بلدية اربد توقع اتفاقية لإنشاء حسبة الجورة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
وقع رئيس بلدية اربد الكبرى المهندس نبيل الكوفحي مع البنك الإسلامي اليوم الأحد في دار البلدية اتفاقية لتمويل إنشاء حسبة الجورة بمبلغ 1.7 مليون دينار.
وحضر توقيع الاتفاقية رئيس غرفة تجارة اربد محمد الشوحة وممثلون عن تجار الحسبة وعدد من أعضاء المجلس البلدي.
وقال الكوفحي، إن البلدية حصلت على موافقة وزارة الإدارة المحلية للاقتراض من البنك الإسلامي لإنشاء مشروع حسبة الجورة، مثنياً على جهود وزارة الإدارة المحلية بتذليل الصعاب للمضي بهذا المشروع.
وأشار إلى أنه تم هدم حسبة الجورة كونها آيلة للسقوط وتشكل خطرا حقيقيا على مرتادي السوق والتجار على حد سواء.
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