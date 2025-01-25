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مجلس الشيوخ الأمريكي يصادق على تعيين كريستي نعوم وزيرا للامن الداخلي

1/25/2025 2:35:22 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 25 - 1 (كونا) -- صادق مجلس الشيوخ الامريكي اليوم السبت على تعيين كريستي نعوم في منصب وزير الامن الدخلي في ادارة الرئيس دونالد ترامب.
وحازت نعوم حاكمة ولاية داكوتا الجنوبية على اغلبية 59 صوتا مقابل 34 صوتا بعد ان صوت ستة ديمقراطيين الى جانب الجمهوريين لتتولى نعوم قيادة الوزارة في عهد الرئيس ترامب الذي تعهد بالقيام باكبر عملية ترحيل للمهاجرين غير الشرعيين.
وكانت نعوم قد قالت في جلسة استماع عقدتها لجنة الامن الداخلي التابعة لمجلس الشيوخ الاسبوع الماضي إن البلاد تواجه تحديات أمنية كبيرة متعهدة بالعمل على مواجهة تلك التحديات وتأمين الولايات المتحدة خلال السنوات الأربع المقبلة.
وأضافت "مع مواجهتنا للتهديدات المتطورة في القرن الحادي والعشرين أصبحت مهمة وزارة الأمن الداخلي ونجاحها أكثر أهمية من أي وقت مضى مشيرة الى الانجازات التي حققتها في "قضايا مهمة مثل الأمن السيبراني والاتجار بالبشر وحظر المخدرات والكوارث الطبيعية.(النهاية)

ا م م / ه س ص


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