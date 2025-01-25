مكتب نتنياهو: لن نسمح بعودة سكان غزة قبل الإفراج عن أربيل يهود

(MENAFN
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قال بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
إن "إسرائيل لن تسمح بعودة سكان غزة إلى مناطق الشمال حتى يتم ترتيب الإفراج عن المختطفة أربيل يهود".
وزعم البيان أن "حماس أخلت بالاتفاق حيث كان من المفترض أن تشمل عملية التبادل اليوم 3 مجندات، إلى جانب أسيرة مدنية تُدعى أربيل يهود، وهي الأنثى الوحيدة من المدنيين المحتجزين في غزة".
وكالات
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