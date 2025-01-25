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مكتب نتنياهو: لن نسمح بعودة سكان غزة قبل الإفراج عن أربيل يهود

1/25/2025 6:11:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن "إسرائيل لن تسمح بعودة سكان غزة إلى مناطق الشمال حتى يتم ترتيب الإفراج عن المختطفة أربيل يهود".
وزعم البيان أن "حماس أخلت بالاتفاق حيث كان من المفترض أن تشمل عملية التبادل اليوم 3 مجندات، إلى جانب أسيرة مدنية تُدعى أربيل يهود، وهي الأنثى الوحيدة من المدنيين المحتجزين في غزة".
وكالات


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