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بلدية اربد توقع اتفاقية لإنشاء حسبة الجورة

1/26/2025 6:11:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- وقع رئيس بلدية اربد الكبرى المهندس نبيل الكوفحي مع البنك الإسلامي اليوم الأحد في دار البلدية اتفاقية لتمويل إنشاء حسبة الجورة بمبلغ 1.7 مليون دينار.


وحضر توقيع الاتفاقية رئيس غرفة تجارة اربد محمد الشوحة وممثلون عن تجار الحسبة وعدد من أعضاء المجلس البلدي.


وقال الكوفحي، إن البلدية حصلت على موافقة وزارة الإدارة المحلية للاقتراض من البنك الإسلامي لإنشاء مشروع حسبة الجورة، مثنياً على جهود وزارة الإدارة المحلية بتذليل الصعاب للمضي بهذا المشروع.


وأشار إلى أنه تم هدم حسبة الجورة كونها آيلة للسقوط وتشكل خطرا حقيقيا على مرتادي السوق والتجار على حد سواء.

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