رئيس مجلس إدارة البوتاس العربية والرئيس التنفيذي للشركة في حوار موسع مع بترا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- في السنوات القليلة الماضية، خطت شركة البوتاس العربية خطوات جادة وعملية تمكنت بفضلها من تأسيس منظومة اقتصادية متكاملة تدعم التنمية المستدامة وتُبرز قدرة الأردن على تقديم تنافسية عالمياً، محققةً بذلك إنجازات وطنيّة تضاف إلى سجل الأردن الحافل.وقد حظيت الشركة بدعم ملكي مستمر من لدّن صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، أبرزَ إمكانياتها في رفع مستوى الإنتاج وتعزيزِ الصادرات.



هذا الدعم الملكي لم يكن مجرد إشادة بالنجاح، بل كان دافعاً قوياً لتحفيز شركة البوتاس العربية على المضي قدماً بتنفيذ مشاريعها وخططها المستقبلية التي تقدر كلفتها بأكثر من (3) مليارات دولار، ساعية إلى تحقيق مستوى عالٍ من الأداء الذي يُجسد " الندية العالمية" بفضل رأس المال البشري، والموارد الطبيعة الغنية التي يملكها الأردن وموقعه الجغرافي الاستراتيجي، وتشريعاته الاقتصادية الراسخة.



واليوم، تواصل الشركة مسيرتها الطموحة، مُستندة إلى رؤية ثاقبة وإدارة حكيمة، لتسهم في دعم الاقتصاد الوطنيِ وفي تحقيق التنمية المستدامة، غير غافلة عن تعزيز دورها المتنامي في تحقيق الأمن الغذائي العالمي.



في حوار خاص مع وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، استعرض كل من رئيس مجلس إدارة الشركة المهندس شحادة أبو هديب، والرئيس التنفيذي الدكتور معن النسور، أهمَّ محطات هذه المسيرة الحافلة، كاشفين عن أبرز المشاريع والخطط المستقبلية التي ترسم ملامح مستقبل واعد للشركة، بما في ذلك مشاريعها التوسعية الطموحة، مثل؛ مشروع التوسع الجنوبي لزيادة إنتاج مادة البوتاس، ومشروع إنشاء مصنع للأسمدة المتخصصة، بالإضافة إلى استثماراتها النوعية في شركة برومين الأردن.



كما أكد المسؤولان، على التزام الشركة بالمساهمة الفاعلة في تحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، من خلال تعزيز إنتاج البوتاس والبناء على الفرص التكاملية ما بين العناصر السمادية والكيماوية المتوافرة في المملكة، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتطوير الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة العالية.



وجرى التشديد في اللقاء، على أهمية مركز البحث والتطوير والابتكار الذي تم افتتاحه مؤخراً في مقر الشركة في غور الصافي برعاية ملكية سامية، ودوره في تعزيز الابتكار وتطوير منتجات جديدة، بما يخدم قطاع التعدين والصناعات الكيماوية في الأردن.



ولم يُغفل اللقاء إبراز دور شركة البوتاس العربية في الخدمة المجتمعية، من خلال دعم العديد من المبادرات التنموية في مختلف المجالات، والتزام الشركة بالمساهمة في تعزيز الأمن الغذائي العالمي.

وفيما يلي نص الحوار :



بترا: معروف أن شركة البوتاس العربية من الشركات التعدينية الصناعية الكبرى في مجال الأسمدة ولها دور حيوي في الاقتصاد الوطني، وقد اهتمت القيادة الهاشمية لهذا الأمر مبكراً، حيث حظيت الشركة بدعم ملكي واضح تبدى ذلك في الزيارات الملكية للشركة، ومتابعة جلالته المستمرة لأعمالها في السنوات الأخيرة الماضية، برأيكم كيف تعكس الزيارة الملكية الأخيرة لشركة البوتاس العربية دعم القيادة الهاشمية للشركة وللصناعة الوطنية؟



م. أبو هديب : تجسد زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني، التي رافقه فيها سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد في شهر تشرين الثاني الماضي، لشركة البوتاس العربية في غور الصافي دليلاً واضحاً على اهتمام القيادة الهاشمية بدعم الصناعات الوطنية، التي تُعد من الأعمدة الأساسية للاقتصاد الأردني، مع التركيز بشكل خاص على قطاع التعدين والكيماويات، الذي يمثل أحد القطاعات الأكثر أهمية من حيث القيمة المضافة. وتؤكد هذه الزيارة اهتمام جلالته بمتابعة أداء الشركات الوطنية، وتعزيز دورها في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق الازدهار، وبما يتماشى مع الرؤية الملكية في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.



وتبرز هذه الزيارة الثقة الملكية السامية بشركة البوتاس العربية بوصفها شركة وطنية رائدة، مسلطةً الضوء على قدراتها في تعزيز الإنتاج وزيادة الصادرات. كما تُظهر هذه الخطوة التزام الأردن بتطوير قطاع التعدين بما يسهم في تحقيق أهدافه الاقتصادية، ويدعم مساعيه لترسيخ مكانته في الأسواق العالمية من خلال تطوير الصناعات الوطنية ورفع مستوى تنافسيته. الزيارة الملكية أيضاً تعكس دعم القيادة المستمر للابتكار في القطاع الصناعي، وتعزز من روح الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تطوير المشاريع الاستراتيجية التي تساهم في نمو الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرة المملكة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية. كما أنها تؤكد أن القيادة الهاشمية تضع الاستثمار في القطاع الصناعي على رأس أولوياتها لدفع عجلة التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل وتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من الصناعات الحيوية في الأردن.

بترا : خلال الزيارة الملكية، افتتح جلالة الملك عدداً من المشاريع التوسعية الجديدة التي انتهت شركة البوتاس العربية من تنفيذها في عام 2024، هل لكم أن تطلعونا على أبرز هذه المشاريع وأهدافها وكلفتها الإجمالية ؟

د. النسور : تشرفنا خلال الزيارة الملكية بافتتاح جلالته لعدد من المشاريع الهامة والحيوية لشركة البوتاس العربية والتي بلغت كلفتها الإجمالية حوالي(450) مليون دولار، وتهدف هذه المشاريع إلى تعزيز القدرات الإنتاجية للشركة، ورفع تنافسيتها، وتحقيق التنمية المستدامة.

شملت المشاريع التي افتتحها جلالته؛ مشروع محطة الضخ الرئيسية، الذي يُعد الشريان الأساسي لضمان استمرارية العملية الإنتاجية، حيث يسهم هذا المشروع في توفير المواد الأولية اللازمة لدعم المشاريع التوسعية للشركة. بالإضافة إلى ذلك، افتتح جلالته مشروع مصنع البوتاس الحبيبي، الذي يهدف إلى رفع الطاقة الإنتاجية للشركة من مادة البوتاس الحُبيبي من (450) ألف طن إلى نحو (1.2) مليون طن سنوياً، ما يعزز من الحصة السوقية للشركة في الأسواق العالمية الهامة مثل؛ البرازيل، والولايات المتحدة الأمريكية، وأوروبا، وعدد من الدول الآسيوية.

كما تضمنت المشاريع التي افتتحها جلالته؛ المرحلة الأولى من مشروع التوسع الشرقي، الذي يسهم في زيادة القدرة الإنتاجية للشركة من مادة البوتاس بنحو (80) ألف طن سنوياً عبر توسيع الملاحات الشمسية. كذلك افتتح جلالته مركز العمليات والخدمات اللوجستية، الذي تم تصميمه وفق أحدث المواصفات العالمية في كل من موقعي الشركة في غور الصافي والعقبة، بهدف تحسين عمليات تعبئة وتغليف البوتاس، وتلبية احتياجات الأسواق العالمية، مع التركيز على استهداف أسواق جديدة.

أيضاً، افتتح جلالة الملك مركز البحث والتطوير والابتكار، الذي يعزز من قدرات الشركة في إجراء بحوث معمقة حول الفرص الاستثمارية المحتملة في معادن البحر الميت. كما يولي المركز أهمية لتطوير عمليات التصنيع والتشغيل المرتبطة بصناعة البوتاس، إلى جانب تنويع وتطوير المنتجات، بما يسهم في تعزيز تنافسية الشركة عالمياً ودعم الصناعات التابعة لها.

هذه المشاريع مجتمعةً ستُحدث نقلة نوعية في الأداء التشغيلي لشركة البوتاس العربية، من خلال تحسين الكفاءة التشغيلية وزيادة الإنتاجية لتلبية الطلب العالمي المتزايد على مادة البوتاس. كما أنها تفتح آفاقا لدخول أسواق جديدة ذات مردود ربحي أعلى، مما يعزز من مكانة الشركة كلاعب رئيسي في قطاعي التعدين والأسمدة عالميا.

وفخور بالقول أن جلالة الملك عبدالله الثاني، قد أشاد خلال زيارته لمصانع الشركة في غور الصافي بالإنجازات التي حققتها الشركة في السنوات الأخيرة، كما أثنى جلالته على الدور الريادي الذي تلعبه الشركة في دعم وتعزيز الأمن الغذائي العالمي، وعلى مساهمتها القيّمة في تحقيق النمو الاقتصادي الوطني، وبما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي في الارتقاء بمستوى التنمية الاقتصادية في البلاد.

إن كلمات جلالته تُعدّ وسام شرفٍ لكل فردٍ في شركة البوتاس العربية، وستُحفّزنا دائما على مواصلة العمل الدؤوب لتحقيق المزيد من الإنجازات، وتجسيد الرؤى الملكية السامية في النهوض باقتصادنا الوطني.

بترا : عرضت شركة البوتاس العربية خلال زيارة جلالة الملك مشاريعها وخططها المستقبلية التي تهدف إلى تطوير صناعة البوتاس الأردنية، ما هي أبرز هذه المشاريع وكلفتها التقديرية ؟

م. أبو هديب : نعم ، خلال الزيارة الملكية التي شرفنا بها جلالة الملك وسمو ولي العهد، قمنا بعرض مجموعة من مشاريع الشركة التي تصل تكلفتها التقديرية إلى حوالي (3) مليارات دولار، ومن أبرز هذه المشاريع؛ مشروع التوسع الجنوبي لزيادة القدرة الإنتاجية لمادة البوتاس في المملكة، حيث يهدف المشروع إلى رفع الإنتاج السنوي إلى أكثر من (3.5) مليون طن، مما سيسهم في تعزيز حصة الشركة السوقية ورفع قدرتها التنافسية على الصعيدين الإقليمي والدولي. بالإضافة إلى ذلك، تم عرض مشاريع تطوير المنتجات ذات القيمة المضافة العالية، مثل التكامل بين البوتاس والفوسفات، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، وهذه المبادرات تهدف كذلك إلى تحسين جودة المنتجات وتوسيع أسواق التصدير.

كما تم التركيز على مشاريع المياه والطاقة والنقل، خاصة تلك المرتبطة بالاستدامة، مثل دراسة مشروع تحلية مياه البحر الأحمر، الذي يهدف إلى توفير مصادر مياه جديدة للمنطقة التي تعمل فيها شركة البوتاس العربية وشركاتها التابعة والحليفة، وزيادة الأمن المائي. ويُضاف إلى هذه المشاريع؛ مشاريع توليد الطاقة الشمسية المتجددة، التي تسهم في تحقيق الاستدامة البيئية وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية للطاقة. كما تمت مناقشة مشروع استخدام الشاحنات الكهربائية في نقل البوتاس، الذي يعد خطوة مهمة نحو تقليل الانبعاثات الكربونية وتحقيق الأهداف البيئية، وكذلك دراسة مشروع مد سكة حديدية لنقل البوتاس من غور الصافي إلى موانىء العقبة. هذه المشاريع تأتي في إطار سعي الشركة لتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة وتعزيز مكانتها العالمية كإحدى الشركات الرائدة في صناعة البوتاس.

بترا : المتتبع لإنجازات شركة البوتاس العربية على مدار السنوات القليلة الماضية، يرى أنها أصبحت أنموذجاً استثمارياً متميزاً للأعمال، حيث تلتقي فيها المؤشرات المالية والتشغيلية ضمن معادلة محكمة وازنت بين العوائد والمخاطر، مع التركيز على تعظيم القيمة للمساهمين والمحافظة على مكانتها الريادية في الأسواق الإقليمية والدولية. هل لكم أن تحدثونا عن أبرز النتائج التشغيلية والمالية للشركة خلال الفترة من (2019-2024)؟

د. النسور: حققت شركة البوتاس العربية إنجازات تشغيلية ومالية غير مسبوقة خلال الفترة من(2019- 2024)، مما يعكس نجاح استراتيجياتها المدروسة ومقاربتها الدقيقة لتحقيق النمو والاستدامة.

من الناحية التشغيلية، تمكنت الشركة من تحقيق أرقام قياسية في الإنتاج والمبيعات، بلغت خلال الفترة من (2019- 2024) نحو (15.9) مليون طن، ما يشير إلى تطور واضح في أداء الشركة، مدعوماً بإدارة دقيقة للموارد والعمليات التشغيلية، وعند تحويل هذه الأرقام إلى معدلات نمو سنوية، يتضح جلياً كفاءة عمليات الشركة وتوازنها مع الطلب في السوق، إذ تمكنت الشركة من رفع كميات الإنتاج السنوية من مادة البوتاس من حوالي (2.4) مليون طن في العام 2018 لتصل إلى ما يفوق (2.8) مليون طن في العام 2024 وبنسبة نمو بلغت 17%، وتم ذلك من خلال رفع كفاءة العمليات التصنيعية وقبل دخول مشاريع التوسع الجديدة التي يجري العمل عليها حالياً في الخدمة.

وفي جانب الإنفاق الرأسمالي، سجلت الشركة متوسط إنفاق سنوي على المشاريع بلغ (213) مليون دولار، ليصل الإجمالي إلى (1.3) مليار دولار على مدى الست سنوات الأخيرة، أما الأداء المالي للشركة، فقد أظهرت البيانات تحقيق صافي أرباح إجمالية تُقدّر بـ (2.2) مليار دولار خلال الفترة ذاتها، وهو ما يعادل متوسطاً سنوياً يصل إلى حوالي (367) مليون دولار، ويعكس هذا الرقم الاستخدام الفعّال للموارد، ونجاح الشركة في تحسين الهوامش الربحية وخفض التكاليف الثابتة عبر أساليب إدارة مُحكمة ودقيقة.

أيضاً، وخلال هذه الفترة أنتجت الشركة (6) أصناف جديدة عالية الجودة من مادة البوتاس ليرتفع اجمالي الأصناف التي تنتجها الشركة إلى (9) أصناف بدلاً من (3) أصناف كما كانت عليه قبل العام 2019، يتم تصديرها إلى مختلف القارات حول العالم من موانئ المملكة في العقبة خصوصاً من الميناء الصناعي الذي افتتحه جلالة الملك عبدالله الثاني في حزيران من العام 2022، كما ساهمت صادرات الشركة بتحسين الميزان التجاري للمملكة مع الشركاء التجاريين مثل؛ دول الاتحاد الأوروبي، ودول أمريكا الجنوبية وعلى الأخص البرازيل، وأستراليا، والولايات المتحدة الأمريكية، وتايلند.

وفي إطار الخطط المستقبلية، تستعد الشركة لمواصلة الإنفاق الاستثماري بما ينسجم مع خطط النمو المستدام. هذه الخطط تعتمد على معادلات دقيقة تتضمن زيادة القدرات الإنتاجية، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، والاستثمار في الصناعات المشتقة ذات القيمة المضافة العالية. كما تتضمن خطط الشركة المستقبلية؛ مشاريع للتحول الرقمي والتوسع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في عمليات الشركة التشغيلية المختلفة.

وفي ضوء هذه الإنجازات، ومن خلال منبركم أتوجه بالشكر والتقدير لموظفي الشركة المتميزين الذين يشكلون الركيزة الأساسية لنجاحها واستدامة تطورها، إذ أن التزامهم وتفانيهم في العمل يعكس روح التميز والابتكار التي تنتهجها الشركة في جميع مشاريعها.

بترا : كيف يمكن للأردن أن يستثمر نجاحات شركة البوتاس العربية لتعزيز دوره في تحقيق الأمن الغذائي العالمي وترسيخ صورته كفاعل رئيسي في ذلك المجال على الساحة الدولية؟

م. أبو هديب: تساهم شركة البوتاس العربية في تعزيز الأمن الغذائي العالمي من خلال توفير منتجات أساسية للزراعة المستدامة وزيادة إنتاجية المحاصيل. ويُعدُّ نجاح الشركة فرصة ثمينة للأردن لتعزيز مكانته كفاعلٍ رئيسي في هذا المجال على الساحة الدولية، ولتحقيق ذلك، فعلى الأردن استثمار هذه النجاحات إعلامياً ودبلوماسياً لتعزيز صورته كدولة فاعلة وموثوقة في القضايا الدولية، وخصوصاً في ملف الأمن الغذائي العالمي.

ويمكن للأردن أيضاً، توظيف هذه الانجازات لجذب شراكات دولية قوية في مجالات الصناعة، والزراعة، والتنمية المستدامة، مما يعزز من مكانته كدولة ذات تأثير ملموس وريادي في مواجهة التحديات العالمية.

كما يُعدّ الاستثمار في البحث العلمي وتطوير تقنيات جديدة في مجال إنتاج البوتاس وتطوير الواقع البيئي، أموراً ضرورية لضمان استدامة هذا القطاع الحيوي. ومن خلال هذه الجهود المتكاملة، سيتمكن الأردن من ترسيخ صورته كفاعل رئيسيّ في تحقيق الأمن الغذائي العالمي، والمساهمة في بناء مستقبلٍ أكثر استدامة للجميع.

بترا: أعلنتم مؤخراً عن مشروع ضخم يتمثل في شراكة بين شركة البوتاس العربية وشركة ألبامارل الأمريكية لتنفيذ مشروع توسعة في شركة برومين الأردن بقيمة تتجاوز (800) مليون دولار. ما هي أبعاد مشروع التوسعة في شركة برومين الأردن، وكيف يُسهم هذا المشروع في تعزيز مكانة الأردن في قطاع الصناعات الكيماوية على المستويين الإقليمي والدولي؟

د. النسور: يهدف المشروع المشترك ما بين شركة البوتاس العربية وشركة ألبامارل الأمريكية الذي سيتم تنفيذه على مدار خمس سنوات بكلفة تتجاوز قيمته (800) مليون دولار سيتم تمويلها ذاتياً من الأرباح المدورة في شركة برومين الأردن إلى زيادة الطاقة الإنتاجية لشركة برومين الأردن من مادة البرومين والمواد المشتقة المتخصصة. وتجدر الإشارة أن هذه الشراكة ما بين الشركتين بدأت في العام 1998 وأثبتت نجاعتها، إذ أصبحت شركة برومين الأردن التي تعمل في منطقة الأغوار الجنوبية، واحدة من أكبر الشركات المنتجة لمادة البرومين في العالم.

إن اختيار شركة ألبامارل لتنفيذ مشروع التوسع في الأردن مع شركة البوتاس العربية، مبني على عدة عوامل رئيسة منها؛ النجاح المستمر للشراكة بين الشركتين، والبيئة الاستثمارية الجاذبة في الأردن، وموقع المملكة الاستراتيجي القريب من الأسواق العالمية، وتوافر المواد الأولية من معادن البحر الميت، إضافة إلى وجود عمالة أردنية مؤهلة ومدربة.

ومن المتوقع أن يُسهم مشروع التوسع الذي يشمل أربع مراحل في تعزيز مكانة الأردن في قطاع الصناعات الكيماوية على الصعيدين الإقليمي والدولي، حيث يُنتظر أن تصبح شركة برومين الأردن الأولى عالمياً في تصنيع البرومين والمواد المشتقة منه بعد استكمال المشروع، مما يسهم في تحسين الواقع الاقتصادي، ويشجع على جذب المزيد من الاستثمارات في قطاع الصناعات الكيماوية.

ومن الجدير ذكره أن استخدامات مادة البرومين متعددة، فهي تُستخدم في العديد من الصناعات المتخصصة مثل؛ تصنيع الأدوية والأغذية ومواد مثبطات اللهب ووسائل النقل والأجهزة الكهربائية وكيماويات معالجة المياه ، وغيرها.

أما بالنسبة للآثار الاقتصادية، فإن المشروع سيوفر عند استكماله حوالي (650) فرصة عمل دائمة، بالإضافة إلى مئات الفرص خلال فترة التنفيذ. كما أنه من المتوقع أن يُسهم المشروع في زيادة الصادرات الوطنية والناتج المحلي الإجمالي، حيث سترتفع حصة البرومين من الناتج المحلي الإجمالي من 2.2% إلى نحو 5% عند اكتمال المشروع. وستتضاعف صادرات شركة برومين الأردن من 7% لتشكل حوالي 14% من إجمالي الصادرات الوطنية، بالإضافة إلى زيادة إيرادات المبيعات سنوياً من حوالي (330) مليون دولار إلى نحو مليار دولار.



وباعتقادنا، أن المشروع سيُسهم في تعزيز الميزة التنافسية لصناعة البرومين في المملكة، حيث أنه من المتوقع أن تصبح الأردن أكبر منتج للبرومين في العالم، متفوقة من حيث إجمالي الكميات على الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى في هذا المجال.

بترا : كيف يُسهم قطاع التعدين والصناعات المرتبطة به على وجه العموم وشركة البوتاس العربية على وجه الخصوص في تعزيز الاقتصاد الوطني ودعم التنمية المستدامة في الأردن؟



م. أبو هديب: يُعتبر قطاع التعدين محركاً أساسياً للاقتصاد العالمي المستقبلي، فهو يوفر المواد الخام الأساسية لمختلف الصناعات ويدعم التنمية المستدامة. وقد أدرك الأردن أهمية هذا القطاع، ووضع مسألة تطويره في مقدمة أولوياته الاقتصادية، كما يتضح في رؤية التحديث الاقتصادي.

وتُعدُّ شركة البوتاس العربية مثالاً واضحاً على نجاح قطاع التعدين والصناعات الكيماوية المرتبطة به في الأردن، حيث قامت الشركة بزيادة طاقتها الإنتاجية من مادة البوتاس لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الأسمدة، وسعت إلى جعل الأردن من أوائل الدول المنتجة للبرومين عالمياً.



كما تؤدي الشركة دوراً حيوياً في دعم النمو الاقتصادي حيث تُشكل صادراتها ما يقارب 8% من إجمالي صادرات المملكة، وضخت الشركة حوالي(1.1) مليار دينار في خزينة الدولة خلال السنوات الست الماضية، كما رفدت النظام المصرفي الأردني بحوالي (8.6) مليار دولار من العملات الأجنبية خلال السنوات الست الماضية.

وعلى صعيد تعزيز الصادرات الوطنية؛ فإن "البوتاس العربية" تُصدر منتجاتها إلى مختلف قارات العالم، مما يُسهم في تحسين الميزان التجاري للمملكة مع العديد من الدول، وخاصةً في الاتحاد الأوروبي، وأمريكا الجنوبية، حيث تضاعفت صادرات الأردن إلى الاتحاد الأوروبي ثلاث مرات خلال الأعوام الأربعة الماضية، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى صادرات الأسمدة الأردنية، وخاصة مادة البوتاس، والتي تُشكل 22% من إجمالي صادرات المملكة إلى الاتحاد الأوروبي، كما تضاعفت صادرات الأردن إلى أمريكا الجنوبية أربع مرات خلال الأعوام الأربعة الماضية، ويرجع ذلك إلى صادرات الأسمدة الأردنية، خاصة من مادة البوتاس، والتي تُشكل 60% من إجمالي صادرات المملكة إلى أمريكا الجنوبية.



ولا يمكن إغفال دور كل من شركة صناعات الأسمدة والكيماويات العربية "كيمابكو" المملوكة بالكامل لشركة البوتاس العربية وتقع مصانعها في مدينة العقبة، في دعم الاقتصاد الوطني إذ تعتبر ثالث أكبر منتج في العالم لمادة سماد نترات البوتاسيوم عالي القيمة، وشركة النميرة للأملاح المختلطة والطين التي تمتلك حقوقاً حصرية في استخراج وإنتاج وتوزيع خامات البحر الميت الغنية بالمعادن الطبيعية، وتعد شركة النميرة مصدراً رئيسياً لأملاح وطين البحر الميت العلاجية، ومزوداً للمواد التي تستخدم في تصنيع المستحضرات العلاجية والتجميلية عالية المستوى.



وعلى صعيد دعم سوق العمل فإن شركة البوتاس العربية تُوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، مما يُسهم في رفع مستويات التشغيل.



بترا : ما هي أهم التحديات التي تواجه قطاع التعدين في الأردن؟ وكيف يمكن تجاوز هذه التحديات لتعزيز مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني؟



د. النسور : يواجه قطاع التعدين في الأردن عدداً من التحديات، وقد تناولتُ هذه التحديات والحلول المقترحة لها بالتفصيل في ورقة عمل بعنوان "قطاع التعدين في الأردن: الواقع والتحديات والحلول" قدمتها مع معالي المهندس شحادة أبو هديب خلال الورشة الاقتصادية الوطنية التي عقدت في الديوان الملكي الهاشمي عام 2022.



ركزت الورقة على تقديم حلول واقعية قابلة للتطبيق لتحويل الأردن إلى مركز عالمي للصناعات التعدينية، وجذب الاستثمارات الأجنبية لها، وذلك من خلال؛ وضع مصفوفة تحدد أولويات وأطر العمل على مختلف المستويات: التشغيلية، والبيئية، والتشريعية، والمالية، والتجارية، واقتراح مشاريع القيمة المضافة العالية للنهوض بقطاع التعدين وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي ومنها؛ الاستثمار في البرومين، وصناعة بطاريات التخزين، إضافة إلى زيادة الاستثمار في صناعة الأسمدة المتخصصة، وفي مجال تقنيات الطاقة النظيفة، وتطوير صناعة الأسمدة النيتروجينية.



وقد عملت فرق بحثية متخصصة على تطوير هذه الدراسة التي تم تحويلها لاحقاً لاستراتيجية النمو في قطاع الأسمدة والكيماويات المشتقة، للأعوام (2024-2034) والتي تعد من المبادرات الواردة في رؤية التحديث الاقتصادي وتهدف إلى ترسيخ مكانة الأردن كمصدر رئيسي للأسمدة والكيماويات، حيث يعتبر هذا القطاع أحد المحركات التي تعول عليها الدولة الأردنية لدعم مسار النمو والتنمية في البلاد.

وتعتبر هذه الاستراتيجية خارطة طريق نحو تحقيق الأهداف المرجوة والمخطط لها في رؤية التحديث الاقتصادي للارتقاء بقطاعي الأسمدة والتعدين من خلال التكامل بين العناصر السمادية المتوافرة في المملكة وإيجاد العناصر التكميلية التي من الممكن تصنيعها محلياً وبما يضمن دخول المملكة في صناعات مستقبلية تنافسية، كما تجسّد الاستراتيجية تطلعات الشركة في ترسيخ مكانتها في سوق الأسمدة العالمي من خلال تصنيع منتجات متنوعة وذات قيمة مضافة عالية.

بترا: منح مجلس الوزراء مؤخراً شركة البوتاس العربية الموافقات اللازمة للسير قدماً في تنفيذ مشروعين استراتيجيين للطاقة المتجددة: مشروع بطاقة إنتاجية تبلغ 30 ميجاواط ضمن منطقة امتياز الشركة في الأغوار الجنوبية، ومشروع طاقة شمسية عائم على برك الشركة بطاقة إنتاجية 6 ميجاواط، ما هي الأسباب التي دفعت الشركة إلى تبني مشاريع الطاقة المتجددة، وكيف ترتبط هذه الأسباب بمتطلبات الأسواق العالمية، خصوصاً الأوروبية؟



م. أبو هديب : إنّ تبني شركة البوتاس العربية لمشاريع الطاقة المتجددة جاء انطلاقاً من عدة أسباب رئيسة ترتبط بأهدافها الاستراتيجية على المستويين البيئي والتشغيلي، إلى جانب متطلبات الأسواق العالمية، وخصوصاً الأسواق الأوروبية.

وبناء على ذلك، تهدف الشركة من خلال هذه المشاريع إلى خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن عملياتها التشغيلية. هذه الخطوة تعزز من التزام الشركة بالاستدامة البيئية وتقليل الأثر السلبي على البيئة المحيطة، بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي التي تركز على الموارد المستدامة. كما أن استخدام الطاقة المتجددة يسهم في تقليل التكاليف التشغيلية على المدى الطويل وتحقيق كفاءة أكبر في استهلاك الطاقة.

وأشير هنا مرة أخرى، إلى أن الأسواق الأوروبية تُولي أهمية كبيرة للاستدامة البيئية وتضع معاييراً صارمة لتقييم المنتجات المستوردة بناءً على الأثر البيئي لعمليات إنتاجها. لذلك، تُعد زيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء المستخدم في عمليات الشركة خطوة استراتيجية لتلبية هذه المتطلبات.

بالتالي، فإن هذه المشاريع تتماشى مع الأهداف البيئية للشركة وتلك المرتبطة بالاستدامة، كما أنها تعتبر استثماراً استراتيجياً يضمن للشركة الحفاظ على مكانتها في الأسواق العالمية، ويدعم تطلعاتها التوسعية في أسواق جديدة ذات متطلبات بيئية عالية.

بترا : كيف تُسهم شركة البوتاس العربية في تحقيق التنافسية لقطاع التعدين في الأردن، وما هي المقومات التي يمتلكها الأردن لترسيخ مكانته كرائد في هذا المجال؟

د. النسور: تحرص شركة البوتاس العربية على تحقيق مستوى من الأداء يُجسد الندية العالمية في جميع جوانب عملها، بدءاً من مجلس إدارتها وإدارتها التنفيذية وجميع العاملين فيها وصولا إلى أساليبها التشغيلية، وعمليات الصيانة، وجودة منتجاتها، وتنوعها. كما تُولي الشركة اهتماماً خاصاً بسياسات التسويق وخطط التنافسية التي تضمن استمرار نجاحها وتعظيم عوائد المستثمرين فيها، إلى جانب إسهامها الملموس في رفد الاقتصاد الوطني بالموارد. كل هذه الجهود تؤكد سعي الشركة ليس فقط لتحقيق الندية عالمياً، بل أيضاً دورها الهام في صناعة التعدين والأسمدة على المستوى الدولي.

بشكل عام، يمتلك الأردن المقومات اللازمة لتحقيق ندية اقتصادية عالمية في قطاع الصناعة والتعدين بفضل رأسماله البشري، وموارده الطبيعية الغنية، وموقعه الجغرافي الاستراتيجي، وتشريعاته الاقتصادية الراسخة. وتأتي الرؤى الملكية لتكون المحرك الأساسي الذي يُعزز هذه الإمكانيات ويمنح الأردن القدرة على ترسيخ مكانته كدولة رائدة في مجالات التعدين والصناعات المتطورة الأخرى، ما يضمن مستقبلاً اقتصادياً تنافسياً ومستداماً للمملكة.

بترا : كيف تُساهم شركة البوتاس العربية في دعم الاقتصاد الأردني من خلال تنمية المجتمعات المحلية، مع الحفاظ على الاستدامة البيئية؟

م. أبو هديب: تُطلق شركة البوتاس العربية مبادرات تنموية في المجتمعات المحلية المحيطة بمواقع عملها، ومواقع أخرى في المملكة وبما يسهم في توفير فرص عمل لأبناء هذه المجتمعات، ويرتقي كذلك بمستوى المعيشة، ويُحسن من مستوى الخدمات في تلك المناطق.

وبناء على ذلك تخصص شركة البوتاس العربية وضمن استراتيجيتها للمسؤولية المجتمعية مخصصات مالية سنوية لدعم وإقامة المشروعات المختلفة، ضمن قطاعات عدة أبرزها: التعليم والتدريب، والبحث والتطوير، والصحة، والبنية التحتية، والثقافة، إلى جانب دعم جامعات أردنية وجمعيات خيرية وإنسانية، وتمويل المشاريع الصغيرة.



أيضاً تولي شركة البوتاس العربية أهمية كبيرة للاستدامة البيئية، وتسعى جاهدة إلى المحافظة على البيئة، ولأجل ذلك تُركز الشركة على خمسة محاور رئيسية لتحقيق الاستدامة وهي: الحوكمة الرشيدة، وإدارة المخاطر، والإنتاج المسؤول، وتطوير المواهب، وخلق تأثير إيجابي في المجتمعات المحلية، والالتزام بالمعايير البيئية العالمية.

من منظور شامل، تُعتبر شركة البوتاس العربية شريكاً رئيسياً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأردن، وتلعب دوراً فاعلاً في دعم الاقتصاد الوطني، وزيادة الصادرات، وتوفير فرص العمل، وتحسين مستوى المعيشة في المجتمعات المحلية، مع الالتزام بمبادئ الاستدامة البيئية.



وأخيراً وليس آخراً، أرجو أن أؤكد على أن شركة البوتاس العربية تقدر عالياً اهتمام ودعم جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، وولي عهده سمو الأمير الحسين بن عبدالله، للشركة وللصناعات الوطنية.

كما تثمن الشركة، الدعم الحكومي المتواصل والذي كان له الأثر الكبير في تمكين الشركة من تنفيذ مشاريعها الاستثمارية، وتخص الشركة الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة بقطاع الصناعة والتعدين، وعلى رأسها وزارة الطاقة والثروة المعدنية، ووزارة المياه والري، ووزارة الصناعة والتجارة والتموين، ووزارة الاستثمار، لجهودها المبذولة في تذليل العقبات وتسهيل الإجراءات وتوفير البيئة المناسبة لتنفيذ مشاريع الشركة، مما يساهم في تعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني وتحقيق أهدافها الاستراتيجية. إن هذا الدعم يعكس حرص الحكومة على دعم قطاعات صناعة والتعدين والأسمدة وتعزيز تنافسيتها، مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني ككل.

والشكر موصول أيضاً لشركة إدارة الاستثمارات الحكومية التي تملك 26% من رأس مال الشركة، والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي التي تملك 10%، إضافة إلى وزارة المالية التي تملك 1% من رأس المال لدعمهم المتواصل وثقتهم الكبيرة في الشركة. إن مساهمتهم الفعّالة ودورهم المحوري في دعم مسيرة الشركة لهو محل تقدير كبير، ويساهم بشكل مباشر في تحقيق النجاحات والإنجازات التي نفخر بها.

كما تتوجه الشركة كذلك بخالص الشكر والامتنان للشركاء كافة على دعمهم المستمر وثقتهم الكبيرة، وعلى وجه الخصوص شريكها الاستراتيجي مجموعة SDIC الصينية الحكومية التي تملك 28% من رأس مال الشركة والشركة العربية للتعدين التي تملك 20% من رأس مال الشركة، والحكومة العراقية التي تملك 5% من رأسمال الشركة، والشركة الليبية للاستثمارات الخارجية التي تملك 4% من رأس مال الشركة، والهيئة العامة للاستثمار – الكويت والتي تملك أيضاً 4% من رأس مال الشركة، حيث تعد هذه المساهمات نموذجاً مميزاً للشراكات العربية والدولية المثمرة التي ساهمت في تعزيز نجاحات الشركة وتوسيع آفاقها.

كما تتوجه بجزيل الشكر لأعضاء مجلس الإدارة على رؤيتهم الاستراتيجية ودعمهم المستمر الذي كان ولا يزال ركيزة أساسية في تحقيق الإنجازات والارتقاء بمكانة الشركة على المستويين المحلي والدولي.