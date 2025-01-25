الإفراج عن أربع إسرائيليات من قطاع غزة وقرابة 200 فلسطيني من سجون الاحتلال

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٦ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

غزة‭ - (‬وكالات‭ ‬الأنباء‭): ‬أفرجت‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬عن‭ ‬أربع‭ ‬رهائن‭ ‬إسرائيليات‭ ‬كن‭ ‬محتجزات‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬بينما‭ ‬أفرجت‭ ‬السلطات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬عن‭ ‬قرابة‭ ‬200‭ ‬معتقل‭ ‬فلسطيني،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬اتفاق‭ ‬الهدنة‭ ‬الذي‭ ‬بدأ‭ ‬تنفيذه‭ ‬منذ‭ ‬أسبوع‭. ‬

وأعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أنه‭ ‬تسلّم‭ ‬الإسرائيليات،‭ ‬وهن‭ ‬أربع‭ ‬مجندات‭ ‬صعدن‭ ‬قبل‭ ‬تسليمهن‭ ‬الى‭ ‬الصليب‭ ‬الأحمر‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬ساحات‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭ ‬وسط‭ ‬تجمهر‭ ‬آلاف‭ ‬الأشخاص‭ ‬وانتشار‭ ‬لعناصر‭ ‬من‭ ‬كتائب‭ ‬القسام،‭ ‬الذراع‭ ‬العسكرية‭ ‬لحركة‭ ‬حماس،‭ ‬وسرايا‭ ‬القدس،‭ ‬الذراع‭ ‬العسكرية‭ ‬لحركة‭ ‬الجهاد‭ ‬الإسلامي‭. ‬

وأعلن‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬لاحق‭ ‬وصول‭ ‬الرهينات‭ ‬دانييل‭ ‬جلبوع‭ ‬وكارينا‭ ‬أرئيف‭ ‬وليري‭ ‬ألباغ‭ ‬ونعمة‭ ‬ليفي‭ ‬الى‭ ‬الأراضي‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬نقلهن‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬مروحية‭ ‬عسكرية‭ ‬إلى‭ ‬المستشفى،‭ ‬بينما‭ ‬عمّت‭ ‬أجواء‭ ‬الفرح‭ ‬‮«‬ساحة‭ ‬الرهائن‮»‬‭ ‬في‭ ‬تل‭ ‬أبيب‭ ‬حيث‭ ‬تجمّع‭ ‬حشد‭ ‬من‭ ‬الإسرائيليين‭. ‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬أفرجت‭ ‬السلطات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬عن‭ ‬200‭ ‬معتقل‭ ‬فلسطيني‭ ‬تم‭ ‬استقبالهم‭ ‬في‭ ‬رام‭ ‬الله‭ ‬حيث‭ ‬نزل‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المعتقلين‭ ‬المفرج‭ ‬عنهم‭ ‬من‭ ‬الحافلات‭ ‬وهم‭ ‬يرتدون‭ ‬ملابس‭ ‬رياضية‭ ‬باللون‭ ‬الرمادي،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يُحمَل‭ ‬بعضهم‭ ‬على‭ ‬أكتاف‭ ‬المحتفلين‭ ‬الذين‭ ‬تجمعوا‭ ‬رافعين‭ ‬الأعلام‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬بحسب‭ ‬مراسل‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭. ‬وقالت‭ ‬مصلحة‭ ‬السجون‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬في‭ ‬بيان‭: ‬‮«‬بعد‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬الترتيبات‭ ‬اللازمة‭ ‬في‭ ‬السجون‭ ‬ومصادقة‭ ‬السلطات‭ ‬السياسية،‭ ‬تم‭ ‬الإفراج‭ ‬عن‭ ‬المعتقلين‭ ‬من‭ ‬سجني‭ ‬عوفر‭ ‬وكتسيعوت‮»‬،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬عددهم‭ ‬200‭. ‬وكانت‭ ‬الحافلات‭ ‬التي‭ ‬تقلّ‭ ‬المفرج‭ ‬عنهم‭ ‬غادرت‭ ‬سجنَي‭ ‬عوفر‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة‭ ‬وكتسيعوت‭ ‬في‭ ‬النقب‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬إسرائيل‭ ‬قبل‭ ‬ذلك‭. ‬

ومن‭ ‬بين‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬المفرج‭ ‬عنهم‭ ‬أمس‭ ‬السبت،‭ ‬هناك‭ ‬120‭ ‬معتقلا‭ ‬يمضون‭ ‬أحكاما‭ ‬بالسجن‭ ‬مدى‭ ‬الحياة‭ ‬في‭ ‬السجون‭ ‬الإسرائيلية،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬ذكرت‭ ‬مصادر‭ ‬فلسطينية‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭. ‬وذكر‭ ‬نادي‭ ‬الأسير‭ ‬الفلسطيني‭ ‬أن‭ ‬أقدم‭ ‬معتقل‭ ‬فلسطيني‭ ‬لدى‭ ‬إسرائيل‭ ‬محمد‭ ‬طوس‭ ‬ضمن‭ ‬دفعة‭ ‬السبت‭. ‬

وقالت‭ ‬مصلحة‭ ‬السجون‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬إن‭ ‬بعض‭ ‬المعتقلين‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬سيعادون‭ ‬إلى‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬والبعض‭ ‬الآخر‭ ‬إلى‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة‭. ‬وقد‭ ‬وصل‭ ‬70‭ ‬معتقلا‭ ‬فلسطينيا‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬إلى‭ ‬مصر‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬حافلات،‭ ‬بعدما‭ ‬أفرجت‭ ‬عنهم‭ ‬إسرائيل‭ ‬بموجب‭ ‬اتفاق‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬حسبما‭ ‬أعلنت‭ ‬قناة‭ ‬القاهرة‭ ‬الإخبارية‭ ‬المقرّبة‭ ‬من‭ ‬الاستخبارات‭ ‬المصرية‭. ‬وأفادت‭ ‬القناة‭ ‬بأنّ‭ ‬المعتقلين‭ ‬‮«‬المبعدين‮»‬‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬إسرائيل‭ ‬سيتمّ‭ ‬نقلهم‭ ‬إلى‭ ‬مستشفيات‭ ‬مصرية‭ ‬لتلقّي‭ ‬العلاج‭. ‬

وهذه‭ ‬هي‭ ‬الدفعة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬التبادل‭ ‬بعد‭ ‬أسبوع‭ ‬على‭ ‬بدء‭ ‬تطبيق‭ ‬الاتفاق‭ ‬الذي‭ ‬تمّ‭ ‬برعاية‭ ‬أمريكية‭ ‬وقطرية‭ ‬ومصرية،‭ ‬وشملت‭ ‬الدفعة‭ ‬الأولى‭ ‬الأحد‭ ‬ثلاث‭ ‬إسرائيليات‭ ‬مقابل‭ ‬قرابة‭ ‬تسعين‭ ‬معتقلا‭ ‬فلسطينيا‭. ‬وينص‭ ‬الاتفاق‭ ‬المؤلف‭ ‬من‭ ‬ثلاث‭ ‬مراحل‭ ‬على‭ ‬وقف‭ ‬الأعمال‭ ‬القتالية‭ ‬وعلى‭ ‬انسحاب‭ ‬إسرائيل‭ ‬من‭ ‬المناطق‭ ‬المأهولة‭. ‬وتمتد‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى‭ ‬على‭ ‬ستة‭ ‬أسابيع‭ ‬وتشمل‭ ‬الإفراج‭ ‬عن‭ ‬33‭ ‬رهينة‭ ‬من‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬مقابل‭ ‬نحو‭ ‬1900‭ ‬معتقل‭ ‬فلسطيني‭. ‬كما‭ ‬ينص‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬خلال‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى‭ ‬التفاوض‭ ‬حول‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانية‭. ‬وأفاد‭ ‬عضو‭ ‬المكتب‭ ‬السياسي‭ ‬في‭ ‬حماس‭ ‬باسم‭ ‬نعيم‭ ‬الجمعة‭ ‬الماضية‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬بأنّه‭ ‬‮«‬فور‭ ‬انتهاء‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬تبدأ‭ ‬عودة‭ ‬النازحين‭ ‬من‭ ‬جنوب‭ ‬القطاع‭ ‬إلى‭ ‬شمال‭ ‬القطاع‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬أنّ‭ ‬لجنة‭ ‬مصرية‭ ‬قطرية‭ ‬‮«‬ستتولى‭ ‬الإشراف‭ ‬الميداني‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬الاتفاق،‭ ‬ومتابعة‭ ‬ومراقبة‭ ‬تنفيذ‭ ‬عودة‭ ‬النازحين‭ ‬من‭ ‬جنوب‭ ‬القطاع‭ ‬إلى‭ ‬الشمال‭ ‬عبر‭ ‬شارع‭ ‬الرشيد‭ ‬الغربي‭ ‬حيث‭ ‬المفروض‭ ‬أن‭ ‬تنسحب‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬من‭ ‬محور‭ ‬نتساريم‭ ‬تطبيقا‭ ‬للاتفاق‮»‬‭. ‬لكن‭ ‬عودة‭ ‬مئات‭ ‬آلاف‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬إلى‭ ‬شمال‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬المدمّر‭ ‬اصطدمت‭ ‬بخلاف‭ ‬في‭ ‬اللحظات‭ ‬الأخيرة‭ ‬مع‭ ‬ربط‭ ‬اسرائيل‭ ‬الخطوة‭ ‬بالإفراج‭ ‬عن‭ ‬الرهينة‭ ‬المدنية‭ ‬أربيل‭ ‬يهود‭. ‬