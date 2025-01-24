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مشروع ريادي أردني يجمع بين الإبداع والاستدامة

1/24/2025 2:30:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
إبراهيم المبيضين


عمان – في الوقت الذي تشهد فيه الصناعات الإبداعية نموا كبيرا في العالم، مع اهتمام واسع وتركيز من الدول والمؤسسات المعنية على موضوع الاستدامة والحفاظ على البيئة، يعمل رياديون على أفكار مميزة في مجال الصناعات الإبداعية وربطها بالحفاظ على البيئة والاستدامة، لتحسين واقع مجتمعاتهم والبيئة المحيطة، وتطوير حياتهم الشخصية بإيجاد أعمال تشبع رغباتهم واهتماماتهم ومهاراتهم.
من هذه الأفكار مشروع ما يزال في بداياته المبكرة، انطلق من محافظة المفرق على يدي الريادية رهام المقبل، ليكون مشروعا متخصصا في الخياطة وتطريز الملابس للأطفال، لكن ما هو مميز في هذا المشروع، اعتمادها في مواده الخام على بقايا الملابس والقماش التي تصنع منها منتجاتها.
وشرحت المقبل، التي تحمل شهادة جامعية في تخصص تربية الطفل، عن مشروعها ببساطة وقالت: "إنه يحمل اسم فستان رهام، وهو مشروع مشغل خياطة موقعه حاليا في منزلها تعمل من خلاله على تصميم فساتين للأطفال من خلال بقايا الأقمشة، وخياطتها بتصاميم مواكبة للموضة والعصر الحديث وإدخال التطريز الإلكتروني".
ولفتت المقبل، إلى أن مشروعها يسهم في الحد من تلوث البيئة الناتج عن رمي هذه الأقمشة أو حرقها، مما يتسبب بانبعاث غاز الكربون في الجو.
وبينت المقبل أن المشروع الآن في مرحلة التطوير والتخطيط لإدخال التكنولوجيا عليه مثل، استخدام الطاقة الشمسية لتشغيل الآلات واستخدامها في التطريز الإلكتروني الحديث، وإدخال الذكاء الاصطناعي بتصميم الأزياء.
وفكرة مشروع " فستان رهام"، من بين 100 فكرة ريادية أردنية شاركت في "تحدي هاكاثون الريادة"، الذي أطلقته العام الماضي وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لدعم الرياديين في مختلف محافظات المملكة، وحل المشاكل والتحديات في ثلاثة قطاعات اقتصادية حيوية هي: التعليم، السياحة والزراعة، حيث تأهل مشروع المقبل إلى مرحلة الحضانة لستة أشهر ستستفيد منها في مجال الإرشاد والدعم، لمساعدتها في تحويل مشروعها إلى مشروع اقتصادي ناجح.
إلى ذلك، قالت المقبل: "إنها بدأت بالتفكير والعمل على مشروعها في العام 2019، وذلك بعد معاناتها الطويلة لإيجاد فرصة عمل، لتطوع فيه اهتمامها ومهارتها في الخياطة والتطريز التي تمتلكها منذ الصغر".
وبينت أنها تجمع المواد الخام وبقايا الأقشمة من محلات الأقمشه ومحلات الخياطة، ليجري العمل على فرزها واختيار المناسب منها لتصميم فساتين للأطفال والعمل على تصميم وخياطة الفساتين وعرضها في السوق وتسويقها وبيعها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أو البيع المباشر.
وعن تعريفها الخاص لريادة الأعمال، ترى المقبل أنها "القدرة على تحديد الفرص وتحويلها إلى أفكار مبتكرة ومنتجات أو خدمات جديدة، مع إدارة الموارد المتاحة بطريقة فعالة لتحقيق النمو والربح".
وأكدت المقبل أن رحلة الريادة ليست سهلة، فهي محاطة بالكثير من التحديات منها التحديات العامة مثل تحدي إيجاد التمويل المناسب والحصول عليه وخصوصا إذا ما أراد الريادي التوسع في الإنتاج أو إضافة تقنيات حديثة، وتحدي إدارة الوقت وتنظيم العمل بين التصميم، الخياطة والتسويق، فضلا عن تحديات مواكبة التطور واتجاهات الموضة ودمجها مع المنتجات، وتحدي بناء العلامة التجارية وخلق هوية بصرية قوية تبرز فكرة إعادة التدوير.
وأما عن التحديات التي تواجه مشروعها على وجه الخصوص، فقد أوضحت أنها تتمثل بجمع المواد الخام وتحديد مصادر مستدامة ومستمرة لهذه الأقمشة، وتحديات فنية، في مجال التعامل مع القص بأحجام مختلفة وتنسيقة لتصميم منتج جذاب، ودمج العناصر المعاد تدويرها بأسلوب عصري يناسب جميع الأذواق، وتحدي التسويق وتوعية العملاء بأهمية المنتجات المعاد تدويرها، فضلا عن تحد في المنافسة مع المنتجات الجديدة ذات الأسعار المنخفضة، وإدارة التكاليف وضمان الأسعار المناسبة للزبائن والمربحة في الوقت ذاته.
ورغم التحديات، إلا أن المقبل تحمل طموحا كبيرا وأملا في توسيع نطاق المشروع، فهي تخطط إلى إنشاء مشغل متكامل تتوافر فيه جميع معدات الخياطة والتطريز، فضلا عن خطط لتصميم وتقديم دورات تدريبية وورش عمل للمهتمين بشكل عام، منها كيفية التدوير والاستفاده من بقايا الأقمشة بطريقة صديقة للبيئة.
وقالت المقبل: "إنها تأمل في أن يساعد مشروعها مستقبلا، في تشغيل الشباب وتوفير فرص العمل في مجالي التصميم والإنتاج".

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