عائلة نشيوات في أمريكا تُحقِّق الحلم الأمريكيّ، في السّياسة أيضًا

MENAFN - Amman Net) ولدَتْ والدتي فروسينا إبراهيم نشيوات في مدينة السّلط الأردنيّة . والآن أصبح اسم عائلة والدتي في كلّ الأخبار حيث تمّ اختيار جانيت نشيوات لتولّي منصب الجراحة العامّ في الولايات المتّحدة، بينما أختها د. جوليا أكاديميّة ناجحة وقد تمّ اختيار زوجها مايك والتز كمستشار الأمن القوميّ في إدارة دونالد ترامب. جاكلين نشيوات ستاب مُصمِّمة أزياء كانت ملكة جمال نيويورك عام 2004 وملكة جمال فلوريدا أمريكا عام 2008.







الدّكتورة جانيت نشيوات المرشّحة لأعلى منصب طبّي

هاجرَتْ نشيوات إلى الولايات المتّحدة في القرن العشرين. مثل جميع المهاجرين، كان التّعليم العالي أمرًا ضروريًّا ونتيجةً لذلك حقَّق العديد منهم نجاحًا في العمل المهنيّ من أطبّاء ومحاميّن ومهندسين وأكاديميّين. كان العمل الخاصّ أيضًا عامل جذبٍ كبيرٍ حيث حقَّق العديد من أبناء عائلة نشيوات السّلطيّة نجاحًا في أيّ عملٍ يستثمرون فيه.

لقد قامَتْ خالتي فريدة نشيوات وزوجها سليمان في عام 1970 بمساعدتنا على الهجرة إلى ولاية نيوجيرسي الأمريكيّة ضمن برنامج لمّ شمل العائلات.

كُلَّما سمعتُ اسم نشيوات، أتذكَّر عمّي يعقوب، الّذي كان بمثابة زعيم العشيرة.

ولكن على الرّغم من الصّبغة الذّكوريّة في عائلة نشيوات، فإنَّ النّساء هنَّ من تصدَّرنَّ عناوين الأخبار.

عارضة الأزياء وملكة جمال فلوريدا سابقًا جاكلين نشيوات

أتذكَّرُ عندما فازت جاكلين بمسابقة ملكة جمال فلوريدا، سألني كثيرون عن مدى قرب عائلتنا من هذه المرأة الجميلة ذات الأصول الأردنيّة. في البداية لم أكُنْ أساوي بين عائلة والدتي والسّياسة، وبالتّأكيد ليسَ في بلدهم الأصلي.

ولكن أمريكا، باعتبارها أرض الأحلام وفَّرَتْ أيضًا لعائلة نشيوات فرصةً للتفوُّق والدّخول في مجال السّياسة.







جوليا نشيوات الأكاديميّة وعضو إدارة ترامب سابقًا

انضمَّ بعض أعضاء حمولة نشيوات بنشاطاتٍ في الحزب الدّيمقراطيّ لِما قدَّمه من دفاعٍ عن الحرّيّات الشّخصيّة ودعم الطّبقة المتوسّطة، وعرض شبكة أمان اجتماعيّ للمحتاجين. في الشّرق الأوسط، كان الرّئيسان كارتر وكلينتون الدّيمقراطيّان يعتبران من المؤيّدين لحقوق الفلسطينيّين والعرب.

ولكنَّ الحزب الجمهوريّ وتركيزه على القيم الأخلاقيّة المحافظة والاهتمام بالعائلة ومعارضته للإجهاض وزواج المثليّين هي الّتي جذبَتِ النشيوات الّذين شعروا بأنَّ برنامج الجمهوريّين الاجتماعيّ يعكس تربيتهم ويعكس الثّقافة المحافِظة الّتي نشأ فيها آباؤهم وأجدادهم في الأصل.





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الخال أيوب نشيوات في حوش النشيوات في السلط

وفي حين أقام النشيوات في البداية على السّاحل الشّرقيّ لأمريكا في بوكيبسي ويونكرز بنيويورك ونيوجرسي وبنسلفانيا وفلوريدا، انتقل العديد منهم مع الوقت غربًا إلى لوس أنجلوس وبكرزفيلد بكاليفورنيا. وكان ما جذبهم إلى كاليفورنيا هو طقس الشّرق الأوسط وفرصة العمل الزّراعيّ الّتي تشبه مسقط رأسهم في السّلط. عندما أفكِّر في عائلة النشيوات أتذكَّر شجر الزّيتون وكروم العنب والهواء الطّلق في منطقة عين سعدى القريبة من السّلط. في سنوات طفولتنا نتذكَّر بحنينٍ كيف كُنّا نأتي من القدس ونقضي الصّيف في كروم خوالنا وننام في خيمةٍ ونستمتع بخبز الشّراك الرّقيق والطّعام الصحيّ الّذي كانَتْ تُعِدُّه خالتي المحبوبة جوليا.

إنَّ عائلة نشيوات يشعرون بالإحباط من الاهتمام الإعلاميّ بحادثٍ غريبٍ وقع عندما كانت جانيت في الثّالثة عشرة من عمرها. لقد أخبروني أنَّها كتبَتْ كِتابًا عن حياتها والقصّة لا تتعلّق بالحادث بل بكيفيّة تمكُّن هذه الطّفلة الصّغيرة جانيت من التّعامل مع الصّدمة والتغلُّب عليها ونجاحها في الدّراسة والعمل طبيبةً ومسؤولةً في المجال الطبيّ ولغاية ترشيحها لمنصب الجرّاح العامّ.







رجل الأعمال مروان نشيوات

تُشجّع عائلة نشيوات المرشّحة لمنصب الجرّاح العامّ الجديد وصهرهم مستشار الأمن القوميّ وينتظرون تثبيت مجلس الشّيوخ الأمريكيّ لتلك المناصب، ويقول مروان نشيوات المُقيم في مدينة بيكبسي في ولاية نييورك لـ ملح الأرض إنَّه بمجرَّد تثبيت جانيت نشيوات بمنصب الجرّاح العامّ الجديد سيتمُّ إقامة حفلة كبيرة تشمل وجبة المنسف الأردنيّة. يؤكِّد عدد من كبار الحمولة الأمريكيّة من أصول بلد معروف بكرم ضيافته أنَّهم لن يقبلوا بأقلّ من احتفالٍ ضخمٍ يليق بهذا المنصب الكبير لأحّد أعضاء عائلة النشيوات.