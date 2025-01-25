مجلس الشيوخ الأمريكي يصادق على تعيين كريستي نعوم وزيرا للامن الداخلي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 25 - 1 (كونا) -- صادق مجلس الشيوخ الامريكي اليوم السبت على تعيين كريستي نعوم في منصب وزير
الامن الدخلي في ادارة الرئيس دونالد ترامب.
وحازت نعوم حاكمة ولاية داكوتا الجنوبية على اغلبية 59 صوتا مقابل 34 صوتا بعد ان صوت ستة ديمقراطيين الى جانب الجمهوريين لتتولى نعوم قيادة الوزارة في عهد الرئيس ترامب
الذي تعهد بالقيام باكبر عملية ترحيل للمهاجرين غير الشرعيين.
وكانت نعوم قد قالت في جلسة استماع عقدتها لجنة الامن الداخلي التابعة لمجلس الشيوخ الاسبوع الماضي إن البلاد تواجه تحديات أمنية كبيرة متعهدة بالعمل على مواجهة تلك التحديات وتأمين الولايات المتحدة خلال السنوات الأربع المقبلة.
وأضافت "مع مواجهتنا للتهديدات المتطورة في القرن الحادي والعشرين أصبحت مهمة وزارة الأمن الداخلي ونجاحها أكثر أهمية من أي وقت مضى مشيرة الى الانجازات التي حققتها في "قضايا مهمة مثل الأمن السيبراني والاتجار بالبشر وحظر المخدرات والكوارث الطبيعية.(النهاية)
ا م م / ه س ص
MENAFN25012025000071011013ID1109128885
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