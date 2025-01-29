شاروخان يكشف تفاصيل فيلمه القادم خلال ظهوره في القرية العالمية بدبي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- في حدث استثنائي، أطلّ النجم العالمي شاروخان على جمهوره في القرية العالمية بدبي، حيث قدم عددًا من أشهر أغانيه، وأخذ لحظات للحديث عن فيلمه المنتظر "King".



وفي حديثه عن الفيلم، كشف شاروخان أن تصويره يجري بين دبي ومومباي، وأضاف أن اسم "King" يعكس شخصيته في العمل، حيث سيجسد دور الملك. وأوضح أن الفيلم من إخراج سيدهارث أناند، مخرج فيلمه الشهير "Pathaan".



يُذكر أن شاروخان كان قد أعلن في أغسطس 2024 عن حماسه لبدء تصوير "King"، بعد توقفه عن إصدار أفلام جديدة في العام ذاته. ووصف الفيلم بأنه دراما أكشن مليئة بالعاطفة، وسيتوجه إلى الجمهور الواسع.



ومن المتوقع أن يبدأ التصوير في 2025، في مدينة بودابست التي تم اختيارها لموقعها المثالي، مع ترجيحات لتأجيل العرض إلى 2026 بعد أن كان من المخطط أن يعرض في 2025. ويُنتظر أن يتبع الفيلم قصة مشوقة بين معلم وتلميذه في رحلة مليئة بالمخاطر.

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