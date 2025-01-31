الأسهم الأوروبية تُغلق عند مستوى قياسي وتحقق مكاسب أسبوعية - جريدة البورصة

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الرئيسية



البورصة والشركات



البنوك



العقارات



الاقتصاد المصرى



أسواق



استثمار وأعمال



السيارات



الاتصالات والتكنولوجيا



الطاقة



الاقتصاد الأخضر



النقل والملاحة



الاقتصاد العالمى



المسؤولية المجتمعية



مقالات الرأى



منوعات

مالتيميديا

آخر الأخبار

الاقتصاد المصرى “مورجان ستانلى”: السياسات وتوافر التمويل يمكنان مصر من مواجهة التحديات مدبولى: لا ننجز صفقة حكومية غير متوافقة مع القيمة الحقيقية والعادلة للأصول رئيس الوزراء: شركات عالمية أبدت اهتمامها بالاستثمار فى مصر 118.7 مليار جنيه أرباح البنك المركزى فى نهاية ديسمبر الماضى

البورصة والشركات

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لا يوجد نتائج اظهار كل النتائج الرئيسية الاقتصاد العالمى الأسهم الأوروبية تُغلق عند مستوى قياسي وتحقق مكاسب أسبوعية كتب : البورصة خاص الجمعة 31 يناير 2025

الأسهم الأوروبية

موضوعاتالمكسيك: فرض ترامب للرسوم الجمركية خطأ يضر بالأمريكيين إنتاج إكسون موبيل يقفز 16% مسجلًا أعلى مستوى في 10 سنوات ارتفاع الأسهم الأمريكية عقب صدور بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي

أنهت الأسهم الأوروبية تعاملات الجمعة عند مستوى قياسي جديد، محققة مكاسب أسبوعية مع متابعة نتائج أعمال الشركات، فضلًا عن تقييم بيانات اقتصادية قد تدفع المركزي للمضي قدمًا في خطط التيسير النقدي.

وعند إغلاق التعاملات، ارتفع مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.15% إلى 539.53 نقطة، وهو مستوى إغلاق قياسي، ليعزز مكاسبه الأسبوعية إلى 1.75%.

وفي حين استقر مؤشر“داكس” الألماني عند 21732 نقطة، أغلق نظيره البريطاني“فوتسي” مرتفعًا بنسبة 0.3% إلى 8673 نقطة وهو مستوى قياسي جديد، وزاد مؤشر“كاك” الفرنسي بنسبة 0.1% إلى 7950 نقطة.

وارتفع سهم“سميثز جروب- Smiths Group” بنسبة 10.8% إلى 2066 بنسًا، بعدما أعلنت مجموعة الهندسة البريطانية عن خطط لتقسيم أو بيع أجزاء من أعمالها.

وأظهرت بيانات صدرت عن هيئة التوظيف الفيدرالية الجمعة، ارتفاع معدل البطالة في ألمانيا 6.4% في يناير، بزيادة 0.4% مقارنة بمستوى ديسمبر، و0.3% مقارنة بشهر يناير 2024.

كما أفادت بيانات هيئة الإحصاء الفرنسية اليوم، باستقرار المعدل السنوي للتضخم عند 1.8% في قراءة يناير الأولية، ومقارنة بتوقعات ارتفاعه إلى 1.9% في استطلاع أجرته وكالة“رويترز”.