Sunday, 26 January 2025 01:41 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إعلام إسرائيلي: حماس تحرج إسرائيل وتضعها أمام خيار صعب

1/25/2025 7:19:58 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٦ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

أفادت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬إسرائيلية‭ ‬بأن‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬وضعت‭ ‬صناع‭ ‬القرار‭ ‬في‭ ‬تل‭ ‬أبيب‭ ‬أمام‭ ‬خيار‭ ‬صعب‭ ‬ومعقد‭ ‬للغاية‭ ‬بشأن‭ ‬شروط‭ ‬الاتفاق‭ ‬وقائمة‭ ‬الأسرى‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تقديمها‭.‬

وقالت‭ ‬‮«‬القناة‭ ‬12‭ ‬الإسرائيلية‮»‬‭: ‬‮«‬حماس‭ ‬وضعت‭ ‬صناع‭ ‬القرار‭ ‬في‭ ‬إسرائيل‭ ‬أمام‭ ‬خيار‭ ‬صعب‭ ‬ومعقد‭ ‬للغاية،‭ ‬والمشكلة‭ ‬الرئيسية‭ ‬هي‭ ‬أن‭ ‬القائمة‭ ‬التي‭ ‬قدمتها‭ ‬حماس‭ ‬لا‭ ‬تتوافق‭ ‬مع‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬الاتفاق‭ ‬عليه،‭ ‬إذ‭ ‬تقوم‭ ‬حماس‭ ‬بالتلاعب‭ ‬بفئات‭ ‬الأسرى‭ (‬مثل‭ ‬اختيار‭ ‬أسماء‭ ‬من‭ ‬فئة‭ ‬معينة‭ ‬واستبدالها‭ ‬بأخرى‭)‬‮»‬‭.‬

وتساءلت‭ ‬‮«‬القناة‭ ‬12‭ ‬العبرية‮»‬‭ ‬موضحة‭: ‬الأسئلة‭ ‬الكبرى‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬إسرائيل‭ ‬الآن‭ ‬هي‭:‬

1-‭ ‬هل‭ ‬تصر‭ ‬على‭ ‬استبعاد‭ ‬اسم‭ ‬محدد‭ ‬من‭ ‬القائمة،‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬كان‭ ‬ذلك‭ ‬يعني‭ ‬بقاء‭ ‬هذا‭ ‬الشخص‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬مقابل‭ ‬اسم‭ ‬آخر؟

2-‭ ‬أما‭ ‬السؤال‭ ‬الثاني‭ ‬فهو‭ ‬هل‭ ‬تؤجل‭ ‬تنفيذ‭ ‬الدفعة‭ ‬بالكامل،‭ ‬ما‭ ‬يعني‭ ‬تأخير‭ ‬عملية‭ ‬الإفراج‭ ‬عن‭ ‬الأسرى؟

3-‭ ‬وأخيرا،‭ ‬هل‭ ‬تسمح‭ ‬بحصول‭ ‬خرق‭ ‬في‭ ‬الاتفاق‭ ‬وتمضي‭ ‬قدما‭ ‬رغم‭ ‬الشروط‭ ‬غير‭ ‬المتوافقة؟

وأضافت‭: ‬‮«‬هذا‭ ‬الموقف‭ ‬يضع‭ ‬إسرائيل‭ ‬أمام‭ ‬معضلة‭ ‬أخلاقية‭ ‬وسياسية‭ ‬شديدة‭ ‬التعقيد،‭ ‬حيث‭ ‬يجب‭ ‬عليها‭ ‬الموازنة‭ ‬بين‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬شروط‭ ‬الاتفاق‭ ‬من‭ ‬جهة،‭ ‬والحرص‭ ‬على‭ ‬الإفراج‭ ‬عن‭ ‬أكبر‭ ‬عدد‭ ‬ممكن‭ ‬من‭ ‬الأسرى‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى‮»‬‭.‬

وكشفت‭ ‬‮«‬كتائب‭ ‬القسام‮»‬‭ ‬الجناح‭ ‬العسكري‭ ‬لحركة‭ ‬حماس‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬عن‭ ‬أسماء‭ ‬المجندات‭ ‬الإسرائيليات‭ ‬اللاتي‭ ‬سيتم‭ ‬الإفراج‭ ‬عنهن‭ ‬في‭ ‬دفعة‭ ‬التبادل‭ ‬الثانية‭.‬

وقالت‭ ‬‮«‬القسام‮»‬‭ ‬إنه‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬صفقة‭ ‬‮«‬طوفان‭ ‬الأقصى‮»‬‭ ‬سيتم‭ ‬الإفراج‭ ‬عن‭ ‬4‭ ‬مجندات‭ ‬إسرائيليات‭ ‬هن‭: ‬كارينا‭ ‬أرئيف،‭ ‬ودانييل‭ ‬جلبوع،‭ ‬ونعمة‭ ‬ليفي،‭ ‬وليري‭ ‬إلباج‭.‬

واعتبرت‭ ‬هيئة‭ ‬البث‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬العامة‭ ‬‮«‬كان‭ ‬11‮»‬‭ ‬أن‭ ‬قائمة‭ ‬الأسماء‭ ‬لا‭ ‬تتوافق‭ ‬مع‭ ‬الاتفاق‭ ‬المبرم،‭ ‬علما‭ ‬أن‭ ‬إسرائيل‭ ‬قد‭ ‬طالبت‭ ‬بإطلاق‭ ‬سراح‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬أربيل‭ ‬يهود‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الدفعة‭ ‬ولكن‭ ‬حماس‭ ‬لم‭ ‬تدرج‭ ‬اسمها‭ ‬في‭ ‬القائمة‭ ‬المخصصة‭ ‬لدفعة‭ ‬أمس‭.‬

وتم‭ ‬أمس‭ ‬تسليم‭ ‬الأسيرات‭ ‬الأربع‭ ‬إلى‭ ‬اللجنة‭ ‬الدولية‭ ‬للصليب‭ ‬الأحمر،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬نقلهن‭ ‬إلى‭ ‬قوات‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬تحرير‭ ‬أسرى‭ ‬فلسطينيين‭ ‬من‭ ‬السجون‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬وفقا‭ ‬لاتفاق‭ ‬التبادل‭ ‬المبرم‭. ‬

MENAFN25012025000055011008ID1109129069

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث