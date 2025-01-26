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بدء الدورة الثانية لجائزة الدوحة للكتاب العربي بمشاركة أردنية

1/26/2025 6:11:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- - يشارك الأردن في الدورة الثانية لجائزة الدوحة للكتاب العربي في العاصمة القطرية الدوحة.


وتأتي المشاركة الأردنية إلى جانب مشاركات من 35 دولة عربية وأجنبية تمثل خمسة مجالات معرفيَّة ثابتة وهي الدراسات الفلسفية والاجتماعية والتاريخية والعلوم الشرعية والدراسات اللغوية والأدبية والتحقيق والمعاجم والموسوعات.


والأردن من الدول العربية الأعلى مشاركة إلى جانب مصر والجزائر والمغرب والسعودية وتونس وقطر والعراق وتركيا والكويت.

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