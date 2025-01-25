أهالي قباطية يشيعون جثماني الشهيدين زكارنة وكميل

MENAFN - Palestine News ) جنين /PNN- شيع أهالي بلدة قباطية جنوب جنين، اليوم السبت، جثامين الشهيدين محمد زكارنة، ومحمد كميل، إلى مثواهما الأخير.

وانطلق موكب التشييع من المركز الطبي في البلدة، إلى منزلي الشهيدين لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليهما، قبل مواراتهما الثرى، وحمل المشاركون جثماني الشهيدين على الاكتاف وجابوا بهما شوارع البلدة، مرددين عبارات التنديد بجريمة الاحتلال باغتيال الشهيدين.

وصلى المشاركون صلاة الجنازة على جثماني الشهيدين، ثم صار الموكب إلى مقبرة البلدة حيث تم مواراتهما الثرى.

واستشهد محمد زكارنة، ومحمد كميل، مساء أمس الجمعة، إثر طائرة مسيرة للاحتلال، مركبتهما في منطقة جبل الداموني قرب المركز الطبي في قباطية، وكانت وقوات الاحتلال اقتحمت البلدة بعد عملية القصف، ومشطت محيط مكان القصف، وداهمت منازل المواطنين وسط اندلاع اشتباكات عنيفة.

وباستشهاد الشهيدين زكارنه وكميل، يرتفع عدد الشهداء في محافظة جنين منذ بدء العدوان الإسرائيلي غير المسبوق عليها إلى 14 شهيدا.