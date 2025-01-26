بدء الدورة الثانية لجائزة الدوحة للكتاب العربي بمشاركة أردنية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
- يشارك الأردن في الدورة الثانية لجائزة الدوحة للكتاب العربي في العاصمة القطرية الدوحة.
وتأتي المشاركة الأردنية إلى جانب مشاركات من 35 دولة عربية وأجنبية تمثل خمسة مجالات معرفيَّة ثابتة وهي الدراسات الفلسفية والاجتماعية والتاريخية والعلوم الشرعية والدراسات اللغوية والأدبية والتحقيق والمعاجم والموسوعات.
والأردن من الدول العربية الأعلى مشاركة إلى جانب مصر والجزائر والمغرب والسعودية وتونس وقطر والعراق وتركيا والكويت.
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