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مونديال اليد 2025.. الكويت تفوز على الجزائر (38-31) ضمن الجولة الثالثة لدور مجموعات التصنيف (كأس الرئيس)

1/25/2025 2:35:25 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 25 - 1 (كونا) -- تغلب منتخب الكويت لكرة اليد اليوم السبت على نظيره الجزائري بنتيجة (38-31) ضمن الجولة الثالثة من منافسات دور مجموعات التصنيف (كأس الرئيس) في إطار بطولة كأس العالم 2025.
أنهى منتخب الكويت شوط المباراة الأول متقدما بفارق أربعة أهداف (18-14) وواصل سيطرته في شوطها الثاني ليقدم أفضل مباراة له في مشواره بالبطولة المستمرة في كرواتيا والنرويج والدنمارك حتى 2 فبراير المقبل.
وهذا هو الفوز الثاني لمنتخب الكويت في البطولة التي تشهد مشاركة 32 منتخبا بعد تغلبه على غينيا بنتيجة (26-24) الثلاثاء الماضي.
ويشغل منتخب الكويت المركز الثاني في المجموعة الأولى بدور مجموعات التصنيف برصيد أربع نقاط خلف منتخب بولندا.
وسيواجه منتخب الكويت ثاني المجموعة الثانية التي تضم الولايات المتحدة والبحرين واليابان وكوبا "سيحدد لاحقا" لتحديد تصنيفه بين المنتخبات المشاركة في النسخة الـ29 من البطولة.
وسيلعب منتخب الكويت للمنافسة على المركزين 27 أو 28. (النهاية)

ح م ش / ع ع ح


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