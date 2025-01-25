أهالي قباطية يشيعون جثماني الشهيدين زكارنة وكميل

(MENAFN
- Palestine News Network
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جنين /PNN- شيع أهالي بلدة قباطية جنوب جنين، اليوم السبت، جثامين الشهيدين محمد زكارنة، ومحمد كميل، إلى مثواهما الأخير.
وانطلق موكب التشييع من المركز الطبي في البلدة، إلى منزلي الشهيدين لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليهما، قبل مواراتهما الثرى، وحمل المشاركون جثماني الشهيدين على الاكتاف وجابوا بهما شوارع البلدة، مرددين عبارات التنديد بجريمة الاحتلال باغتيال الشهيدين.
وصلى المشاركون صلاة الجنازة على جثماني الشهيدين، ثم صار الموكب إلى مقبرة البلدة حيث تم مواراتهما الثرى.
واستشهد محمد زكارنة، ومحمد كميل، مساء أمس الجمعة، إثر قصف طائرة مسيرة للاحتلال، مركبتهما في منطقة جبل الداموني قرب المركز الطبي في قباطية، وكانت وقوات الاحتلال اقتحمت البلدة بعد عملية القصف، ومشطت محيط مكان القصف، وداهمت منازل المواطنين وسط اندلاع اشتباكات عنيفة.
وباستشهاد الشهيدين زكارنه وكميل، يرتفع عدد الشهداء في محافظة جنين منذ بدء العدوان الإسرائيلي غير المسبوق عليها إلى 14 شهيدا.
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