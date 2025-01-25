Sunday, 26 January 2025 01:41 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الإفراج عن أربع إسرائيليات من قطاع غزة وقرابة 200 فلسطيني من سجون الاحتلال

1/25/2025 7:19:59 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٦ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

غزة‭ - (‬وكالات‭ ‬الأنباء‭): ‬أفرجت‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬عن‭ ‬أربع‭ ‬رهائن‭ ‬إسرائيليات‭ ‬كن‭ ‬محتجزات‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬بينما‭ ‬أفرجت‭ ‬السلطات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬عن‭ ‬قرابة‭ ‬200‭ ‬معتقل‭ ‬فلسطيني،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬اتفاق‭ ‬الهدنة‭ ‬الذي‭ ‬بدأ‭ ‬تنفيذه‭ ‬منذ‭ ‬أسبوع‭. ‬

وأعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أنه‭ ‬تسلّم‭ ‬الإسرائيليات،‭ ‬وهن‭ ‬أربع‭ ‬مجندات‭ ‬صعدن‭ ‬قبل‭ ‬تسليمهن‭ ‬الى‭ ‬الصليب‭ ‬الأحمر‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬ساحات‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭ ‬وسط‭ ‬تجمهر‭ ‬آلاف‭ ‬الأشخاص‭ ‬وانتشار‭ ‬لعناصر‭ ‬من‭ ‬كتائب‭ ‬القسام،‭ ‬الذراع‭ ‬العسكرية‭ ‬لحركة‭ ‬حماس،‭ ‬وسرايا‭ ‬القدس،‭ ‬الذراع‭ ‬العسكرية‭ ‬لحركة‭ ‬الجهاد‭ ‬الإسلامي‭. ‬

وأعلن‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬لاحق‭ ‬وصول‭ ‬الرهينات‭ ‬دانييل‭ ‬جلبوع‭ ‬وكارينا‭ ‬أرئيف‭ ‬وليري‭ ‬ألباغ‭ ‬ونعمة‭ ‬ليفي‭ ‬الى‭ ‬الأراضي‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬نقلهن‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬مروحية‭ ‬عسكرية‭ ‬إلى‭ ‬المستشفى،‭ ‬بينما‭ ‬عمّت‭ ‬أجواء‭ ‬الفرح‭ ‬‮«‬ساحة‭ ‬الرهائن‮»‬‭ ‬في‭ ‬تل‭ ‬أبيب‭ ‬حيث‭ ‬تجمّع‭ ‬حشد‭ ‬من‭ ‬الإسرائيليين‭. ‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬أفرجت‭ ‬السلطات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬عن‭ ‬200‭ ‬معتقل‭ ‬فلسطيني‭ ‬تم‭ ‬استقبالهم‭ ‬في‭ ‬رام‭ ‬الله‭ ‬حيث‭ ‬نزل‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المعتقلين‭ ‬المفرج‭ ‬عنهم‭ ‬من‭ ‬الحافلات‭ ‬وهم‭ ‬يرتدون‭ ‬ملابس‭ ‬رياضية‭ ‬باللون‭ ‬الرمادي،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يُحمَل‭ ‬بعضهم‭ ‬على‭ ‬أكتاف‭ ‬المحتفلين‭ ‬الذين‭ ‬تجمعوا‭ ‬رافعين‭ ‬الأعلام‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬بحسب‭ ‬مراسل‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭. ‬وقالت‭ ‬مصلحة‭ ‬السجون‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬في‭ ‬بيان‭: ‬‮«‬بعد‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬الترتيبات‭ ‬اللازمة‭ ‬في‭ ‬السجون‭ ‬ومصادقة‭ ‬السلطات‭ ‬السياسية،‭ ‬تم‭ ‬الإفراج‭ ‬عن‭ ‬المعتقلين‭ ‬من‭ ‬سجني‭ ‬عوفر‭ ‬وكتسيعوت‮»‬،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬عددهم‭ ‬200‭. ‬وكانت‭ ‬الحافلات‭ ‬التي‭ ‬تقلّ‭ ‬المفرج‭ ‬عنهم‭ ‬غادرت‭ ‬سجنَي‭ ‬عوفر‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة‭ ‬وكتسيعوت‭ ‬في‭ ‬النقب‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬إسرائيل‭ ‬قبل‭ ‬ذلك‭. ‬

ومن‭ ‬بين‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬المفرج‭ ‬عنهم‭ ‬أمس‭ ‬السبت،‭ ‬هناك‭ ‬120‭ ‬معتقلا‭ ‬يمضون‭ ‬أحكاما‭ ‬بالسجن‭ ‬مدى‭ ‬الحياة‭ ‬في‭ ‬السجون‭ ‬الإسرائيلية،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬ذكرت‭ ‬مصادر‭ ‬فلسطينية‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭. ‬وذكر‭ ‬نادي‭ ‬الأسير‭ ‬الفلسطيني‭ ‬أن‭ ‬أقدم‭ ‬معتقل‭ ‬فلسطيني‭ ‬لدى‭ ‬إسرائيل‭ ‬محمد‭ ‬طوس‭ ‬ضمن‭ ‬دفعة‭ ‬السبت‭. ‬

وقالت‭ ‬مصلحة‭ ‬السجون‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬إن‭ ‬بعض‭ ‬المعتقلين‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬سيعادون‭ ‬إلى‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬والبعض‭ ‬الآخر‭ ‬إلى‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة‭. ‬وقد‭ ‬وصل‭ ‬70‭ ‬معتقلا‭ ‬فلسطينيا‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬إلى‭ ‬مصر‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬حافلات،‭ ‬بعدما‭ ‬أفرجت‭ ‬عنهم‭ ‬إسرائيل‭ ‬بموجب‭ ‬اتفاق‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬حسبما‭ ‬أعلنت‭ ‬قناة‭ ‬القاهرة‭ ‬الإخبارية‭ ‬المقرّبة‭ ‬من‭ ‬الاستخبارات‭ ‬المصرية‭. ‬وأفادت‭ ‬القناة‭ ‬بأنّ‭ ‬المعتقلين‭ ‬‮«‬المبعدين‮»‬‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬إسرائيل‭ ‬سيتمّ‭ ‬نقلهم‭ ‬إلى‭ ‬مستشفيات‭ ‬مصرية‭ ‬لتلقّي‭ ‬العلاج‭. ‬

وهذه‭ ‬هي‭ ‬الدفعة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬التبادل‭ ‬بعد‭ ‬أسبوع‭ ‬على‭ ‬بدء‭ ‬تطبيق‭ ‬الاتفاق‭ ‬الذي‭ ‬تمّ‭ ‬برعاية‭ ‬أمريكية‭ ‬وقطرية‭ ‬ومصرية،‭ ‬وشملت‭ ‬الدفعة‭ ‬الأولى‭ ‬الأحد‭ ‬ثلاث‭ ‬إسرائيليات‭ ‬مقابل‭ ‬قرابة‭ ‬تسعين‭ ‬معتقلا‭ ‬فلسطينيا‭. ‬وينص‭ ‬الاتفاق‭ ‬المؤلف‭ ‬من‭ ‬ثلاث‭ ‬مراحل‭ ‬على‭ ‬وقف‭ ‬الأعمال‭ ‬القتالية‭ ‬وعلى‭ ‬انسحاب‭ ‬إسرائيل‭ ‬من‭ ‬المناطق‭ ‬المأهولة‭. ‬وتمتد‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى‭ ‬على‭ ‬ستة‭ ‬أسابيع‭ ‬وتشمل‭ ‬الإفراج‭ ‬عن‭ ‬33‭ ‬رهينة‭ ‬من‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬مقابل‭ ‬نحو‭ ‬1900‭ ‬معتقل‭ ‬فلسطيني‭. ‬كما‭ ‬ينص‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬خلال‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى‭ ‬التفاوض‭ ‬حول‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانية‭. ‬وأفاد‭ ‬عضو‭ ‬المكتب‭ ‬السياسي‭ ‬في‭ ‬حماس‭ ‬باسم‭ ‬نعيم‭ ‬الجمعة‭ ‬الماضية‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬بأنّه‭ ‬‮«‬فور‭ ‬انتهاء‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬تبدأ‭ ‬عودة‭ ‬النازحين‭ ‬من‭ ‬جنوب‭ ‬القطاع‭ ‬إلى‭ ‬شمال‭ ‬القطاع‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬أنّ‭ ‬لجنة‭ ‬مصرية‭ ‬قطرية‭ ‬‮«‬ستتولى‭ ‬الإشراف‭ ‬الميداني‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬الاتفاق،‭ ‬ومتابعة‭ ‬ومراقبة‭ ‬تنفيذ‭ ‬عودة‭ ‬النازحين‭ ‬من‭ ‬جنوب‭ ‬القطاع‭ ‬إلى‭ ‬الشمال‭ ‬عبر‭ ‬شارع‭ ‬الرشيد‭ ‬الغربي‭ ‬حيث‭ ‬المفروض‭ ‬أن‭ ‬تنسحب‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬من‭ ‬محور‭ ‬نتساريم‭ ‬تطبيقا‭ ‬للاتفاق‮»‬‭. ‬لكن‭ ‬عودة‭ ‬مئات‭ ‬آلاف‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬إلى‭ ‬شمال‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬المدمّر‭ ‬اصطدمت‭ ‬بخلاف‭ ‬في‭ ‬اللحظات‭ ‬الأخيرة‭ ‬مع‭ ‬ربط‭ ‬اسرائيل‭ ‬الخطوة‭ ‬بالإفراج‭ ‬عن‭ ‬الرهينة‭ ‬المدنية‭ ‬أربيل‭ ‬يهود‭. ‬

MENAFN25012025000055011008ID1109129070

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث