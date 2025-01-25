إعلام إسرائيلي: حماس تحرج إسرائيل وتضعها أمام خيار صعب

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٦ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

أفادت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬إسرائيلية‭ ‬بأن‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬وضعت‭ ‬صناع‭ ‬القرار‭ ‬في‭ ‬تل‭ ‬أبيب‭ ‬أمام‭ ‬خيار‭ ‬صعب‭ ‬ومعقد‭ ‬للغاية‭ ‬بشأن‭ ‬شروط‭ ‬الاتفاق‭ ‬وقائمة‭ ‬الأسرى‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تقديمها‭.‬

وقالت‭ ‬‮«‬القناة‭ ‬12‭ ‬الإسرائيلية‮»‬‭: ‬‮«‬حماس‭ ‬وضعت‭ ‬صناع‭ ‬القرار‭ ‬في‭ ‬إسرائيل‭ ‬أمام‭ ‬خيار‭ ‬صعب‭ ‬ومعقد‭ ‬للغاية،‭ ‬والمشكلة‭ ‬الرئيسية‭ ‬هي‭ ‬أن‭ ‬القائمة‭ ‬التي‭ ‬قدمتها‭ ‬حماس‭ ‬لا‭ ‬تتوافق‭ ‬مع‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬الاتفاق‭ ‬عليه،‭ ‬إذ‭ ‬تقوم‭ ‬حماس‭ ‬بالتلاعب‭ ‬بفئات‭ ‬الأسرى‭ (‬مثل‭ ‬اختيار‭ ‬أسماء‭ ‬من‭ ‬فئة‭ ‬معينة‭ ‬واستبدالها‭ ‬بأخرى‭)‬‮»‬‭.‬

وتساءلت‭ ‬‮«‬القناة‭ ‬12‭ ‬العبرية‮»‬‭ ‬موضحة‭: ‬الأسئلة‭ ‬الكبرى‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬إسرائيل‭ ‬الآن‭ ‬هي‭:‬

1-‭ ‬هل‭ ‬تصر‭ ‬على‭ ‬استبعاد‭ ‬اسم‭ ‬محدد‭ ‬من‭ ‬القائمة،‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬كان‭ ‬ذلك‭ ‬يعني‭ ‬بقاء‭ ‬هذا‭ ‬الشخص‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬مقابل‭ ‬اسم‭ ‬آخر؟

2-‭ ‬أما‭ ‬السؤال‭ ‬الثاني‭ ‬فهو‭ ‬هل‭ ‬تؤجل‭ ‬تنفيذ‭ ‬الدفعة‭ ‬بالكامل،‭ ‬ما‭ ‬يعني‭ ‬تأخير‭ ‬عملية‭ ‬الإفراج‭ ‬عن‭ ‬الأسرى؟

3-‭ ‬وأخيرا،‭ ‬هل‭ ‬تسمح‭ ‬بحصول‭ ‬خرق‭ ‬في‭ ‬الاتفاق‭ ‬وتمضي‭ ‬قدما‭ ‬رغم‭ ‬الشروط‭ ‬غير‭ ‬المتوافقة؟

وأضافت‭: ‬‮«‬هذا‭ ‬الموقف‭ ‬يضع‭ ‬إسرائيل‭ ‬أمام‭ ‬معضلة‭ ‬أخلاقية‭ ‬وسياسية‭ ‬شديدة‭ ‬التعقيد،‭ ‬حيث‭ ‬يجب‭ ‬عليها‭ ‬الموازنة‭ ‬بين‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬شروط‭ ‬الاتفاق‭ ‬من‭ ‬جهة،‭ ‬والحرص‭ ‬على‭ ‬الإفراج‭ ‬عن‭ ‬أكبر‭ ‬عدد‭ ‬ممكن‭ ‬من‭ ‬الأسرى‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى‮»‬‭.‬

وكشفت‭ ‬‮«‬كتائب‭ ‬القسام‮»‬‭ ‬الجناح‭ ‬العسكري‭ ‬لحركة‭ ‬حماس‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬عن‭ ‬أسماء‭ ‬المجندات‭ ‬الإسرائيليات‭ ‬اللاتي‭ ‬سيتم‭ ‬الإفراج‭ ‬عنهن‭ ‬في‭ ‬دفعة‭ ‬التبادل‭ ‬الثانية‭.‬

وقالت‭ ‬‮«‬القسام‮»‬‭ ‬إنه‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬صفقة‭ ‬‮«‬طوفان‭ ‬الأقصى‮»‬‭ ‬سيتم‭ ‬الإفراج‭ ‬عن‭ ‬4‭ ‬مجندات‭ ‬إسرائيليات‭ ‬هن‭: ‬كارينا‭ ‬أرئيف،‭ ‬ودانييل‭ ‬جلبوع،‭ ‬ونعمة‭ ‬ليفي،‭ ‬وليري‭ ‬إلباج‭.‬

واعتبرت‭ ‬هيئة‭ ‬البث‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬العامة‭ ‬‮«‬كان‭ ‬11‮»‬‭ ‬أن‭ ‬قائمة‭ ‬الأسماء‭ ‬لا‭ ‬تتوافق‭ ‬مع‭ ‬الاتفاق‭ ‬المبرم،‭ ‬علما‭ ‬أن‭ ‬إسرائيل‭ ‬قد‭ ‬طالبت‭ ‬بإطلاق‭ ‬سراح‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬أربيل‭ ‬يهود‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الدفعة‭ ‬ولكن‭ ‬حماس‭ ‬لم‭ ‬تدرج‭ ‬اسمها‭ ‬في‭ ‬القائمة‭ ‬المخصصة‭ ‬لدفعة‭ ‬أمس‭.‬

وتم‭ ‬أمس‭ ‬تسليم‭ ‬الأسيرات‭ ‬الأربع‭ ‬إلى‭ ‬اللجنة‭ ‬الدولية‭ ‬للصليب‭ ‬الأحمر،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬نقلهن‭ ‬إلى‭ ‬قوات‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬تحرير‭ ‬أسرى‭ ‬فلسطينيين‭ ‬من‭ ‬السجون‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬وفقا‭ ‬لاتفاق‭ ‬التبادل‭ ‬المبرم‭. ‬