Management Pty Ltd diatur oleh Komisi Sekuritas dan Investasi Australia (ASIC).

Inti dari EBC Group adalah para profesional berpengalaman dengan lebih dari 30 tahun pengalaman mendalam di berbagai lembaga keuangan besar, yang telah dengan cekatan mengarungi berbagai siklus ekonomi penting dari Plaza Accord hingga krisis franc Swiss tahun 2015. EBC menjunjung tinggi budaya yang mengutamakan integritas, rasa hormat, dan keamanan aset klien, serta memastikan bahwa setiap keterlibatan investor diperlakukan dengan sangat serius sebagaimana mestinya.

EBC adalah Mitra Valuta Asing Resmi FC Barcelona, yang menawarkan layanan khusus di kawasan seperti Asia, LATAM, Timur Tengah, Afrika, dan Oseania. EBC juga merupakan mitra United to Beat Malaria, sebuah kampanye dari Yayasan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang bertujuan untuk meningkatkan hasil kesehatan global. Mulai Februari 2024, EBC mendukung seri keterlibatan publik 'What Economists Really Do' oleh Departemen Ekonomi Universitas Oxford, yang mengungkap misteri ekonomi, dan penerapannya pada tantangan masyarakat utama untuk meningkatkan pemahaman dan dialog publik.

