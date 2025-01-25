خبير أمريكي يكشف سبب تصريحات ترامب المتشددة حول أوكرانيا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يعود سبب إطلاق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تصريحات قاسية حول أوكرانيا ومهاجمته لروسيا في بعض الأحيان، إلى أنه يعتمد على معلومات من وكالة المخابرات المركزية.



أعلن ذلك لاري جونسون، وهو محلل سابق في المخابرات المركزية الأمريكية، وقال في حديث على يوتيوب: "آراء ووجهات نظره حول أوكرانيا، تتم صياغتها إلى حد كبير حسب اعتقادي، في وكالة المخابرات المركزية".



وبالإضافة إلى ذلك، يرى الخبير أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية تغرس في ذهن ترامب "أفكارا خاطئة" حول الحالة الحقيقية للاقتصاد الروسي، وهو ما قد يؤثر سلبا على عملية المفاوضات.



وأضاف جونسون: "يجب على ترامب، إما أن يغلق فمه أو أن يغير استراتيجيته التفاوضية".



وشدد الخبير على أن ترامب بخلاف ذلك، سيظهر نفسه كشخص جاهل تماما في هذه القضية، خاصة على خلفية الموقف "الناضج" للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي يعول على الحوار المبني على الاحترام المتبادل.



في يوم 22 يناير، هدد ترامب بفرض عقوبات ورسوم جمركية جديدة ضد روسيا إذا لم توقف عمليتها العسكرية الخاصة. ودعا الرئيس الأمريكي الجديد إلى إنهاء الصراع في أوكرانيا فورا، محذرا من العواقب السلبية المحتملة لاستمرار القتال.



وخلال تعليقه على ذلك، قال ستيفن برايان، مساعد نائب وزير الدفاع الأمريكي السابق، إن تهديدات ترامب ضد روسيا من شأنها تقويض ثقة موسكو به قبيل المحادثات.



من جانبه، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن روسيا لا ترى أي جديد في هذه التهديدات.



وأشار بيسكوف إلى أن ترامب خلال ولايته الرئاسية الأولى كان يحب أسلوب العقوبات، وهو لم يرسل حتى الآن أي إشارات لحوار متكافئ، وهو ما تبدو موسكو مستعدة له.

RT