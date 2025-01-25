عرابي: اليوم هو اليوم التالي الفلسطيني بامتياز، انتصرت فيه إرادة الشعب على جبروت الاحتلال

MENAFN - Palestine News ) رام الله /PNN/ قال الزميل معمر عرابي إن هذا اليوم الذي تم فيه تسليم الدفعة الثانية من أسيرات الاحتلال، هو "اليوم التالي" الفلسطيني بامتياز للحرب في غزة ونصر بامتياز، حيث تختلط مشاعر الفرح والسرور والغضب.. هو يوم انتصرت فيه إرادة الشعب الفلسطيني على جبروت الاحتلال

وأضاف في لقاء على قناة الميادين، أن مشهد اليوم يدل على حضور ووجود المقاومة والحاضنة الشعبية لها، ويدل على فشل ذريع لأهداف الاحتلال المعلنة الذي لم يحقق سوى القتل والتدمير والذبح في غزة.

وتابع: الاهداف التي أعلنها الاحتلال منذ 7 اكتوبر لم تحقق، وفشلت فشلا ذريعا، لكن يجب ان نضع أيدينا على قلوبنا لاننا لا نعرف ماذا يخبئ الاحتلال والامريكي لغزة، حيث تم اضعاف الدولة السورية عبر الحصار، لذلك يجب الانتباه والحذر من الأهداف غير المعلنة للاحتلال.

وأشار إلى أن هناك العديد من الاسرى معتقلين منذ 40 عاما، سيتم تحريرهم في هذه الصفقة، وهي قرابة ضعف المدة التي قضاها الثائر الأممي مانديلا في السجن وهي 27 عاما.

وقال إن هذا المشهد السيريالي في عملية تسليم أسيرات الاحتلال، يؤكد بداية تآكل المشروع الصهيوني والروح التي تعود عليها الاسرائيلي بأنه الجيش الذي لا يقهر بينما الفلسطيني الضعيف يعيش تحت الشفقة الاسرائيلي، حتى جاءت المقاومة اليوم وكسرت هيبة الاحتلال.

وأضاف أنه ربما يتم تبييض السجون في مراحل التبادل الأخرى، لان المقاومة لا زالت تحتفظ بضباط كبار في جيش الاحتلال، بالتالي نشهد اكبر عملية تحرير للأسرى لم نشهدها ببعدها الاستراتيجي على مدى 76 عاما من الاحتلال، وهذا له تداعيات على كينونة الاحتلال.

وقال: خرجت المقاومة اليوم منظمة منتصرة بأبهى صورها، وظهر الاسرى الاسرائيليون بزيهم العسكري، مما يدل على أخلاقية المقاومة، بينما يتحرر الأسرى الفلسطينيون بوجوه شاحبة الوجه وفاقدي كثير من وزنهم وكأنهم لم يكونوا في سجون وإنما في "قبور للأحياء".

واعتبر أن إرادة الضحية انتصرت على الجلّاد، وهو مشهد مهيب ببعده الإنساني والوطني والاستراتيجي.

وحول تلاعب الاحتلال في قوائم الأسرى عند أي عملية تبادل، رأى عرابي أن الاسرائيلي له سجل طويل في التلاعب بالقوائم، لكن في المقابل صرح الاحتلال بأن المقاومة ستفرج عن ثلاثة أسيرات في غزة، لكن المقاومة قالت كلمتها وصرحت بأنها ستفرج عن 4 أسيرات إسرائيليات.

وحول الأسرى الذين سيتم ترحيلهم، قال عرابي إنه لم نسمع أي استقبال عربي رسمي للأسرى الذين سيرحلون. كنا نتوقع من الأنظمة العربية أن تقوم باستقبال هؤلاء الأسرى الأبطال كمقاتلين من أجل الحرية، لكن لم يحدث ذلك لأن تحررهم من السجن هو علامة خزي وعار للنظام العربي الرسمي المتصهين.

وحول تدمير الاحتلال للمنازل وتخريب البنية التحتية في جنوب لبنان، قال عرابي إن عقلية الاحتلال لا تتغير فهو دائما يحاول المماطلة في تنفيذ الاتفاق مع المقاومة اللبنانية، لذلك قلنا منذ اليوم الأول أن المقاومة اللبنانية يجب أن تكون حذرة من الاتفاق مع الاحتلال.

ورأى عرابي أن الاحتلال يحاول الاستفادة من المناخ الدولي مع عودة دونالد ترامب للحكم في الولايات المتحدة والضربات الي تلقها محور المقاومة، ليقوم بالمماطلة في تنفيذ بنود الاتفاق وتدمير البنية التحتية في جنوب لبنان.